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Kremlin yetkilisi Oreşkin: Rusya ve Çin, yapay zeka alanındaki işbirliğini yeni bir düzeye taşıyacak
Kremlin yetkilisi Oreşkin: Rusya ve Çin, yapay zeka alanındaki işbirliğini yeni bir düzeye taşıyacak
Sputnik Türkiye
Rusya ve Çin'in yapay zeka (YZ) teknolojilerindeki liderliklerine ve bu alandaki stratejik işbirliklerine dikkat çeken Oreşkin, işbirliğinin yeni bir seviyeye... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T13:47+0300
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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Şangay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC 2026) yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in yapay zeka (YZ) teknolojilerindeki liderliklerine ve bu alandaki stratejik işbirliklerine dikkat çekti.Şanghay’da 29 ülkenin imzasıyla kurulan Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü’nün (WAICO), teknolojinin düzenlenmesinde kritik bir rol oynayacağını belirten Oreşkin, Rusya ve Çin'in bu oluşumun kurucu üyeleri arasında en başarılı gelişim kaydeden ülkeler olduğunu vurguladı. Oreşkin, iki ülke arasında yapılan görüşmelerle şirketler düzeyindeki işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınacağını ifade etti.Batı'ya 'teknolojik sömürü' eleştirisiRusya’nın YZ teknolojilerini ekonomisine entegre etme konusunda dünya liderlerinden biri olduğunu kaydeden Oreşkin, ülkelerinin geliştirdiği modellerin açık olduğunu belirtti. ABD’yi diğer ülkelerle teknoloji paylaşmamakla ve teknolojik sömürü hedeflemekle suçlayan Rus yetkili, Batılı ülkelerin yapay zekayı düşmanca amaçlarla kullandığını kaydetti. Oreşkin ayrıca, Rusya’nın YZ kaynaklı tehditlerle mücadele konusunda devasa bir deneyime sahip olduğunu ve kendi çözümlerini dünyanın onlarca ülkesine sunduklarını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/abd-basini-netanyahunun-turkiyeye-f-35-satisiyla-ilgili-sozleri-trumpi-ofkelendirdi-1107329959.html
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maksim oreşkin, rusya, çin, şangay, kremlin, yapay zeka

Kremlin yetkilisi Oreşkin: Rusya ve Çin, yapay zeka alanındaki işbirliğini yeni bir düzeye taşıyacak

13:47 17.07.2026
© Sputnik / Maksim BogodvidRusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Rusya ve Çin'in yapay zeka (YZ) teknolojilerindeki liderliklerine ve bu alandaki stratejik işbirliklerine dikkat çeken Oreşkin, işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Şangay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC 2026) yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in yapay zeka (YZ) teknolojilerindeki liderliklerine ve bu alandaki stratejik işbirliklerine dikkat çekti.

Şanghay’da 29 ülkenin imzasıyla kurulan Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü’nün (WAICO), teknolojinin düzenlenmesinde kritik bir rol oynayacağını belirten Oreşkin, Rusya ve Çin'in bu oluşumun kurucu üyeleri arasında en başarılı gelişim kaydeden ülkeler olduğunu vurguladı.

Oreşkin, iki ülke arasında yapılan görüşmelerle şirketler düzeyindeki işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınacağını ifade etti.

Batı'ya 'teknolojik sömürü' eleştirisi

Rusya’nın YZ teknolojilerini ekonomisine entegre etme konusunda dünya liderlerinden biri olduğunu kaydeden Oreşkin, ülkelerinin geliştirdiği modellerin açık olduğunu belirtti.

ABD’yi diğer ülkelerle teknoloji paylaşmamakla ve teknolojik sömürü hedeflemekle suçlayan Rus yetkili, Batılı ülkelerin yapay zekayı düşmanca amaçlarla kullandığını kaydetti.

Oreşkin ayrıca, Rusya’nın YZ kaynaklı tehditlerle mücadele konusunda devasa bir deneyime sahip olduğunu ve kendi çözümlerini dünyanın onlarca ülkesine sunduklarını sözlerine ekledi.
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