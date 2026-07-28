https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/zaharova-ukraynanin-hazardaki-iran-gemisine-saldirisi-teror-cografyasini-genisletme-girisimi-1107613250.html

Zaharova: Ukrayna’nın Hazar’daki İran gemisine saldırısı ‘terör coğrafyasını genişletme girişimi’

Zaharova: Ukrayna’nın Hazar’daki İran gemisine saldırısı ‘terör coğrafyasını genişletme girişimi’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın Hazar Denizi’nde İran’a ait ticari gemiye düzenlediği saldırıyı uluslararası hukuku çiğneyen bir... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T20:33+0300

2026-07-28T20:33+0300

2026-07-28T20:33+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Hazar Denizi’nde İran’a ait bir ticari gemiye düzenlenen saldırıyı değerlendirdi. Zaharova, saldırının, Kiev rejiminin "terör faaliyetlerinin coğrafyasını genişletme yönündeki niyetini" ortaya koyduğunu vurguladı.Hazar Denizi’nde sivil gemilere yönelik saldırıların tekrarlanmasının bölge ülkeleri için ciddi güvenlik riski doğurduğuna dikkati çeen Zaharova, "Hazar’daki sivil gemilere yönelik bu yeni saldırı, Hazar’a kıyısı olan devletlerin bölgesel güvenliğine açık bir tehdidin oluştuğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.Zaharova, Hazar Denizi’nin her türlü askeri olaydan uzak tutulması gerektiğini belirterek, bölgenin barış, iyi komşuluk ve işbirliği alanı olarak kalmasının öneminin altını çizdi.İran Dışişleri Bakanlığı, 25 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Hazar Denizi’nde Rusya karasuları içinde bulunan İran’a ait ticari bir gemiyi hedef aldığını ve saldırı sonucu mürettebattan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, hazar denizi, i̇ran, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri