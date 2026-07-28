https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/zaharovadan-ukraynanin-yolcu-otobuslerine-yonelik-iha-saldirilarina-karsi-uluslararasi-tepki-1107614254.html
Zaharova'dan Ukrayna’nın yolcu otobüslerine yönelik İHA saldırılarına karşı uluslararası tepki çağrısı
Zaharova'dan Ukrayna’nın yolcu otobüslerine yönelik İHA saldırılarına karşı uluslararası tepki çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Belgorod bölgelerinde sivil yolcu otobüslerini hedef alan son... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T22:15+0300
2026-07-28T22:15+0300
2026-07-28T22:15+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
şebekino
belgorod
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
sivil
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Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, 28 Temmuz sabahı Ukrayna'ya ait İHA’lar Belgorod bölgesindeki Şebekino kentinde ve DHC'ye bağlı Gorlovka’da sefer halindeki yolcu otobüslerini hedef aldı. Şebekino'daki saldırıda 6'sı ağır olmak üzere 19 yerel sakinin, Gorlovka'daki saldırıda ise 5 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.‘Sorumlular cezadan kaçamayacak’Saldırıları şiddetle kınadıklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, uluslararası kurumları ve bağımsız medyayı bu olaylara sessiz kalmamaya çağırdı. Zaharova, “Tüm sorumlu uluslararası aktörleri, ilgili uluslararası yapıları ve bağımsız medya kuruluşlarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kanlı eylemlerine kamuoyu önünde net ve hiçbir belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde tepki vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.Bu eylemlerin sorumlularının hesap vereceğini vurgulayan Zaharova, "Karşılık verilmesi kaçınılmazdır" dedi.‘Sivil olduklarını biliyorlardı’Kiev rejiminin cephede artan başarısızlıklarının intikamını “takıntılı bir inatla” sivil halktan çıkarmaya çalıştığını belirten Zaharova, Ukrayna birliklerinin bu araçlara saldırırken, hedeflerin Rus Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir bağlantısı olmayan siviller olduğunu “gördüğünü ve çok iyi bildiğini” vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/ukrayna-ordusu-kostantinovkadan-tahliye-edilen-sivillere-saldirdi-1107597999.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), şebekino, belgorod, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, sivil
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), şebekino, belgorod, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, sivil
Zaharova'dan Ukrayna’nın yolcu otobüslerine yönelik İHA saldırılarına karşı uluslararası tepki çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Belgorod bölgelerinde sivil yolcu otobüslerini hedef alan son insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı uluslararası topluma tepki gösterme çağrısında bulundu.
Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, 28 Temmuz sabahı Ukrayna'ya ait İHA’lar Belgorod bölgesindeki Şebekino kentinde ve DHC'ye bağlı Gorlovka’da sefer halindeki yolcu otobüslerini hedef aldı. Şebekino'daki saldırıda 6'sı ağır olmak üzere 19 yerel sakinin, Gorlovka'daki saldırıda ise 5 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
‘Sorumlular cezadan kaçamayacak’
Saldırıları şiddetle kınadıklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, uluslararası kurumları ve bağımsız medyayı bu olaylara sessiz kalmamaya çağırdı.
Zaharova, “Tüm sorumlu uluslararası aktörleri, ilgili uluslararası yapıları ve bağımsız medya kuruluşlarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kanlı eylemlerine kamuoyu önünde net ve hiçbir belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde tepki vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu eylemlerin sorumlularının hesap vereceğini vurgulayan Zaharova, "Karşılık verilmesi kaçınılmazdır" dedi.
‘Sivil olduklarını biliyorlardı’
Kiev rejiminin cephede artan başarısızlıklarının intikamını “takıntılı bir inatla” sivil halktan çıkarmaya çalıştığını belirten Zaharova, Ukrayna birliklerinin bu araçlara saldırırken, hedeflerin Rus Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir bağlantısı olmayan siviller olduğunu “gördüğünü ve çok iyi bildiğini” vurguladı.