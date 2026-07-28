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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/usakta-orman-yangini-cikti-sondurme-calismalari-suruyor-1107612614.html
Uşak’ta orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları sürüyor
Uşak’ta orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları sürüyor
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Uşak’ın Eşme ilçesinde bulunan meşelik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çevreye yayılan alevlere ekipler müdahale... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Köseler köyü yakınlarında başlayan yangın sonrası bölgeye 2 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/canakkalede-orman-yangini-alarmi-valilik-bu-faaliyetlere-saat-sinirlamasi-getirdi-1107601118.html
türki̇ye
uşak
eşme
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uşak, eşme, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
uşak, eşme, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı

Uşak’ta orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları sürüyor

20:02 28.07.2026
© AA / Mehmet ÇalıkUşak'ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AA / Mehmet Çalık
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Uşak’ın Eşme ilçesinde bulunan meşelik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çevreye yayılan alevlere ekipler müdahale çalışmalarını sürdürüyor.
Köseler köyü yakınlarında başlayan yangın sonrası bölgeye 2 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
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