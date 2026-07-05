https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/rusyadan-konstantinovka-icin-insani-ara-onerisi-dunya-medyasindan-yogun-ilgi-1107019883.html

Rusya'dan Konstantinovka için insani ara önerisi: Dünya medyasından yoğun ilgi

Rusya'dan Konstantinovka için insani ara önerisi: Dünya medyasından yoğun ilgi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın 4 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı, Konstantinovka kentinde çatışmaların durdurulması şartıyla hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin naaşlarının... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T16:22+0300

2026-07-05T16:22+0300

2026-07-05T16:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

konstantinovka

rusya savunma bakanlığı

rusya

rus ordusu

rusya silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/05/1107019758_24:0:3665:2048_1920x0_80_0_0_8ee77554ea1ebb688b527e2791e4c2ee.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Konstantinovka'da çatışmalara ara vermesi şartıyla Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim etmeye hazır olduğunu açıkladıklarını ve bunun ardından dünya basınından çok sayıda kuruluşun bölgeye gelme talebinde bulunduğunu duyurdu. Farklı kıta ve ülkelerden 20 medya kuruluşunun Konstantinovka'ya gelerek cenazelerin teslimini yerinde takip etmeye hazır olduğunu belirten bakanlık, Ukrayna'nın kabul etmesi durumunda uluslararası basına gerekli kolaylığın sağlanacağını belirtti.Bakanlık, "Ukrayna tarafının önerilen insani eylemi kabul etmesi durumunda, Rusya Savunma Bakanlığı, gazetecilerin Konstantinovka'daki çalışmalarını organize etmeye hazır olacaktır" ifadelerini kullandı.Rusya'nın insani ara önerisiRusya Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Konstantinovka’nın Rus güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından bölgede hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin naaşlarının Ukrayna tarafına iadesi için bir insani eylem düzenlemeye hazır olunduğu belirtilmişti.Bakanlık, bu kapsamda Ukrayna tarafına 6 Temmuz’da 12.00-18.00 arasında Konstantinovka kentine yönelik bombardımanı durdurma çağrısında bulunmuştu. Açıklamada, Kiev’in bu öneriye vereceği yanıtın 5 Temmuz saat 12.00’ye kadar bekleneceği kaydedilmişti.Slavyansk, Kramatorsk ve Drujkovka ile birlikte Ukrayna’nın Donbass’taki dört "kale şehrinden" biri olan Konstantinovka, Rus birlikleri tarafından kontrol altına alındı. Ukrayna yönetimi, stratejik önemi nedeniyle kentte 2014 yılından bu yana oldukça iyi tahkim edilmiş bir mevzi sistemi inşa etmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kenti ve çevresini elinde tutabilmek amacıyla 7 tugaydan oluşan toplam 45 taburluk, yaklaşık 15 bin 500 askerden oluşan bir askeri güç konuşlandırmıştı. Ancak bu gücün büyük kısmı yok oldu ve Ukrayna ordusu toplam 13 bin 500 askerini kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/uzman-gorusu-konstantinovkanin-ele-gecirilmesi-nato-doktrinini-sorgulatiyor-1107018806.html

ukrayna

konstantinovka

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, konstantinovka, rusya savunma bakanlığı, rusya, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri