https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/unlu-oyuncu-asli-bekiroglu-sekizinci-kez-ameliyat-olacagini-duyurdu-1107594722.html
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Aslı Bekiroğlu yeniden ameliyat olacağını duyurdu. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T11:42+0300
2026-07-28T11:42+0300
2026-07-28T11:42+0300
yaşam
aslı bekiroğlu
ameliyat
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Rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ilk operasyonda bağırsağının kesilmesi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat masasına yatacağını duyurdu. Genç oyuncu hastane odasından bir fotoğrafını 'son inşallah' notuyla paylaştı. İki kez ölümden döndü Bekiroğlu, geçirdiği ameliyatlar nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadıklarını katıldığı bir programda şöyle anlatmıştı: “Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler 7 santimetre kadar. Bağırsağımı kestikleri için bir hafta sonra bir ameliyat daha oldum, arada boşluk kalmış orayı diktiler. Sonra bir sızıntı olmuş 6-7 ay kadar bekledik. Ardından karnımdan kas alıp oraya koydular ama tam tutmadı bu sefer de bacağımdan bir kas alıp oraya koyacaklar. Karnımın bir tarafında stoma torbası var." demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/7-kez-ameliyat-olmustu-asli-bekiroglu-gozyaslariyla-paylasti-doktorlar-ne-yapacaklarini-bilmiyorlar-1105081707.html
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aslı bekiroğlu, ameliyat
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu
Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Aslı Bekiroğlu yeniden ameliyat olacağını duyurdu.
Rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ilk operasyonda bağırsağının kesilmesi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat masasına yatacağını duyurdu. Genç oyuncu hastane odasından bir fotoğrafını 'son inşallah' notuyla paylaştı.
Bekiroğlu, geçirdiği ameliyatlar nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadıklarını katıldığı bir programda şöyle anlatmıştı:
“Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler 7 santimetre kadar. Bağırsağımı kestikleri için bir hafta sonra bir ameliyat daha oldum, arada boşluk kalmış orayı diktiler. Sonra bir sızıntı olmuş 6-7 ay kadar bekledik. Ardından karnımdan kas alıp oraya koydular ama tam tutmadı bu sefer de bacağımdan bir kas alıp oraya koyacaklar. Karnımın bir tarafında stoma torbası var." demişti.