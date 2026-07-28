https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/usakta-orman-yangini-cikti-sondurme-calismalari-suruyor-1107612614.html
Uşak’ta orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları sürüyor
Uşak’ta orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Uşak’ın Eşme ilçesinde bulunan meşelik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çevreye yayılan alevlere ekipler müdahale... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T20:02+0300
2026-07-28T20:02+0300
2026-07-28T20:02+0300
türki̇ye
uşak
eşme
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın söndürme uçağı
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Köseler köyü yakınlarında başlayan yangın sonrası bölgeye 2 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/canakkalede-orman-yangini-alarmi-valilik-bu-faaliyetlere-saat-sinirlamasi-getirdi-1107601118.html
türki̇ye
uşak
eşme
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uşak, eşme, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
uşak, eşme, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
Uşak’ta orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları sürüyor
Uşak’ın Eşme ilçesinde bulunan meşelik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çevreye yayılan alevlere ekipler müdahale çalışmalarını sürdürüyor.
Köseler köyü yakınlarında başlayan yangın sonrası bölgeye 2 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.