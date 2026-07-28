https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/trump-iran-ile-anlasma-olmazsa-kazma-dagi-ve-diger-bolgeler-vurulacak-1107605717.html

Trump: İran ile anlaşma olmazsa Kazma Dağı ve diğer bölgeler vurulacak

Trump: İran ile anlaşma olmazsa Kazma Dağı ve diğer bölgeler vurulacak

Sputnik Türkiye

Trump: İran ile anlaşma olmazsa Kazma Dağı ve diğer bölgeler vurulacak

2026-07-28T15:47+0300

2026-07-28T15:47+0300

2026-07-28T16:07+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

i̇ran

fox

haberler

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Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda iyi görüşmeler yapıldığını da sözlerine ekledi.Trump, "Hürmüz Boğazı’nı kontrol ediyoruz. Görüşmeler sırasında ablukayı kaldırdık ama biz ablukayı açınca anlaşmayı bozdular" ifadelerini kullandı. Kazma Dağı'nın önemiKazma Dağı, Tahran'ın güneyinde yer alıyor. Derin yeraltına gömülü iki tünel kompleksini barındıran bu tesis, tamamen yok edilmesini zorlaştırıyor.ABD istihbarat raporlarına göre tesis, dağın derinliklerine, yüzlerce metre kalınlığındaki sağlam granit kaya katmanının altına kazılmış durumda. Bu yapı, sığınak delici bombalara karşı koruma sağlıyor.ABD merkezli Al-Monitor sitesine göre istihbarat kurumları, Tahran'ın burada 'stratejik bir yedek' oluşturmak üzere gizli ve beyan edilmemiş bir uranyum zenginleştirme tesisi kurmayı amaçladığından şüpheleniyor.Ancak Tahran, 2020'de inşaatına başlanan tesisin yalnızca ileri seviye santrifüjlerin montajı ve üretimi için kullanıldığını savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/trumpin-hedef-gosterdigi-iranin-gizemli-tesisi-kazma-dagi-neden-onemli--1107246152.html

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donald trump, i̇ran, fox, haberler