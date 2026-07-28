https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/zidane-fransa-milli-takiminin-yeni-teknik-direktoru-oldu-ilk-mac-turkiye-1107596992.html
Zidane, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu: İlk maç Türkiye
Zidane, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu: İlk maç Türkiye
Sputnik Türkiye
Fransız Futbol Federasyonu, bugünkü açıklamasında eski Fransa orta saha oyuncusu Zinedine Zidane'ın milli takım teknik direktörlüğünü üstleneceğini duyurdu. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T12:44+0300
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Eski Real Madrid teknik direktörü Zidane'ın atanması, Didier Deschamps'ın teknik direktörlük görevinin Fransa'nın Dünya Kupası'nda dördüncü sırada yer almasının ardından sona ermesinden iki hafta sonra gerçekleşti. Zidane'ın kontratının 4 yıllık olduğu kaydedildi.Deschamps'ın görevdeki son maçı İngiltere'ye karşı 6-4'lük bir yenilgiyle sonuçlanmıştı.Efsane oyuncu ve Ballon d'Or ödüllü 54 yaşındaki Zidane’ın görevine, Fransa’nın 2 Ekim’de Stade de France’ta İtalya’yı ağırlamasından önce, UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye ile deplasmanda oynayacağı maçla başlaması bekleniyor.Türkiye - Fransa UEFA Uluslar Ligi maçının 25.09.2026 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda saat 21:45'te oynanması bekleniyor. 14 yıl boyunca takımın başında kalan ve görevinden ayrılan Deschamps, 185 maça ve 120 galibiyete imza atarak Fransa'yı 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna, 2020-21 Uluslar Ligi kupasına ve Euro 2016 ile 2022 Dünya Kupası finallerine taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/galatasaray---venezia-macinin-ardindan-okan-buruk-en-onemli-olcu-villarreal-maci-olacak-1107587744.html
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zinedine zidane, didier deschamps, fransa
zinedine zidane, didier deschamps, fransa
Zidane, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu: İlk maç Türkiye
12:44 28.07.2026 (güncellendi: 12:49 28.07.2026)
Fransız Futbol Federasyonu, bugünkü açıklamasında eski Fransa orta saha oyuncusu Zinedine Zidane'ın milli takım teknik direktörlüğünü üstleneceğini duyurdu.
Eski Real Madrid teknik direktörü Zidane'ın atanması, Didier Deschamps'ın teknik direktörlük görevinin Fransa'nın Dünya Kupası'nda dördüncü sırada yer almasının ardından sona ermesinden iki hafta sonra gerçekleşti.
Zidane'ın kontratının 4 yıllık olduğu kaydedildi.
Deschamps'ın görevdeki son maçı İngiltere'ye karşı 6-4'lük bir yenilgiyle sonuçlanmıştı.
Efsane oyuncu ve Ballon d'Or ödüllü 54 yaşındaki Zidane’ın görevine, Fransa’nın 2 Ekim’de Stade de France’ta İtalya’yı ağırlamasından önce, UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye ile deplasmanda oynayacağı maçla başlaması bekleniyor.
Türkiye - Fransa UEFA Uluslar Ligi maçının 25.09.2026 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda saat 21:45'te oynanması bekleniyor.
14 yıl boyunca takımın başında kalan ve görevinden ayrılan Deschamps, 185 maça ve 120 galibiyete imza atarak Fransa'yı 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna, 2020-21 Uluslar Ligi kupasına ve Euro 2016 ile 2022 Dünya Kupası finallerine taşıdı.