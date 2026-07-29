Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abdnin-kara-liste-karari-sonrasi-cinden-aciklama-gerekli-tedbirleri-alacak-1107630808.html
ABD'nin kara liste kararı sonrası Çin'den açıklama: Gerekli tedbirleri alacak
ABD'nin kara liste kararı sonrası Çin'den açıklama: Gerekli tedbirleri alacak
Sputnik Türkiye
Çin, ABD Savunma Bakanlığının bazı Çinli araştırma kurumlarını özel izleme listesine alma kararına tepki gösterdi. Pekin yönetimi, Çinli kurumların hak ve... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T13:04+0300
2026-07-29T13:04+0300
abd
çin
pekin
savunma bakanlığı
savunma
şinhua
haberler
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107630471_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_d39427ccaf3dde07d2f45b999570d079.png
ABD ile Çin arasında bilimsel ve teknolojik işbirliği alanındaki gerilim yeni bir kararla tırmandı. ABD Savunma Bakanlığı, aralarında Fudan Üniversitesinin de bulunduğu bazı Çinli araştırma kurumlarını 'Sorunlu Faaliyetlerde Bulunan Yabancı Araştırma Kurumları Listesi'ne dahil etti. Şinhua ajansının haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin kararına karşı duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi.Çin Ticaret Bakanlığından bir sözcü, "Çin, Çinli araştırma kurumlarının yasal hak ve çıkarlarını korumak, bilimsel ve teknolojik değişim ile işbirliği için sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Sözcü, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını sürekli genişlettiğini, ayrımcı engeller koyduğunu ve bilimsel araştırma işbirliğini siyasallaştırarak bir silah ve araç haline getirdiğini savundu.ABD Savunma Bakanlığının, bazı araştırma merkezlerini yaptırım listesine almasının, iki ülkenin bilim camiaları arasındaki temas ve işbirliğine zarar verdiğini belirten Sözcü, uygulamanın bilimsel ve teknolojik yeniliklerdeki küresel işbirliği eğilimine de aykırı olduğunu kaydetti.Sözcü, ABD'ye, Çinli araştırma kurumlarına yönelik asılsız suçlamaları durdurması, hatalı uygulamalarını "en kısa sürede" düzeltmesi ve Çinli araştırma kuruluşlarına "adil, dürüst ve ayrımcı olmayan bir muamele" sağlaması çağrısı yaptı.ABD Savunma Bakanlığı, geçen hafta, Çin'deki savunmayla bağlantılı akademilerin yanı sıra Şanghay'daki Fudan Üniversitesi gibi kurumları da "Sorunlu Faaliyetlerde Bulunan Yabancı Araştırma Kurumları Listesi"ne dahil etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abd-ve-suudi-arabistanin-irak-saldirisinda-can-kaybi-artti-en-az-20-hasdi-sabi-mensubu-oldu-1107630049.html
abd
çin
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107630471_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_f9c449be5ca0211718a08d910c61bbf7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, çin, pekin, savunma bakanlığı, şinhua, haberler, abd
abd, çin, pekin, savunma bakanlığı, şinhua, haberler, abd

ABD'nin kara liste kararı sonrası Çin'den açıklama: Gerekli tedbirleri alacak

13:04 29.07.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÇin ABD
Çin ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Çin, ABD Savunma Bakanlığının bazı Çinli araştırma kurumlarını özel izleme listesine alma kararına tepki gösterdi. Pekin yönetimi, Çinli kurumların hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.
ABD ile Çin arasında bilimsel ve teknolojik işbirliği alanındaki gerilim yeni bir kararla tırmandı. ABD Savunma Bakanlığı, aralarında Fudan Üniversitesinin de bulunduğu bazı Çinli araştırma kurumlarını 'Sorunlu Faaliyetlerde Bulunan Yabancı Araştırma Kurumları Listesi'ne dahil etti.
Şinhua ajansının haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin kararına karşı duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi.
Çin Ticaret Bakanlığından bir sözcü, "Çin, Çinli araştırma kurumlarının yasal hak ve çıkarlarını korumak, bilimsel ve teknolojik değişim ile işbirliği için sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını sürekli genişlettiğini, ayrımcı engeller koyduğunu ve bilimsel araştırma işbirliğini siyasallaştırarak bir silah ve araç haline getirdiğini savundu.
ABD Savunma Bakanlığının, bazı araştırma merkezlerini yaptırım listesine almasının, iki ülkenin bilim camiaları arasındaki temas ve işbirliğine zarar verdiğini belirten Sözcü, uygulamanın bilimsel ve teknolojik yeniliklerdeki küresel işbirliği eğilimine de aykırı olduğunu kaydetti.
Sözcü, ABD'ye, Çinli araştırma kurumlarına yönelik asılsız suçlamaları durdurması, hatalı uygulamalarını "en kısa sürede" düzeltmesi ve Çinli araştırma kuruluşlarına "adil, dürüst ve ayrımcı olmayan bir muamele" sağlaması çağrısı yaptı.
ABD Savunma Bakanlığı, geçen hafta, Çin'deki savunmayla bağlantılı akademilerin yanı sıra Şanghay'daki Fudan Üniversitesi gibi kurumları da "Sorunlu Faaliyetlerde Bulunan Yabancı Araştırma Kurumları Listesi"ne dahil etmişti.
Erbil'de Fransız askerlerin bulunduğu askeri üs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
DÜNYA
ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak saldırısında can kaybı arttı: En az 20 Haşdi Şabi mensubu öldü
12:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала