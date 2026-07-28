https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/sputnik-analizi-savas-hazara-tasiniyor-1107612765.html

Sputnik analizi: Savaş Hazar’a taşınıyor

Sputnik analizi: Savaş Hazar’a taşınıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Hazar Denizi’nde İran’a ait sivil gemiyi hedef alması, Rusya-İran lojistik hattını vurmanın ötesine geçerek, çatışmayı... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T20:05+0300

2026-07-28T20:05+0300

2026-07-28T20:05+0300

dünya

ukrayna

kiev

i̇ran

rusya

hazar denizi

nato

vladimir zelenskiy

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

sputnik

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Kiev'in ana kuvvetleri Donbas'taki baskıyı zar zor göğüslerken; derin cephe gerisinde, Hazar Denizi'nin sakin sularında jeopolitik dengeleri kökten değiştirebilecek bir olay meydana geldi.Ukrayna ordusunun Hazar Denizi’nde sivil gemilere düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısı, savaşın coğrafyasını kökten değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kiev, saldırının gerekçesi olarak, İran’dan Rusya’ya askeri yük taşıdığı iddia edilen gemilerin hedef alındığını öne sürüyor.İran makamları, kendi bandıralı gemilerinden birinin vurulduğunu doğrularken, saldırıda can kayıpları yaşandığını açıkladı. Vladimir Zelenskiy ise operasyonun sonucundan duyduğu memnuniyeti artık açıkça dile getiriyor.Hazar Denizi, bugüne kadar büyük güç mücadelelerinin fırtınasından görece uzak, “sessiz bir liman” olarak tanımlanıyordu. Moskova ile Tahran arasındaki enerji ve ticaret trafiği için ideal bir lojistik koridor niteliğindeki bu hat, son saldırıyla birlikte doğrudan çatışma alanına dönüşme riskiyle karşı karşıya.Bu noktada kritik soru öne çıkıyor: Hazar’daki bu operasyon, yalnızca Kiev’in kendi inisiyatifiyle mi gerçekleştirildi, yoksa NATO planlamasının parçası olan, bölgeyi yeni bir cepheye dönüştürmeyi amaçlayan daha geniş bir stratejinin halkası mı?Analizlere göre saldırının arkasında iki temel hedef dikkat çekiyor:Lojistik damarları kesmek: Karadeniz zaten fiilen savaş alanına dönüşmüşken, şimdi Rusya ile İran’ı bağlayan enerji ve ulaşım hatları da doğrudan risk altına giriyor.Cepheleri birleştirmek: Batı, bu tür hamlelerle Ukrayna savaşını İran dosyasıyla iç içe geçirerek, vekalet savaşını tüm Hazar bölgesine yaymaya çalışıyor.Uzmanlar, söz konusu saldırıyı çatışmayı kapsamlı bir enerji ve lojistik savaşa dönüştürme girişimi olarak okuyor. Ancak tarihten çıkarılan temel ders şu: Bir kez açılan “Pandora’nın kutusu”nun tekrar kapatılması neredeyse imkansız.Hazar’daki iletişim ve enerji hatlarına yönelik tehdit seviyesinin yükselmesi, bölge ülkelerinin karşı hamlelerini de kaçınılmaz hale getirebilir. Zaten kırılgan olan bölgesel güç dengesi, şimdi kasıtlı olarak sarsılıyor izlenimi veriyor.Böylece, bir dönem “fantastik senaryo” olarak görülen “Hazar’da büyük savaş” ihtimali, giderek somut bir jeopolitik gerçekliğe dönüşüyor. Bölge ülkeleri ve küresel aktörler, yeni duruma uyum sağlamak zorunda kalacakları bir döneme giriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/iran-disisleri-bakanligi-kiev-hazar-denizinde-irana-ait-ticaret-gemisini-vurdu-1107546240.html

ukrayna

kiev

i̇ran

rusya

hazar denizi

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ukrayna, kiev, i̇ran, rusya, hazar denizi, nato, vladimir zelenskiy, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sputnik