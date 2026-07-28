https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/tom-cruiseun-kizi-suri-resmen-babasinin-soyadini-birakti-1107602203.html

Tom Cruise'un kızı Suri, resmen babasının soyadını bıraktı

Tom Cruise'un kızı Suri, resmen babasının soyadını bıraktı

Sputnik Türkiye

Ünlü aktörün 20 yaşındaki kızı Suri, yasal olarak babasının soyadını isminden çıkararak adını Suri Noelle olarak değiştirdi. Detaylar haberde...

2026-07-28T14:41+0300

2026-07-28T14:41+0300

2026-07-28T14:41+0300

yaşam

tom cruise

scientology

katie holmes

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Hollywood yıldızları Katie Holmes ile Tom Cruise'un kızı Suri Cruise'un soyadını resmen değiştirdiği bildirildi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre 20 yaşındaki Suri, artık resmi kayıtlarda 'Suri Noelle' adını kullanıyor.Page Six'in aktardığına göre, Pennsylvania eyaletindeki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde eğitim gören Suri'nin seçmen kayıtlarında adı 'Suri Noelle' olarak yer alıyor. Eyalet yasalarına göre seçmenlerin yasal isimleriyle kayıt yaptırması gerektiği için bu durumun, soyadı değişikliğinin resmileştiğine işaret ettiği belirtiliyor.Babasıyla yıllardır görüşmüyorSuri Cruise, 2006 yılında dünyaya geldi. Katie Holmes ile Tom Cruise, 2012 yılında boşandıktan sonra Suri'nin velayeti annesinde kaldı. ABD medyasında uzun süredir yer alan haberlere göre Suri ile babası Tom Cruise yıllardır görüşmüyor.2024'teki lise mezuniyet törenine Katie Holmes katılırken, Tom Cruise aynı dönemde Londra'da düzenlenen Taylor Swift konserinde görüntülenmişti.Katie Holmes ise kızının üniversiteye başlaması öncesinde yaptığı nadiren yaptığı açıklamalardan birinde, "Kızımla gurur duyuyorum. Elbette bana yakın olmayacağını düşünmek zor ama onun adına çok mutluyum. Bu yaşlar insanın kendini keşfettiği çok heyecan verici bir dönem" ifadelerini kullanmıştı.Suri, 2024 yılında New York'taki LaGuardia Lisesi mezuniyet töreni programında da 'Suri Noelle' ismiyle dikkat çekmişti. ABD basını, resmi soyadı değişikliği başvurusunun Pennsylvania yerine annesi Katie Holmes ile büyüdüğü New York'ta yapılmış olabileceğini öne sürdü.'Noelle' soyadı ise Katie Holmes'un ikinci adı olması nedeniyle sembolik bir anlam taşıyor. Geçen yıl Page Six'e konuşan bir kaynak, Suri'nin bu değişikliği 'kendi kimliğini oluşturmak' ve üniversite hayatına 'yeni bir başlangıç' yapmak istediği için tercih ettiğini iddia etmişti.Aynı kaynak, 'Annesine duyduğu saygıyı ikinci adını kullanarak gösteriyor. Ayrıca bu tercih paparazzilerin ilgisini bir nebze azaltabilir' değerlendirmesinde bulunmuştu.

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