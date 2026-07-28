https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/unlu-oyuncu-asli-bekiroglu-sekizinci-kez-ameliyat-olacagini-duyurdu-1107594722.html

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Aslı Bekiroğlu yeniden ameliyat olacağını duyurdu. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T11:42+0300

2026-07-28T11:42+0300

2026-07-28T11:42+0300

yaşam

aslı bekiroğlu

ameliyat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096759590_0:297:1243:996_1920x0_80_0_0_e9755908b729ff6fb4ad4efda4d0cfab.jpg

Rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ilk operasyonda bağırsağının kesilmesi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat masasına yatacağını duyurdu. Genç oyuncu hastane odasından bir fotoğrafını 'son inşallah' notuyla paylaştı. İki kez ölümden döndü Bekiroğlu, geçirdiği ameliyatlar nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadıklarını katıldığı bir programda şöyle anlatmıştı: “Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler 7 santimetre kadar. Bağırsağımı kestikleri için bir hafta sonra bir ameliyat daha oldum, arada boşluk kalmış orayı diktiler. Sonra bir sızıntı olmuş 6-7 ay kadar bekledik. Ardından karnımdan kas alıp oraya koydular ama tam tutmadı bu sefer de bacağımdan bir kas alıp oraya koyacaklar. Karnımın bir tarafında stoma torbası var." demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/7-kez-ameliyat-olmustu-asli-bekiroglu-gozyaslariyla-paylasti-doktorlar-ne-yapacaklarini-bilmiyorlar-1105081707.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aslı bekiroğlu, ameliyat