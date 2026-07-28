https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/canakkalede-orman-yangini-alarmi-valilik-bu-faaliyetlere-saat-sinirlamasi-getirdi-1107601118.html

Çanakkale'de orman yangını alarmı: Valilik bu faaliyetlere saat sınırlaması getirdi

Çanakkale'de orman yangını alarmı: Valilik bu faaliyetlere saat sınırlaması getirdi

Sputnik Türkiye

Çanakkale Valiliği, artan orman yangını riski nedeniyle yeni tedbirler aldı. 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında her gün 12.00-18.00 saatlerinde biçerdöver... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T14:07+0300

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Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün boyunca il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olmasının beklendiği bildirildi.Yetkililer, oluşabilecek hava koşullarının orman yangını riskini önemli ölçüde artıracağına dikkat çekti.Hasat ve balyalama faaliyetlerine saat kısıtlamasıValilik, anız ve tarım alanlarında çıkabilecek yangınların ormanlık alanlara sıçramasını önlemek amacıyla, 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 12.00-18.00 saatlerinde biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak hasat ve balyalama faaliyetlerinin yapılmamasına karar verildiğini açıkladı.Yangına neden olabilecek faaliyetler de durdurulduAçıklamada, yalnızca tarımsal faaliyetlerle sınırlı kalınmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Ayrıca açık alanlarda spiral, taşlama, kaynak gibi yangına sebebiyet verebilecek her türlü faaliyetin yapılması durdurulmuştur. Alınan tedbirler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecek olup, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin belirtilen saatlerde hasat faaliyetlerinden kaçınmaları önem arz etmektedir. Ormanlarımızın korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm vatandaşlarımızın alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları rica olunur."

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