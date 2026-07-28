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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/trump-iran-ile-anlasma-olmazsa-kazma-dagi-ve-diger-bolgeler-vurulacak-1107605717.html
Trump: İran ile anlaşma olmazsa Kazma Dağı ve diğer bölgeler vurulacak
Trump: İran ile anlaşma olmazsa Kazma Dağı ve diğer bölgeler vurulacak
Sputnik Türkiye
Trump: İran ile anlaşma olmazsa Kazma Dağı ve diğer bölgeler vurulacak
2026-07-28T15:47+0300
2026-07-28T16:07+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
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Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda iyi görüşmeler yapıldığını da sözlerine ekledi.Trump, "Hürmüz Boğazı’nı kontrol ediyoruz. Görüşmeler sırasında ablukayı kaldırdık ama biz ablukayı açınca anlaşmayı bozdular" ifadelerini kullandı. Kazma Dağı'nın önemiKazma Dağı, Tahran'ın güneyinde yer alıyor. Derin yeraltına gömülü iki tünel kompleksini barındıran bu tesis, tamamen yok edilmesini zorlaştırıyor.ABD istihbarat raporlarına göre tesis, dağın derinliklerine, yüzlerce metre kalınlığındaki sağlam granit kaya katmanının altına kazılmış durumda. Bu yapı, sığınak delici bombalara karşı koruma sağlıyor.ABD merkezli Al-Monitor sitesine göre istihbarat kurumları, Tahran'ın burada 'stratejik bir yedek' oluşturmak üzere gizli ve beyan edilmemiş bir uranyum zenginleştirme tesisi kurmayı amaçladığından şüpheleniyor.Ancak Tahran, 2020'de inşaatına başlanan tesisin yalnızca ileri seviye santrifüjlerin montajı ve üretimi için kullanıldığını savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/trumpin-hedef-gosterdigi-iranin-gizemli-tesisi-kazma-dagi-neden-onemli--1107246152.html
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donald trump, i̇ran, fox, haberler
donald trump, i̇ran, fox, haberler

Trump: İran ile anlaşma olmazsa Kazma Dağı ve diğer bölgeler vurulacak

15:47 28.07.2026 (güncellendi: 16:07 28.07.2026)
© Binnur Ege Gürün KoçakDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© Binnur Ege Gürün Koçak
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ABD Başkanı Donald Trump, Fox haber kanalının sabah programı Fox and Friends’e yaptığı açıklamalarda İran'la bir anlaşmaya varılmaması halinde Kazma Dağı'nın yanı sıra köprüleri ve diğer sivil hedefleri hedef alacağı tehdidini yineledi.
Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda iyi görüşmeler yapıldığını da sözlerine ekledi.
Trump, "Hürmüz Boğazı’nı kontrol ediyoruz. Görüşmeler sırasında ablukayı kaldırdık ama biz ablukayı açınca anlaşmayı bozdular" ifadelerini kullandı.
ABD yönetimi İran'a tekrar başlatılan ve 13 gün süren saldırıların ardından geçen hafta cuma günü ara vermiş, Pakistanlı kaynaklar diplomatik görüşmelerin hızlandığını bildirmişti.

Kazma Dağı'nın önemi

Kazma Dağı, Tahran'ın güneyinde yer alıyor. Derin yeraltına gömülü iki tünel kompleksini barındıran bu tesis, tamamen yok edilmesini zorlaştırıyor.
ABD istihbarat raporlarına göre tesis, dağın derinliklerine, yüzlerce metre kalınlığındaki sağlam granit kaya katmanının altına kazılmış durumda. Bu yapı, sığınak delici bombalara karşı koruma sağlıyor.
ABD merkezli Al-Monitor sitesine göre istihbarat kurumları, Tahran'ın burada 'stratejik bir yedek' oluşturmak üzere gizli ve beyan edilmemiş bir uranyum zenginleştirme tesisi kurmayı amaçladığından şüpheleniyor.
Ancak Tahran, 2020'de inşaatına başlanan tesisin yalnızca ileri seviye santrifüjlerin montajı ve üretimi için kullanıldığını savunuyor.
Kazma Dağı/Pickaxe Mountain - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump'ın hedef gösterdiği İran'ın gizemli tesisi: Kazma Dağı neden önemli?
14 Temmuz, 16:27
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