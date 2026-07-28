https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/canakkalede-orman-yangini-alarmi-valilik-bu-faaliyetlere-saat-sinirlamasi-getirdi-1107601118.html
Çanakkale'de orman yangını alarmı: Valilik bu faaliyetlere saat sınırlaması getirdi
Çanakkale'de orman yangını alarmı: Valilik bu faaliyetlere saat sınırlaması getirdi
Sputnik Türkiye
Çanakkale Valiliği, artan orman yangını riski nedeniyle yeni tedbirler aldı. 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında her gün 12.00-18.00 saatlerinde biçerdöver... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün boyunca il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olmasının beklendiği bildirildi.Yetkililer, oluşabilecek hava koşullarının orman yangını riskini önemli ölçüde artıracağına dikkat çekti.Hasat ve balyalama faaliyetlerine saat kısıtlamasıValilik, anız ve tarım alanlarında çıkabilecek yangınların ormanlık alanlara sıçramasını önlemek amacıyla, 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 12.00-18.00 saatlerinde biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak hasat ve balyalama faaliyetlerinin yapılmamasına karar verildiğini açıkladı.Yangına neden olabilecek faaliyetler de durdurulduAçıklamada, yalnızca tarımsal faaliyetlerle sınırlı kalınmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Ayrıca açık alanlarda spiral, taşlama, kaynak gibi yangına sebebiyet verebilecek her türlü faaliyetin yapılması durdurulmuştur. Alınan tedbirler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecek olup, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin belirtilen saatlerde hasat faaliyetlerinden kaçınmaları önem arz etmektedir. Ormanlarımızın korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm vatandaşlarımızın alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları rica olunur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/antalya-kasta-orman-yangini-alevler-ruzgarin-etkisiyle-buyudu-1107589963.html
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çanakkale, biçerdöver, yangın
çanakkale, biçerdöver, yangın
Çanakkale'de orman yangını alarmı: Valilik bu faaliyetlere saat sınırlaması getirdi
Çanakkale Valiliği, artan orman yangını riski nedeniyle yeni tedbirler aldı. 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında her gün 12.00-18.00 saatlerinde biçerdöver ve balya makineleriyle hasat ve balyalama faaliyetleri durduruldu. Ayrıca açık alanlarda spiral, taşlama ve kaynak gibi yangına neden olabilecek çalışmalar da geçici olarak yasaklandı.
Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün boyunca il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Yetkililer, oluşabilecek hava koşullarının orman yangını riskini önemli ölçüde artıracağına dikkat çekti.
Hasat ve balyalama faaliyetlerine saat kısıtlaması
Valilik, anız ve tarım alanlarında çıkabilecek yangınların ormanlık alanlara sıçramasını önlemek amacıyla, 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 12.00-18.00 saatlerinde biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak hasat ve balyalama faaliyetlerinin yapılmamasına karar verildiğini açıkladı.
Yangına neden olabilecek faaliyetler de durduruldu
Açıklamada, yalnızca tarımsal faaliyetlerle sınırlı kalınmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Ayrıca açık alanlarda spiral, taşlama, kaynak gibi yangına sebebiyet verebilecek her türlü faaliyetin yapılması durdurulmuştur. Alınan tedbirler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecek olup, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin belirtilen saatlerde hasat faaliyetlerinden kaçınmaları önem arz etmektedir. Ormanlarımızın korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm vatandaşlarımızın alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları rica olunur."