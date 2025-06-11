https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/manisada-bugday-hasadi-yapilan-tarlada-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi-1096958549.html
Manisa'da buğday hasadı yapılan tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
Manisa'da buğday hasadı yapılan tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Kula ilçesinde buğday hasadı yapılan tarladaki yangın alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönüm buğday tarlası ve çok... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T23:02+0300
2025-06-11T23:02+0300
2025-06-11T23:02+0300
manisa
türki̇ye
yangın
tarla
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096958617_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c27b346f9ed980bebb993d3728bd669d.jpg
Manisa'nın Kula ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönüm buğday tarlası ve çok sayıda saman balyası zarar gördüğü yangını söndürme çalışmalarına Kula Belediyesi'ne ait iş makineleri ve ilçe sakinleri traktörleriyle destek verdi.Közkaya mevkisinde yaşanan yangının biçerdöverin hasat ettiği buğdayın ardından samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirildi.Yangına, 1 arazöz, 4 itfaiye aracı, 2 kepçe, 2 tankerli traktörle müdahale edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/bilim-insanlari-duyurdu-mayis-2025-tarihin-en-sicak-ikinci-mayis-ayi-oldu-1096956628.html
manisa
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096958617_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_9e89706a7ddb5c43ecb7fb5e4372e319.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
manisa, yangın, tarla
Manisa'da buğday hasadı yapılan tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
Manisa'nın Kula ilçesinde buğday hasadı yapılan tarladaki yangın alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönüm buğday tarlası ve çok sayıda saman balyası zarar gördü.
Manisa'nın Kula ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönüm buğday tarlası ve çok sayıda saman balyası zarar gördüğü yangını söndürme çalışmalarına Kula Belediyesi'ne ait iş makineleri ve ilçe sakinleri traktörleriyle destek verdi.
Közkaya mevkisinde yaşanan yangının biçerdöverin hasat ettiği buğdayın ardından samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirildi.
Yangına, 1 arazöz, 4 itfaiye aracı, 2 kepçe, 2 tankerli traktörle müdahale edildi.