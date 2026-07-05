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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/rusyadan-konstantinovka-icin-insani-ara-onerisi-dunya-medyasindan-yogun-ilgi-1107019883.html
Rusya'dan Konstantinovka için insani ara önerisi: Dünya medyasından yoğun ilgi
Rusya'dan Konstantinovka için insani ara önerisi: Dünya medyasından yoğun ilgi
Sputnik Türkiye
Rusya'nın 4 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı, Konstantinovka kentinde çatışmaların durdurulması şartıyla hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin naaşlarının... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T16:22+0300
2026-07-05T16:37+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Konstantinovka'da çatışmalara ara vermesi şartıyla Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim etmeye hazır olduğunu açıkladıklarını ve bunun ardından dünya basınından çok sayıda kuruluşun bölgeye gelme talebinde bulunduğunu duyurdu. Farklı kıta ve ülkelerden 20 medya kuruluşunun Konstantinovka'ya gelerek cenazelerin teslimini yerinde takip etmeye hazır olduğunu belirten bakanlık, Ukrayna'nın kabul etmesi durumunda uluslararası basına gerekli kolaylığın sağlanacağını belirtti.Bakanlık, "Ukrayna tarafının önerilen insani eylemi kabul etmesi durumunda, Rusya Savunma Bakanlığı, gazetecilerin Konstantinovka'daki çalışmalarını organize etmeye hazır olacaktır" ifadelerini kullandı.Rusya'nın insani ara önerisiRusya Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Konstantinovka’nın Rus güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından bölgede hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin naaşlarının Ukrayna tarafına iadesi için bir insani eylem düzenlemeye hazır olunduğu belirtilmişti.Bakanlık, bu kapsamda Ukrayna tarafına 6 Temmuz’da 12.00-18.00 arasında Konstantinovka kentine yönelik bombardımanı durdurma çağrısında bulunmuştu. Açıklamada, Kiev’in bu öneriye vereceği yanıtın 5 Temmuz saat 12.00’ye kadar bekleneceği kaydedilmişti.Slavyansk, Kramatorsk ve Drujkovka ile birlikte Ukrayna’nın Donbass’taki dört "kale şehrinden" biri olan Konstantinovka, Rus birlikleri tarafından kontrol altına alındı. Ukrayna yönetimi, stratejik önemi nedeniyle kentte 2014 yılından bu yana oldukça iyi tahkim edilmiş bir mevzi sistemi inşa etmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kenti ve çevresini elinde tutabilmek amacıyla 7 tugaydan oluşan toplam 45 taburluk, yaklaşık 15 bin 500 askerden oluşan bir askeri güç konuşlandırmıştı. Ancak bu gücün büyük kısmı yok oldu ve Ukrayna ordusu toplam 13 bin 500 askerini kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/uzman-gorusu-konstantinovkanin-ele-gecirilmesi-nato-doktrinini-sorgulatiyor-1107018806.html
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ukrayna, konstantinovka, rusya savunma bakanlığı, rusya, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna, konstantinovka, rusya savunma bakanlığı, rusya, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri

Rusya'dan Konstantinovka için insani ara önerisi: Dünya medyasından yoğun ilgi

16:22 05.07.2026 (güncellendi: 16:37 05.07.2026)
© REUTERS /49 SEPARATE ASSAULT BATTALION 'CARPATHIAN SICH'Вид Константиновки, Донецкая область, 24 июня 2026 года.
Вид Константиновки, Донецкая область, 24 июня 2026 года. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© REUTERS /49 SEPARATE ASSAULT BATTALION 'CARPATHIAN SICH'
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Rusya'nın 4 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı, Konstantinovka kentinde çatışmaların durdurulması şartıyla hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin naaşlarının teslimine ilişkin insani ara önerisi geniş yankı buldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Konstantinovka'da çatışmalara ara vermesi şartıyla Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim etmeye hazır olduğunu açıkladıklarını ve bunun ardından dünya basınından çok sayıda kuruluşun bölgeye gelme talebinde bulunduğunu duyurdu.

Farklı kıta ve ülkelerden 20 medya kuruluşunun Konstantinovka'ya gelerek cenazelerin teslimini yerinde takip etmeye hazır olduğunu belirten bakanlık, Ukrayna'nın kabul etmesi durumunda uluslararası basına gerekli kolaylığın sağlanacağını belirtti.

Bakanlık, "Ukrayna tarafının önerilen insani eylemi kabul etmesi durumunda, Rusya Savunma Bakanlığı, gazetecilerin Konstantinovka'daki çalışmalarını organize etmeye hazır olacaktır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın insani ara önerisi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Konstantinovka’nın Rus güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından bölgede hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin naaşlarının Ukrayna tarafına iadesi için bir insani eylem düzenlemeye hazır olunduğu belirtilmişti.
Bakanlık, bu kapsamda Ukrayna tarafına 6 Temmuz’da 12.00-18.00 arasında Konstantinovka kentine yönelik bombardımanı durdurma çağrısında bulunmuştu. Açıklamada, Kiev’in bu öneriye vereceği yanıtın 5 Temmuz saat 12.00’ye kadar bekleneceği kaydedilmişti.
Slavyansk, Kramatorsk ve Drujkovka ile birlikte Ukrayna’nın Donbass’taki dört "kale şehrinden" biri olan Konstantinovka, Rus birlikleri tarafından kontrol altına alındı. Ukrayna yönetimi, stratejik önemi nedeniyle kentte 2014 yılından bu yana oldukça iyi tahkim edilmiş bir mevzi sistemi inşa etmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kenti ve çevresini elinde tutabilmek amacıyla 7 tugaydan oluşan toplam 45 taburluk, yaklaşık 15 bin 500 askerden oluşan bir askeri güç konuşlandırmıştı. Ancak bu gücün büyük kısmı yok oldu ve Ukrayna ordusu toplam 13 bin 500 askerini kaybetti.
Un hombre camina por un mercado destruido tras el ataque aéreo en el centro de la ciudad de Konstantinovka, Ucrania. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
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