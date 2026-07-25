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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/abd-basini-kongrede-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-cikmaza-girdi-1107540355.html
ABD basını: Kongre'de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar çıkmaza girdi
ABD basını: Kongre'de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar çıkmaza girdi
Sputnik Türkiye
Rusya karşıtı yeni bir yaptırım paketinin ABD Başkan Donald Trump'ın yetkileri konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle engellendiği, Demokratların tasarının... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-25T13:17+0300
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ABD basınındaki habere göre Kongre'deki taraflar arasında en önemli anlaşmazlık noktası, Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere karşı yüzde 100'lük gümrük vergisi uygulama konusunda Başkan'a tanınan yetkiler oldu.Hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın hazırladığı inisiyatif, Trump'a bu konuda takdir yetkisi verirken herhangi bir zorunluluk getirmiyor ve kararları Kongre onayı olmadan iptal etmesine olanak tanıyor. Demokrat Parti liderleri Richard Neal ve Ron Wyden, bu durumu yönetime 'açık çek' verilmesi olarak nitelendirerek, 'kaotik tarife politikasının' sürdürülmesine onay vermeyeceklerini açıkladılar.Cumhuriyetçiler ise söz konusu düzenlemenin yalnızca Rusya'ya destek veren ülkeleri kapsayacak şekilde dar kapsamlı olduğunu savunuyor. Taraflar arasında uzlaşma arayışları sürerken, Temsilciler Meclisi 5 haftalık tatile girdi ve yasa tasarısının görüşülmesi Senato'ya ertelendi. Buna rağmen tasarıyı destekleyenler iyimserliğini korurken, güncellenen metinde Rus 'gölge filosu', büyük bankalar, LNG projeleri ve savunma sanayisini destekleyen yabancı şirketlere kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor.Rusya, Batı'nın uyguladığı yaptırımları yasadışı ve etkisiz olarak değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/rusya-ukrayna-limanlarini-vurmayi-surduruyor-3-liman-daha-hedef-alindi-1107536925.html
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abd, rusya, cumhuriyetçiler, demokratlar, yaptırım, abd yaptırım
abd, rusya, cumhuriyetçiler, demokratlar, yaptırım, abd yaptırım

ABD basını: Kongre'de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar çıkmaza girdi

13:17 25.07.2026
© AP Photo / Jose Luis MaganaCumhuriyetçiler, Kongre'nin her iki kanadında tek parti kontrolünü sağladı
Cumhuriyetçiler, Kongre'nin her iki kanadında tek parti kontrolünü sağladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
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Rusya karşıtı yeni bir yaptırım paketinin ABD Başkan Donald Trump'ın yetkileri konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle engellendiği, Demokratların tasarının Başkan'a sınırsız hak tanıdığını savunduğu belirtildi.
ABD basınındaki habere göre Kongre'deki taraflar arasında en önemli anlaşmazlık noktası, Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere karşı yüzde 100'lük gümrük vergisi uygulama konusunda Başkan'a tanınan yetkiler oldu.

Hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın hazırladığı inisiyatif, Trump'a bu konuda takdir yetkisi verirken herhangi bir zorunluluk getirmiyor ve kararları Kongre onayı olmadan iptal etmesine olanak tanıyor. Demokrat Parti liderleri Richard Neal ve Ron Wyden, bu durumu yönetime 'açık çek' verilmesi olarak nitelendirerek, 'kaotik tarife politikasının' sürdürülmesine onay vermeyeceklerini açıkladılar.

Cumhuriyetçiler ise söz konusu düzenlemenin yalnızca Rusya'ya destek veren ülkeleri kapsayacak şekilde dar kapsamlı olduğunu savunuyor.

Taraflar arasında uzlaşma arayışları sürerken, Temsilciler Meclisi 5 haftalık tatile girdi ve yasa tasarısının görüşülmesi Senato'ya ertelendi. Buna rağmen tasarıyı destekleyenler iyimserliğini korurken, güncellenen metinde Rus 'gölge filosu', büyük bankalar, LNG projeleri ve savunma sanayisini destekleyen yabancı şirketlere kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor.

Rusya, Batı'nın uyguladığı yaptırımları yasadışı ve etkisiz olarak değerlendiriyor.
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