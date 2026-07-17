https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/kremlin-yetkilisi-oreskin-rusya-ve-cin-yapay-zeka-alanindaki-isbirligini-yeni-bir-duzeye-tasiyacak-1107336315.html

Kremlin yetkilisi Oreşkin: Rusya ve Çin, yapay zeka alanındaki işbirliğini yeni bir düzeye taşıyacak

Kremlin yetkilisi Oreşkin: Rusya ve Çin, yapay zeka alanındaki işbirliğini yeni bir düzeye taşıyacak

Sputnik Türkiye

Rusya ve Çin'in yapay zeka (YZ) teknolojilerindeki liderliklerine ve bu alandaki stratejik işbirliklerine dikkat çeken Oreşkin, işbirliğinin yeni bir seviyeye... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T13:47+0300

2026-07-17T13:47+0300

2026-07-17T13:47+0300

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maksim oreşkin

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çin

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kremlin

yapay zeka

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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Şangay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC 2026) yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in yapay zeka (YZ) teknolojilerindeki liderliklerine ve bu alandaki stratejik işbirliklerine dikkat çekti.Şanghay’da 29 ülkenin imzasıyla kurulan Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü’nün (WAICO), teknolojinin düzenlenmesinde kritik bir rol oynayacağını belirten Oreşkin, Rusya ve Çin'in bu oluşumun kurucu üyeleri arasında en başarılı gelişim kaydeden ülkeler olduğunu vurguladı. Oreşkin, iki ülke arasında yapılan görüşmelerle şirketler düzeyindeki işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınacağını ifade etti.Batı'ya 'teknolojik sömürü' eleştirisiRusya’nın YZ teknolojilerini ekonomisine entegre etme konusunda dünya liderlerinden biri olduğunu kaydeden Oreşkin, ülkelerinin geliştirdiği modellerin açık olduğunu belirtti. ABD’yi diğer ülkelerle teknoloji paylaşmamakla ve teknolojik sömürü hedeflemekle suçlayan Rus yetkili, Batılı ülkelerin yapay zekayı düşmanca amaçlarla kullandığını kaydetti. Oreşkin ayrıca, Rusya’nın YZ kaynaklı tehditlerle mücadele konusunda devasa bir deneyime sahip olduğunu ve kendi çözümlerini dünyanın onlarca ülkesine sunduklarını sözlerine ekledi.

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