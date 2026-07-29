https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yabanci-plakali-araclar-icin-yeni-karar-borcunu-odemeyen-sinirdan-cikamayacak-1107621580.html

Yabancı plakalı araçlar için yeni karar: Borcunu ödemeyen sınırdan çıkamayacak

Yabancı plakalı araçlar için yeni karar: Borcunu ödemeyen sınırdan çıkamayacak

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle yabancı plakalı araçlar için ücretli otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Buna göre... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T09:29+0300

2026-07-29T09:29+0300

2026-07-29T09:29+0300

türki̇ye

yabancı plakalı araç

resmi gazete

ptt

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Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni düzenlemeye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ile Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında hizmet veren otoyol ve köprülerde ihlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri ve idari para cezalarını ödememesi halinde, araçların Türkiye'den çıkışına izin verilmeyecek.Ödemeler sınır kapılarında ve PTT üzerinden yapılabilecekYönetmelik kapsamında gümrük kapılarında, yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve idari para cezaları banka veya kredi kartıyla, ayrıca gümrük idarelerinin muhasebe birimlerinin veznelerinde nakit olarak ödenebilecek.Yurt içinde ise ihlalli geçiş ödemeleri, PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.Kurumlar ortak sistem üzerinden çalışacakYeni uygulamayla Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.Bu kapsamda, yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve cezalar, plaka bazlı olarak ortak sistem üzerinden görüntülenebilecek. Ücret toplama sistemlerine ilişkin altyapı çalışmaları ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.Ayrıca, işletici şirketler tarafından tahsil edilen geçiş ücretlerine ilişkin bilgiler de ilgili bakanlıkların sistemleri üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü'ne aktarılacak.Yabancı plakalı araçlara HGS zorunluluğuYönetmeliğe göre yabancı plakalı araçların, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya benzeri elektronik geçiş sistemlerinden birine abone olması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurması gerekecek.Sürücüler, HGS etiketinin çalışır durumda olmasından ve araç plakasının okunabilir olmasından sorumlu olacak.45 günü aşan ödemelere 4 kat cezaYeni düzenlemede ihlalli geçişlerde uygulanacak yaptırımlar da yeniden belirlendi. Buna göre:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/uzmani-acikladi-en-dusuk-ve-en-yuksek-maas-kazanilan-iller-1107619621.html

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