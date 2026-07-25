ABD basını: Kongre'de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar çıkmaza girdi

ABD basınındaki habere göre Kongre'deki taraflar arasında en önemli anlaşmazlık noktası, Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere karşı yüzde 100'lük gümrük vergisi uygulama konusunda Başkan'a tanınan yetkiler oldu.



Hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın hazırladığı inisiyatif, Trump'a bu konuda takdir yetkisi verirken herhangi bir zorunluluk getirmiyor ve kararları Kongre onayı olmadan iptal etmesine olanak tanıyor. Demokrat Parti liderleri Richard Neal ve Ron Wyden, bu durumu yönetime 'açık çek' verilmesi olarak nitelendirerek, 'kaotik tarife politikasının' sürdürülmesine onay vermeyeceklerini açıkladılar.



Cumhuriyetçiler ise söz konusu düzenlemenin yalnızca Rusya'ya destek veren ülkeleri kapsayacak şekilde dar kapsamlı olduğunu savunuyor.



Taraflar arasında uzlaşma arayışları sürerken, Temsilciler Meclisi 5 haftalık tatile girdi ve yasa tasarısının görüşülmesi Senato'ya ertelendi. Buna rağmen tasarıyı destekleyenler iyimserliğini korurken, güncellenen metinde Rus 'gölge filosu', büyük bankalar, LNG projeleri ve savunma sanayisini destekleyen yabancı şirketlere kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor.



Rusya, Batı'nın uyguladığı yaptırımları yasadışı ve etkisiz olarak değerlendiriyor.