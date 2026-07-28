https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/zaharovadan-ukraynanin-yolcu-otobuslerine-yonelik-iha-saldirilarina-karsi-uluslararasi-tepki-1107614254.html

Zaharova'dan Ukrayna’nın yolcu otobüslerine yönelik İHA saldırılarına karşı uluslararası tepki çağrısı

Zaharova'dan Ukrayna’nın yolcu otobüslerine yönelik İHA saldırılarına karşı uluslararası tepki çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Belgorod bölgelerinde sivil yolcu otobüslerini hedef alan son... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T22:15+0300

2026-07-28T22:15+0300

2026-07-28T22:15+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

şebekino

belgorod

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

sivil

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Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, 28 Temmuz sabahı Ukrayna'ya ait İHA’lar Belgorod bölgesindeki Şebekino kentinde ve DHC'ye bağlı Gorlovka’da sefer halindeki yolcu otobüslerini hedef aldı. Şebekino'daki saldırıda 6'sı ağır olmak üzere 19 yerel sakinin, Gorlovka'daki saldırıda ise 5 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.‘Sorumlular cezadan kaçamayacak’Saldırıları şiddetle kınadıklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, uluslararası kurumları ve bağımsız medyayı bu olaylara sessiz kalmamaya çağırdı. Zaharova, “Tüm sorumlu uluslararası aktörleri, ilgili uluslararası yapıları ve bağımsız medya kuruluşlarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kanlı eylemlerine kamuoyu önünde net ve hiçbir belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde tepki vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.Bu eylemlerin sorumlularının hesap vereceğini vurgulayan Zaharova, "Karşılık verilmesi kaçınılmazdır" dedi.‘Sivil olduklarını biliyorlardı’Kiev rejiminin cephede artan başarısızlıklarının intikamını “takıntılı bir inatla” sivil halktan çıkarmaya çalıştığını belirten Zaharova, Ukrayna birliklerinin bu araçlara saldırırken, hedeflerin Rus Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir bağlantısı olmayan siviller olduğunu “gördüğünü ve çok iyi bildiğini” vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/ukrayna-ordusu-kostantinovkadan-tahliye-edilen-sivillere-saldirdi-1107597999.html

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

şebekino

belgorod

ukrayna

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), şebekino, belgorod, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, sivil