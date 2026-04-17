7 kez ameliyat olmuştu, Aslı Bekiroğlu gözyaşlarıyla paylaştı: 'Doktorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar'

7 kez ameliyat olmuştu, Aslı Bekiroğlu gözyaşlarıyla paylaştı: 'Doktorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar'

Sputnik Türkiye

7. kez ameliyat olan oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan oyuncu, gözyaşlarına hakim... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T09:47+0300

2026-04-17T09:47+0300

2026-04-17T09:47+0300

Rahim miyomu ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesilen oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde 7. kez bıçak altına yatmıştı. Bekiroğlu, rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle komplikasyonlar yaşamıştı.Tedavisi devam eden oyuncu, 8 Nisan'da 7. kez ameliyat olmuştu. Aslı Bekiroğlu, operasyonun ardından hastanede odasından yaptığı paylaşımda ''İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim'' ifadelerini kullanmıştı.Hastaneden yeni paylaşım30 yaşındaki ünlü oyuncunun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Instagram'dan bir video paylaşan Bekiroğlu duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.Bekiroğlu; paylaşımında ''Bugün çıkacağımı sanmıştım fakat çıkamıyorum. Çıkamadığımı öğrendim. Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar, bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.Bekiroğlu'nun videosunun ardından takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aslı bekiroğlu, türkiye, ameliyat, doktor, hastane