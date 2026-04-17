Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/7-kez-ameliyat-olmustu-asli-bekiroglu-gozyaslariyla-paylasti-doktorlar-ne-yapacaklarini-bilmiyorlar-1105081707.html
7 kez ameliyat olmuştu, Aslı Bekiroğlu gözyaşlarıyla paylaştı: 'Doktorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar'
7 kez ameliyat olmuştu, Aslı Bekiroğlu gözyaşlarıyla paylaştı: 'Doktorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar'
Sputnik Türkiye
7. kez ameliyat olan oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan oyuncu, gözyaşlarına hakim... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T09:47+0300
2026-04-17T09:47+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104634873_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f5d0eb418e05a29be6924db12f4b9c66.jpg
Rahim miyomu ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesilen oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde 7. kez bıçak altına yatmıştı. Bekiroğlu, rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle komplikasyonlar yaşamıştı.Tedavisi devam eden oyuncu, 8 Nisan'da 7. kez ameliyat olmuştu. Aslı Bekiroğlu, operasyonun ardından hastanede odasından yaptığı paylaşımda ''İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim'' ifadelerini kullanmıştı.Hastaneden yeni paylaşım30 yaşındaki ünlü oyuncunun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Instagram'dan bir video paylaşan Bekiroğlu duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.Bekiroğlu; paylaşımında ''Bugün çıkacağımı sanmıştım fakat çıkamıyorum. Çıkamadığımı öğrendim. Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar, bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.Bekiroğlu'nun videosunun ardından takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104634873_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_98450e70580bd80004128ce354895bee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aslı bekiroğlu, türkiye, ameliyat, doktor, hastane
aslı bekiroğlu, türkiye, ameliyat, doktor, hastane

7 kez ameliyat olmuştu, Aslı Bekiroğlu gözyaşlarıyla paylaştı: 'Doktorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar'

09:47 17.04.2026
Aslı Bekiroğlu
Aslı Bekiroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
Abone ol
7. kez ameliyat olan oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan oyuncu, gözyaşlarına hakim olamayarak ''Doktorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar'' dedi.
Rahim miyomu ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesilen oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde 7. kez bıçak altına yatmıştı. Bekiroğlu, rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle komplikasyonlar yaşamıştı.
Tedavisi devam eden oyuncu, 8 Nisan'da 7. kez ameliyat olmuştu. Aslı Bekiroğlu, operasyonun ardından hastanede odasından yaptığı paylaşımda ''İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim'' ifadelerini kullanmıştı.

Hastaneden yeni paylaşım

30 yaşındaki ünlü oyuncunun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Instagram'dan bir video paylaşan Bekiroğlu duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.
Bekiroğlu; paylaşımında ''Bugün çıkacağımı sanmıştım fakat çıkamıyorum. Çıkamadığımı öğrendim. Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar, bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.
Bekiroğlu'nun videosunun ardından takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.
Aslı Bekiroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
YAŞAM
Defalarca ameliyat olan Aslı Bekiroğlu duyurdu: 'Yeniden operasyona giriyorum'
8 Nisan, 08:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала