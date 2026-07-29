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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/afad-duyurdu-ege-denizinde-korkutan-deprem--1107636177.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Ege Denizi'nde İzmir açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
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son depremler
afad
ege denizi
kuşadası
deprem
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Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin kerkez üssünün, İzmir'in Menderes ilçesine yaklaşık 17,43 kilometre mesafedeki Kuşadası Körfezi olduğu bildirildi. Deprem yerin 9,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/japonyada-meydana-gelen-siddetli-depremde-olu-sayisi-13e-yukseldi-1107616543.html
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afad, ege denizi, kuşadası, deprem
afad, ege denizi, kuşadası, deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem

14:39 29.07.2026
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© Fotoğraf
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AFAD, Ege Denizi'nde İzmir açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, depremin kerkez üssünün, İzmir'in Menderes ilçesine yaklaşık 17,43 kilometre mesafedeki Kuşadası Körfezi olduğu bildirildi. Deprem yerin 9,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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