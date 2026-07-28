https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/zaharova-ukraynanin-hazardaki-iran-gemisine-saldirisi-teror-cografyasini-genisletme-girisimi-1107613250.html
Zaharova: Ukrayna’nın Hazar’daki İran gemisine saldırısı ‘terör coğrafyasını genişletme girişimi’
Zaharova: Ukrayna’nın Hazar’daki İran gemisine saldırısı ‘terör coğrafyasını genişletme girişimi’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın Hazar Denizi’nde İran’a ait ticari gemiye düzenlediği saldırıyı uluslararası hukuku çiğneyen bir... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T20:33+0300
2026-07-28T20:33+0300
2026-07-28T20:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
hazar denizi
i̇ran
kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Hazar Denizi’nde İran’a ait bir ticari gemiye düzenlenen saldırıyı değerlendirdi. Zaharova, saldırının, Kiev rejiminin "terör faaliyetlerinin coğrafyasını genişletme yönündeki niyetini" ortaya koyduğunu vurguladı.Hazar Denizi’nde sivil gemilere yönelik saldırıların tekrarlanmasının bölge ülkeleri için ciddi güvenlik riski doğurduğuna dikkati çeen Zaharova, "Hazar’daki sivil gemilere yönelik bu yeni saldırı, Hazar’a kıyısı olan devletlerin bölgesel güvenliğine açık bir tehdidin oluştuğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.Zaharova, Hazar Denizi’nin her türlü askeri olaydan uzak tutulması gerektiğini belirterek, bölgenin barış, iyi komşuluk ve işbirliği alanı olarak kalmasının öneminin altını çizdi.İran Dışişleri Bakanlığı, 25 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Hazar Denizi’nde Rusya karasuları içinde bulunan İran’a ait ticari bir gemiyi hedef aldığını ve saldırı sonucu mürettebattan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/sputnik-analizi-savas-hazara-tasiniyor-1107612765.html
hazar denizi
i̇ran
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_587f9561c0289ae3db0195efe779f246.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, hazar denizi, i̇ran, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, hazar denizi, i̇ran, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri
Zaharova: Ukrayna’nın Hazar’daki İran gemisine saldırısı ‘terör coğrafyasını genişletme girişimi’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın Hazar Denizi’nde İran’a ait ticari gemiye düzenlediği saldırıyı uluslararası hukuku çiğneyen bir saldırganlık eylemi olarak nitelendirerek, bu tür eylemlerin kıyıdaş ülkelerin bölgesel güvenliğine açık tehdit oluşturduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Hazar Denizi’nde İran’a ait bir ticari gemiye düzenlenen saldırıyı değerlendirdi. Zaharova, saldırının, Kiev rejiminin "terör faaliyetlerinin coğrafyasını genişletme yönündeki niyetini" ortaya koyduğunu vurguladı.
Astrahan’dan sivil yükle yola çıkan İran ticari gemisine gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuk normlarını hiçe sayan bir saldırganlık eylemidir. Bu tür suç teşkil eden eylemler, Kiev rejiminin terör faaliyetlerinin coğrafyasını genişletme yönündeki şüphesiz arzusunu göstermektedir.
Hazar Denizi’nde sivil gemilere yönelik saldırıların tekrarlanmasının bölge ülkeleri için ciddi güvenlik riski doğurduğuna dikkati çeen Zaharova, "Hazar’daki sivil gemilere yönelik bu yeni saldırı, Hazar’a kıyısı olan devletlerin bölgesel güvenliğine açık bir tehdidin oluştuğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Zaharova, Hazar Denizi’nin her türlü askeri olaydan uzak tutulması gerektiğini belirterek, bölgenin barış, iyi komşuluk ve işbirliği alanı olarak kalmasının öneminin altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanlığı, 25 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Hazar Denizi’nde Rusya karasuları içinde bulunan İran’a ait ticari bir gemiyi hedef aldığını ve saldırı sonucu mürettebattan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.