Pentagon itiraf etti: ABD askeri personeli, reklam amaçlı konum verileri kullanılarak hedef alınıyor

Pentogon’un açıklaması, ABD güçlerinin aktif bir savaş bölgesinde hedef alındığına dair ilk resmi doğrulama oldu. Detaylar haberde...

2026-05-28T13:59+0300

ABD’de Oregon eyaletinin Demokrat partili Senatörü Ron Wyden tarafından uluslararası haber ajansı Reuters ile paylaşılan bir mektupta, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), “sahadaki ABD personelini hedef almak veya gözetlemek amacıyla rakip aktörlerin ticari konum verilerini kullandığına dair birden fazla rapor aldıklarını” bildiriyor. 14 Nisan tarihinde gönderilen bu mesajda daha fazla detay verilmedi. Ancak CENTCOM’un sorumluluk alanı olan Körfez Bölgesi’nde ABD güçleri, Hürmüz Boğazı üzerinde İran ordusuyla karşı karşıya bulunuyor.Bu açıklama, ABD güçlerinin aktif bir savaş bölgesinde hedef alındığına dair ilk resmi doğrulama anlamına geliyor. Wyden ve iki partiden milletvekillerinin bugün Pentagon’a gönderdiği mektupta bu bilgi yer aldı.‘Reklam teknolojisi, bir ulusal güvenlik tehdidi’Mektupta şu uyarı yapıldı: “Ticari konum verileri, ABD askerlerinin nerede toplandığını ve günlük yaşam rutinlerini belirlemek için kullanılabilir. Bu bilgiler, rakip güçler tarafından füze, drone ve yol kenarı bombaları gibi saldırıları hedeflemek ve karşı-istihbarat amaçları için istismar edilebilir.”Wyden yaptığı açıklamada, “reklam teknolojisi sektörünü artık bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görme zamanının geldiğini” belirtti.Pentagon, yorum talebine yanıt vermedi. Milletvekilleri mektuplarında, askeri yetkililerden bu hedef alma olayları hakkında daha fazla bilgi alma çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti.Konum verisi endişeleriKonum verileri, birçok teknoloji şirketi için önemli bir gelir kaynağı olan dijital reklamcılıkta yaygın olarak kullanılıyor. Bu veriler genellikle akıllı telefonlar veya diğer cihazlardan uygulamalar ve servis sağlayıcılar tarafından toplanıyor, ardından veri brokerlarına satılıyor. Brokerlar da bu verileri bazen karmaşık aracı ağları üzerinden yeniden satıyor.Kişilerin günlük hareketlerinin açık piyasada satılmasının yarattığı gizlilik tehdidi uzun zamandır kamuoyunda tartışılıyor. Ancak son dönemde bunun ulusal güvenlik riski olarak da endişe yarattığı görülüyor.2016 yılında bir ABD savunma yüklenicisi, ticari konum verilerini kullanarak özel operasyon güçlerini ABD’deki üslerinden Suriye’deki hassas bir toplanma noktasına kadar takip etmeyi başarmıştı. Bu olay ilk olarak Wall Street Journal gazetesi tarafından ortaya çıkarılmıştı.

