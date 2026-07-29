https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yabanci-plakali-araclar-icin-yeni-karar-borcunu-odemeyen-sinirdan-cikamayacak-1107621580.html
Yabancı plakalı araçlar için yeni karar: Borcunu ödemeyen sınırdan çıkamayacak
Yabancı plakalı araçlar için yeni karar: Borcunu ödemeyen sınırdan çıkamayacak
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle yabancı plakalı araçlar için ücretli otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Buna göre... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T09:29+0300
2026-07-29T09:29+0300
2026-07-29T09:29+0300
türki̇ye
yabancı plakalı araç
resmi gazete
ptt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107621424_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bc4902aa406657ec766af56642512837.jpg
Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni düzenlemeye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ile Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında hizmet veren otoyol ve köprülerde ihlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri ve idari para cezalarını ödememesi halinde, araçların Türkiye'den çıkışına izin verilmeyecek.Ödemeler sınır kapılarında ve PTT üzerinden yapılabilecekYönetmelik kapsamında gümrük kapılarında, yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve idari para cezaları banka veya kredi kartıyla, ayrıca gümrük idarelerinin muhasebe birimlerinin veznelerinde nakit olarak ödenebilecek.Yurt içinde ise ihlalli geçiş ödemeleri, PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.Kurumlar ortak sistem üzerinden çalışacakYeni uygulamayla Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.Bu kapsamda, yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve cezalar, plaka bazlı olarak ortak sistem üzerinden görüntülenebilecek. Ücret toplama sistemlerine ilişkin altyapı çalışmaları ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.Ayrıca, işletici şirketler tarafından tahsil edilen geçiş ücretlerine ilişkin bilgiler de ilgili bakanlıkların sistemleri üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü'ne aktarılacak.Yabancı plakalı araçlara HGS zorunluluğuYönetmeliğe göre yabancı plakalı araçların, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya benzeri elektronik geçiş sistemlerinden birine abone olması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurması gerekecek.Sürücüler, HGS etiketinin çalışır durumda olmasından ve araç plakasının okunabilir olmasından sorumlu olacak.45 günü aşan ödemelere 4 kat cezaYeni düzenlemede ihlalli geçişlerde uygulanacak yaptırımlar da yeniden belirlendi. Buna göre:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/uzmani-acikladi-en-dusuk-ve-en-yuksek-maas-kazanilan-iller-1107619621.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107621424_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5f25a359996ba8422e5dca04483c2606.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yabancı plakalı araç, resmi gazete, ptt
yabancı plakalı araç, resmi gazete, ptt
Yabancı plakalı araçlar için yeni karar: Borcunu ödemeyen sınırdan çıkamayacak
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle yabancı plakalı araçlar için ücretli otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Buna göre, geçiş ücretleri ile idari para cezalarını ödemeyen yabancı plakalı araçların sınır kapılarından çıkışına izin verilmeyecek.
Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ile Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında hizmet veren otoyol ve köprülerde ihlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri ve idari para cezalarını ödememesi halinde, araçların Türkiye'den çıkışına izin verilmeyecek.
Ödemeler sınır kapılarında ve PTT üzerinden yapılabilecek
Yönetmelik kapsamında gümrük kapılarında, yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve idari para cezaları banka veya kredi kartıyla, ayrıca gümrük idarelerinin muhasebe birimlerinin veznelerinde nakit olarak ödenebilecek.
Yurt içinde ise ihlalli geçiş ödemeleri, PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
Kurumlar ortak sistem üzerinden çalışacak
Yeni uygulamayla Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.
Bu kapsamda, yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve cezalar, plaka bazlı olarak ortak sistem üzerinden görüntülenebilecek. Ücret toplama sistemlerine ilişkin altyapı çalışmaları ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
Ayrıca, işletici şirketler tarafından tahsil edilen geçiş ücretlerine ilişkin bilgiler de ilgili bakanlıkların sistemleri üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü'ne aktarılacak.
Yabancı plakalı araçlara HGS zorunluluğu
Yönetmeliğe göre yabancı plakalı araçların, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya benzeri elektronik geçiş sistemlerinden birine abone olması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurması gerekecek.
Sürücüler, HGS etiketinin çalışır durumda olmasından ve araç plakasının okunabilir olmasından sorumlu olacak.
45 günü aşan ödemelere 4 kat ceza
Yeni düzenlemede ihlalli geçişlerde uygulanacak yaptırımlar da yeniden belirlendi. Buna göre:
İhlalli geçişten sonraki ilk 15 gün içinde
ödeme yapılması halinde yalnızca geçiş ücreti
tahsil edilecek.
15 günlük sürenin ardından 30 gün içinde
ödeme yapılması durumunda, geçiş ücretine ek olarak 1 kat geçiş ücreti
alınacak.
Toplam 45 günü aşan ödemelerde
ise 4 kat ceza
uygulanacak.