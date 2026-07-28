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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/tmo-acikladi-bugday-ihracati-yasagi-kalkti-1107615327.html
TMO açıkladı: Buğday ihracatı yasağı kalktı
TMO açıkladı: Buğday ihracatı yasağı kalktı
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına yeniden izin verildiğini açıkladı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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toprak mahsulleri ofisi (tmo)
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buğday ihracatı
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Mart 2025'ten bu yana durdurulan ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatı 29 Temmuz itibarıyla yeniden başlatıldı.Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), internet sitesinde yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/manisada-bugday-hasadi-yapilan-tarlada-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi-1096958549.html
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toprak mahsulleri ofisi (tmo), buğday, buğday ihracatı, tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım arazisi, tarım ürünü, yasak
toprak mahsulleri ofisi (tmo), buğday, buğday ihracatı, tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım arazisi, tarım ürünü, yasak

TMO açıkladı: Buğday ihracatı yasağı kalktı

23:37 28.07.2026 (güncellendi: 23:38 28.07.2026)
© Sputnik / Aleksey Malgavko / Multimedya arşivine gidinBuğday
Buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Aleksey Malgavko
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına yeniden izin verildiğini açıkladı.
Mart 2025'ten bu yana durdurulan ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatı 29 Temmuz itibarıyla yeniden başlatıldı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), internet sitesinde yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Yurt içi üretim, mevcut stoklar ve iç tüketim ihtiyacı dikkate alınarak, arz güvenliğinin yeterli düzeyde olması nedeniyle Mart 2025'ten bu yana kapalı olan ekmeklik buğday ve buğday kırıkları ihracatına 29 Temmuz itibarıyla yeniden izin verilmesi kararlaştırılmıştır. İhracat işlemleri, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği aracılığıyla yapılacak başvuruların, kuruluşumuzca yurt içi arz durumu dikkate alınarak değerlendirilmesi suretiyle kontrollü ve dengeli bir şekilde yürütülecektir. Toprak Mahsulleri Ofisi, bundan sonraki süreçte de üretici ve tüketici menfaatlerini gözeten, piyasa istikrarını destekleyen ve gıda arz güvenliğini esas alan politikalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.
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