https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/yapay-zeka-ittifaki-kuruldu-1107586697.html
Yapay zeka ittifakı kuruldu
Yapay zeka ittifakı kuruldu
Sputnik Türkiye
Nvidia, yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımını desteklemek amacıyla Açık Güvenli Yapay Zeka İttifakı'nı (Open Secure AI Alliance) hayata geçirdi. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T03:05+0300
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ABD'li çip üreticisi Nvidia, yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımını desteklemek amacıyla Açık Güvenli Yapay Zeka İttifakı'nı (Open Secure AI Alliance) kurdu.Şirketten yapılan açıklamada, ittifakın açık teknolojilerden yararlanarak yapay zeka sistemlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmeyi, gidermeyi ve kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediği belirtildi.İttifakta yer alan çok sayıda kuruluş olduğu bildirilirken, Adobe, Cisco, Cloudflare, CrowdStrike, Dell Technologies, Hugging Face, IBM, Linux Foundation, Microsoft, Palantir, Palo Alto Networks, Red Hat, Salesforce, SAP, ServiceNow, Siemens, Snowflake ve SK Telecom gibi birçok şirket ve kuruluşun ilk ortaklar arasında bulunduğu aktarıldı.Yapay zeka sektörünün önde gelen şirketleri OpenAI, Anthropic ve Google ittifakta yer almıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/kremlin-yetkilisi-oreskin-rusya-ve-cin-yapay-zeka-alanindaki-isbirligini-yeni-bir-duzeye-tasiyacak-1107336315.html
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abd, nvidia, adobe, cisco, microsoft, google
abd, nvidia, adobe, cisco, microsoft, google
Yapay zeka ittifakı kuruldu
Nvidia, yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımını desteklemek amacıyla Açık Güvenli Yapay Zeka İttifakı'nı (Open Secure AI Alliance) hayata geçirdi.
ABD'li çip üreticisi Nvidia, yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımını desteklemek amacıyla Açık Güvenli Yapay Zeka İttifakı'nı (Open Secure AI Alliance) kurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, ittifakın açık teknolojilerden yararlanarak yapay zeka sistemlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmeyi, gidermeyi ve kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediği belirtildi.
İttifakta yer alan çok sayıda kuruluş olduğu bildirilirken, Adobe, Cisco, Cloudflare, CrowdStrike, Dell Technologies, Hugging Face, IBM, Linux Foundation, Microsoft, Palantir, Palo Alto Networks, Red Hat, Salesforce, SAP, ServiceNow, Siemens, Snowflake ve SK Telecom gibi birçok şirket ve kuruluşun ilk ortaklar arasında bulunduğu aktarıldı.
Yapay zeka sektörünün önde gelen şirketleri OpenAI, Anthropic ve Google ittifakta yer almıyor.