https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/zidane-fransa-milli-takiminin-yeni-teknik-direktoru-oldu-ilk-mac-turkiye-1107596992.html

Zidane, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu: İlk maç Türkiye

Zidane, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu: İlk maç Türkiye

Sputnik Türkiye

Fransız Futbol Federasyonu, bugünkü açıklamasında eski Fransa orta saha oyuncusu Zinedine Zidane'ın milli takım teknik direktörlüğünü üstleneceğini duyurdu. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T12:44+0300

2026-07-28T12:44+0300

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spor

zinedine zidane

didier deschamps

fransa

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Eski Real Madrid teknik direktörü Zidane'ın atanması, Didier Deschamps'ın teknik direktörlük görevinin Fransa'nın Dünya Kupası'nda dördüncü sırada yer almasının ardından sona ermesinden iki hafta sonra gerçekleşti. Zidane'ın kontratının 4 yıllık olduğu kaydedildi.Deschamps'ın görevdeki son maçı İngiltere'ye karşı 6-4'lük bir yenilgiyle sonuçlanmıştı.Efsane oyuncu ve Ballon d'Or ödüllü 54 yaşındaki Zidane’ın görevine, Fransa’nın 2 Ekim’de Stade de France’ta İtalya’yı ağırlamasından önce, UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye ile deplasmanda oynayacağı maçla başlaması bekleniyor.Türkiye - Fransa UEFA Uluslar Ligi maçının 25.09.2026 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda saat 21:45'te oynanması bekleniyor. 14 yıl boyunca takımın başında kalan ve görevinden ayrılan Deschamps, 185 maça ve 120 galibiyete imza atarak Fransa'yı 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna, 2020-21 Uluslar Ligi kupasına ve Euro 2016 ile 2022 Dünya Kupası finallerine taşıdı.

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