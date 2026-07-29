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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abd-ve-suudi-arabistanin-irak-saldirisinda-can-kaybi-artti-en-az-20-hasdi-sabi-mensubu-oldu-1107630049.html
ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak saldırısında can kaybı arttı: En az 20 Haşdi Şabi mensubu öldü
ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak saldırısında can kaybı arttı: En az 20 Haşdi Şabi mensubu öldü
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ABD ve Suudi Arabistan tarafından Irak'ta düzenlenen ortak hava saldırılarında bilanço ağırlaştı. Haşdi Şabi, en az 20 savaşçısının öldüğünü, 32 kişinin ise... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T12:48+0300
2026-07-29T12:48+0300
dünya
suudi arabistan
irak
bağdat
abd
ortadoğu
haşdi şabi
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
güvenlik konseyi
yılsonu2026
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ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta düzenlediği ortak hava saldırılarında en az 20 Haşdi Şabi savaşçısı hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin basın servisi tarafından yapılan açıklamada, can kaybı ve yaralı sayısının henüz kesinleşmediği, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Açıklamada, "ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ın çeşitli illerindeki Haşdi Şabi üslerine düzenlediği saldırılar sonucunda en az 20 savaşçı öldü, 32 kişi yaralandı. Bu rakamlar nihai değildir." ifadelerine yer verildi.Yedi ildeki askeri noktalar hedef alındıHaşdi Şabi yetkilileri, hava saldırılarının Bağdat dahil olmak üzere yedi farklı ilde bulunan askeri üsler, lojistik noktalar ve tesisleri hedef aldığını açıkladı.Saldırılarda üslerde ciddi maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı incelemelerin sürdüğü kaydedildi.Bağdat'ta acil güvenlik zirvesi bekleniyorSaldırıların ardından Irak Başbakanı Ali el-Zaidi'nin, ülkenin güvenlik durumunu değerlendirmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırması bekleniyor.Toplantıda saldırıların etkileri, güvenlik önlemleri ve Irak'ın atacağı olası diplomatik ve askeri adımların ele alınacağı ifade ediliyor.CENTCOM operasyonun gerekçesini açıkladıSaldırılardan önce açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyonun ABD ve Suudi Arabistan tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü duyurmuştu.CENTCOM, hedef alınan noktaların, Riyad yönetiminin Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarından sorumlu tuttuğu İran bağlantılı silahlı gruplara ait olduğunu öne sürerek, operasyonun bu tehditlere karşı gerçekleştirildiğini savundu.Bölgede gerilim daha da tırmanabilirIrak'taki son hava saldırıları, son haftalarda hızla yükselen ABD-İran gerilimini yeni bir aşamaya taşırken, Bağdat yönetiminin vereceği siyasi ve güvenlik temelli yanıtın bölgedeki dengeler açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/iran-savasi-patriot-ve-thaad-stoklarini-eritti-abdnin-fuze-savunmasinda-alarm-zilleri-caliyor-1107628101.html
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suudi arabistan, irak, bağdat, abd, ortadoğu, haşdi şabi, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), güvenlik konseyi, yılsonu2026
suudi arabistan, irak, bağdat, abd, ortadoğu, haşdi şabi, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), güvenlik konseyi, yılsonu2026

ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak saldırısında can kaybı arttı: En az 20 Haşdi Şabi mensubu öldü

12:48 29.07.2026
© REUTERS SOCIAL MEDIAErbil'de Fransız askerlerin bulunduğu askeri üs
Erbil'de Fransız askerlerin bulunduğu askeri üs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© REUTERS SOCIAL MEDIA
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ABD ve Suudi Arabistan tarafından Irak'ta düzenlenen ortak hava saldırılarında bilanço ağırlaştı. Haşdi Şabi, en az 20 savaşçısının öldüğünü, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Irak Başbakanı el-Zaidi'nin gelişmeler üzerine Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırması bekleniyor.
ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta düzenlediği ortak hava saldırılarında en az 20 Haşdi Şabi savaşçısı hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.
Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin basın servisi tarafından yapılan açıklamada, can kaybı ve yaralı sayısının henüz kesinleşmediği, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ın çeşitli illerindeki Haşdi Şabi üslerine düzenlediği saldırılar sonucunda en az 20 savaşçı öldü, 32 kişi yaralandı. Bu rakamlar nihai değildir." ifadelerine yer verildi.

Yedi ildeki askeri noktalar hedef alındı

Haşdi Şabi yetkilileri, hava saldırılarının Bağdat dahil olmak üzere yedi farklı ilde bulunan askeri üsler, lojistik noktalar ve tesisleri hedef aldığını açıkladı.
Saldırılarda üslerde ciddi maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Bağdat'ta acil güvenlik zirvesi bekleniyor

Saldırıların ardından Irak Başbakanı Ali el-Zaidi'nin, ülkenin güvenlik durumunu değerlendirmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırması bekleniyor.
Toplantıda saldırıların etkileri, güvenlik önlemleri ve Irak'ın atacağı olası diplomatik ve askeri adımların ele alınacağı ifade ediliyor.

CENTCOM operasyonun gerekçesini açıkladı

Saldırılardan önce açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyonun ABD ve Suudi Arabistan tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü duyurmuştu.
CENTCOM, hedef alınan noktaların, Riyad yönetiminin Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarından sorumlu tuttuğu İran bağlantılı silahlı gruplara ait olduğunu öne sürerek, operasyonun bu tehditlere karşı gerçekleştirildiğini savundu.

Bölgede gerilim daha da tırmanabilir

Irak'taki son hava saldırıları, son haftalarda hızla yükselen ABD-İran gerilimini yeni bir aşamaya taşırken, Bağdat yönetiminin vereceği siyasi ve güvenlik temelli yanıtın bölgedeki dengeler açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.
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