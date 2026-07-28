https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/ukrayna-ordusu-kostantinovkadan-tahliye-edilen-sivillere-saldirdi-1107597999.html

Ukrayna ordusu, Kostantinovka’dan tahliye edilen sivillere saldırdı

Ukrayna ordusu, Kostantinovka’dan tahliye edilen sivillere saldırdı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait İHA’ların, Rus askerlerin kontrolüne geçen Kostantinovka’dan tahliye edilen sivillere saldırarak iki kişiyi yaraladığı... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T13:05+0300

2026-07-28T13:05+0300

2026-07-28T13:05+0300

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rusya savunma bakanlığı

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ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Güney Askeri Grubu basın merkezinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Konstantinovka’dan sivillerin tehlikeli bölgeden tahliyesi amacıyla düzenledikleri insani yardım operasyonu sırasında insansız hava araçlarıyla (İHA) sivillere saldırdı.Açıklamada, “Sivillerden oluşan grubun tehlikeli bölgeyi terk ettiği sırada Ukrayna askerleri, savunmasız sivillere karşı FPV dronlar kullandı. Saldırı, Rus birliklerinin mevzilerini değil, Kiev rejiminin yıllardır ‘bizimkiler’ diye adlandırdığı Konstantinovka’daki sivillerini hedef aldı” ifadelerine yer verildi.Saldırı, Rus askerlerin 5 yetişkin ve 2 gençten oluşan bir grubu tahliye ettiği sırada gerçekleşti. İki kişi yaralandı. Askerler yaralılara gerekli ilk yardımı sağladı ve tahliyeye devam etti.Açıklamada, “Kendi vatandaşlarına FPV dronlarla saldırmak askeri bir zorunluluk değil. Bu bir çaresizlik eylemi ve insanları susturmak için yapılan bir korkutma girişimi. Ancak Ukrayna bombardımanı altında savaşın dehşetini zaten yaşamış olanları korkutmak imkansız” vurgusu yapıldı.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 3 Temmuz'da Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Konstantinovka’nın tamamen Rusya'nın kontrolüne geçtiğini rapor etmişti. Putin, bu gelişmeyi 'Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin tamamının özgürleştirilmesinin anahtarı' olarak nitelendirerek, bunun Slavyansk ve Kramatorsk yönünde ilerleyiş için 'doğrudan bir yol' açtığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/rusyadan-konstantinovka-icin-insani-ara-onerisi-dunya-medyasindan-yogun-ilgi-1107019883.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, konstantinovka, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha, sputnik