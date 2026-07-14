https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/trumpin-hedef-gosterdigi-iranin-gizemli-tesisi-kazma-dagi-neden-onemli--1107246152.html

Trump'ın hedef gösterdiği İran'ın gizemli tesisi: Kazma Dağı neden önemli?

Trump'ın hedef gösterdiği İran'ın gizemli tesisi: Kazma Dağı neden önemli?

Sputnik Türkiye

ABD ile İran arasındaki saldırılar giderek tırmanırken ve bölgede eşi benzeri görülmemiş bir belirsizliğe yol açarken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 'Kazma Dağı' (Pickaxe Mountain) nerede, neden önemli? Ayrıntılar haberde...

2026-07-14T16:27+0300

2026-07-14T16:27+0300

2026-07-14T16:27+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

silahlı i̇ha (si̇ha)

tahran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107245785_0:153:3055:1871_1920x0_80_0_0_03e466f663b982b05cae3d676318d684.jpg

Bu tehdit, İran İslam Cumhuriyeti’nin en kritik tesislerinden biri olduğu belirtilen nükleer kompleksin niteliği konusunda birçok soruyu gündeme getirdi.Kazma Dağı, Tahran'ın güneyinde yer alıyor. Derin yeraltına gömülü iki tünel kompleksini barındıran bu tesis, tamamen yok edilmesini zorlaştırıyor.ABD istihbarat raporlarına göre tesis, dağın derinliklerine, yüzlerce metre kalınlığındaki sağlam granit kaya katmanının altına kazılmış durumda. Bu yapı, sığınak delici bombalara karşı koruma sağlıyor.ABD merkezli Al-Monitor sitesine göre istihbarat kurumları, Tahran'ın burada 'stratejik bir yedek' oluşturmak üzere gizli ve beyan edilmemiş bir uranyum zenginleştirme tesisi kurmayı amaçladığından şüpheleniyor.Ancak Tahran, 2020'de inşaatına başlanan tesisin yalnızca ileri seviye santrifüjlerin montajı ve üretimi için kullanıldığını savunuyor.Trump ne dedi?"Kazma Dağı'nı vuracağız. İranlılara hazır olmalarını söyleyin" diyen Trump, Hugh Hewitt Show'a verdiği röportajda şöyle konuştu:ABD'nin İran'a saldırılarıİki ülke arasında askeri tırmanış sürerken Tahran, bölgede 'güvensizliğin geri dönüşünden' ABD’yi sorumlu tuttu. Devrim Muhafızları ise Washington’ı küresel petrol arzını tehlikeye atmakla suçladı.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün Bender Abbas üssündeki patlamalara ait görüntüleri yayınlarken, ilk kez SİHA kullanıldığını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/centcom-iran-denizaltisi-ve-bender-abbas-limaninin-vurulma-anini-yayinladi-1107223242.html

abd

i̇ran

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), silahlı i̇ha (si̇ha), tahran