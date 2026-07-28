https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/usakta-orman-yangini-cikti-sondurme-calismalari-suruyor-1107612614.html

Uşak’ta orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları sürüyor

Uşak’ta orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları sürüyor

Sputnik Türkiye

Uşak’ın Eşme ilçesinde bulunan meşelik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çevreye yayılan alevlere ekipler müdahale... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T20:02+0300

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türki̇ye

uşak

eşme

yangın

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Köseler köyü yakınlarında başlayan yangın sonrası bölgeye 2 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/canakkalede-orman-yangini-alarmi-valilik-bu-faaliyetlere-saat-sinirlamasi-getirdi-1107601118.html

türki̇ye

uşak

eşme

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