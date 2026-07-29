https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abdnin-kara-liste-karari-sonrasi-cinden-aciklama-gerekli-tedbirleri-alacak-1107630808.html

ABD'nin kara liste kararı sonrası Çin'den açıklama: Gerekli tedbirleri alacak

ABD'nin kara liste kararı sonrası Çin'den açıklama: Gerekli tedbirleri alacak

Sputnik Türkiye

Çin, ABD Savunma Bakanlığının bazı Çinli araştırma kurumlarını özel izleme listesine alma kararına tepki gösterdi. Pekin yönetimi, Çinli kurumların hak ve... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T13:04+0300

2026-07-29T13:04+0300

2026-07-29T13:04+0300

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ABD ile Çin arasında bilimsel ve teknolojik işbirliği alanındaki gerilim yeni bir kararla tırmandı. ABD Savunma Bakanlığı, aralarında Fudan Üniversitesinin de bulunduğu bazı Çinli araştırma kurumlarını 'Sorunlu Faaliyetlerde Bulunan Yabancı Araştırma Kurumları Listesi'ne dahil etti. Şinhua ajansının haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin kararına karşı duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi.Çin Ticaret Bakanlığından bir sözcü, "Çin, Çinli araştırma kurumlarının yasal hak ve çıkarlarını korumak, bilimsel ve teknolojik değişim ile işbirliği için sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Sözcü, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını sürekli genişlettiğini, ayrımcı engeller koyduğunu ve bilimsel araştırma işbirliğini siyasallaştırarak bir silah ve araç haline getirdiğini savundu.ABD Savunma Bakanlığının, bazı araştırma merkezlerini yaptırım listesine almasının, iki ülkenin bilim camiaları arasındaki temas ve işbirliğine zarar verdiğini belirten Sözcü, uygulamanın bilimsel ve teknolojik yeniliklerdeki küresel işbirliği eğilimine de aykırı olduğunu kaydetti.Sözcü, ABD'ye, Çinli araştırma kurumlarına yönelik asılsız suçlamaları durdurması, hatalı uygulamalarını "en kısa sürede" düzeltmesi ve Çinli araştırma kuruluşlarına "adil, dürüst ve ayrımcı olmayan bir muamele" sağlaması çağrısı yaptı.ABD Savunma Bakanlığı, geçen hafta, Çin'deki savunmayla bağlantılı akademilerin yanı sıra Şanghay'daki Fudan Üniversitesi gibi kurumları da "Sorunlu Faaliyetlerde Bulunan Yabancı Araştırma Kurumları Listesi"ne dahil etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abd-ve-suudi-arabistanin-irak-saldirisinda-can-kaybi-artti-en-az-20-hasdi-sabi-mensubu-oldu-1107630049.html

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