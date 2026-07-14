https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/trumpin-hedef-gosterdigi-iranin-gizemli-tesisi-kazma-dagi-neden-onemli--1107246152.html
Trump'ın hedef gösterdiği İran'ın gizemli tesisi: Kazma Dağı neden önemli?
Trump'ın hedef gösterdiği İran'ın gizemli tesisi: Kazma Dağı neden önemli?
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasındaki saldırılar giderek tırmanırken ve bölgede eşi benzeri görülmemiş bir belirsizliğe yol açarken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 'Kazma Dağı' (Pickaxe Mountain) nerede, neden önemli? Ayrıntılar haberde...
2026-07-14T16:27+0300
2026-07-14T16:27+0300
2026-07-14T16:27+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
silahlı i̇ha (si̇ha)
tahran
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Bu tehdit, İran İslam Cumhuriyeti’nin en kritik tesislerinden biri olduğu belirtilen nükleer kompleksin niteliği konusunda birçok soruyu gündeme getirdi.Kazma Dağı, Tahran'ın güneyinde yer alıyor. Derin yeraltına gömülü iki tünel kompleksini barındıran bu tesis, tamamen yok edilmesini zorlaştırıyor.ABD istihbarat raporlarına göre tesis, dağın derinliklerine, yüzlerce metre kalınlığındaki sağlam granit kaya katmanının altına kazılmış durumda. Bu yapı, sığınak delici bombalara karşı koruma sağlıyor.ABD merkezli Al-Monitor sitesine göre istihbarat kurumları, Tahran'ın burada 'stratejik bir yedek' oluşturmak üzere gizli ve beyan edilmemiş bir uranyum zenginleştirme tesisi kurmayı amaçladığından şüpheleniyor.Ancak Tahran, 2020'de inşaatına başlanan tesisin yalnızca ileri seviye santrifüjlerin montajı ve üretimi için kullanıldığını savunuyor.Trump ne dedi?"Kazma Dağı'nı vuracağız. İranlılara hazır olmalarını söyleyin" diyen Trump, Hugh Hewitt Show'a verdiği röportajda şöyle konuştu:ABD'nin İran'a saldırılarıİki ülke arasında askeri tırmanış sürerken Tahran, bölgede 'güvensizliğin geri dönüşünden' ABD’yi sorumlu tuttu. Devrim Muhafızları ise Washington’ı küresel petrol arzını tehlikeye atmakla suçladı.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün Bender Abbas üssündeki patlamalara ait görüntüleri yayınlarken, ilk kez SİHA kullanıldığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/centcom-iran-denizaltisi-ve-bender-abbas-limaninin-vurulma-anini-yayinladi-1107223242.html
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abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), silahlı i̇ha (si̇ha), tahran
abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), silahlı i̇ha (si̇ha), tahran
Trump'ın hedef gösterdiği İran'ın gizemli tesisi: Kazma Dağı neden önemli?
ABD ile İran arasındaki saldırılar giderek tırmanırken ve bölgede eşi benzeri görülmemiş bir belirsizliğe yol açarken, ABD Başkanı Trump, İran'ın 'Kazma Dağı' (Pickaxe Mountain) olarak bilinen nükleer tesisini vurma ve yok etme tehdidinde bulundu.
Bu tehdit, İran İslam Cumhuriyeti’nin en kritik tesislerinden biri olduğu belirtilen nükleer kompleksin niteliği konusunda birçok soruyu gündeme getirdi.
Kazma Dağı, Tahran'ın güneyinde yer alıyor. Derin yeraltına gömülü iki tünel kompleksini barındıran bu tesis, tamamen yok edilmesini zorlaştırıyor.
ABD istihbarat raporlarına göre tesis, dağın derinliklerine, yüzlerce metre kalınlığındaki sağlam granit kaya katmanının altına kazılmış durumda. Bu yapı, sığınak delici bombalara karşı koruma sağlıyor.
ABD merkezli Al-Monitor sitesine göre istihbarat kurumları, Tahran'ın burada 'stratejik bir yedek' oluşturmak üzere gizli ve beyan edilmemiş bir uranyum zenginleştirme tesisi kurmayı amaçladığından şüpheleniyor.
Ancak Tahran, 2020'de inşaatına başlanan tesisin yalnızca ileri seviye santrifüjlerin montajı ve üretimi için kullanıldığını savunuyor.
"Kazma Dağı'nı vuracağız. İranlılara hazır olmalarını söyleyin" diyen Trump, Hugh Hewitt Show'a verdiği röportajda şöyle konuştu:
Kazma Dağı'nı çok yakından izliyoruz. Orada herhangi bir faaliyet görmüyoruz. Nükleer durumlarında pek iyi gitmiyorlar. Ne zaman bir şey duysak orayı vuruyoruz. Bu yüzden bundan bahsetmekten hoşlanmıyorlar. Ama muhtemelen kısa süre içinde Kazma'ya bir darbe indireceğiz.
ABD'nin İran'a saldırıları
İki ülke arasında askeri tırmanış sürerken Tahran, bölgede 'güvensizliğin geri dönüşünden' ABD’yi sorumlu tuttu. Devrim Muhafızları ise Washington’ı küresel petrol arzını tehlikeye atmakla suçladı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün Bender Abbas üssündeki patlamalara ait görüntüleri yayınlarken, ilk kez SİHA kullanıldığını aktardı.