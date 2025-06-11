https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/manisada-bugday-hasadi-yapilan-tarlada-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi-1096958549.html

Manisa'da buğday hasadı yapılan tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'da buğday hasadı yapılan tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Kula ilçesinde buğday hasadı yapılan tarladaki yangın alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönüm buğday tarlası ve çok... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T23:02+0300

2025-06-11T23:02+0300

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Manisa'nın Kula ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönüm buğday tarlası ve çok sayıda saman balyası zarar gördüğü yangını söndürme çalışmalarına Kula Belediyesi'ne ait iş makineleri ve ilçe sakinleri traktörleriyle destek verdi.Közkaya mevkisinde yaşanan yangının biçerdöverin hasat ettiği buğdayın ardından samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirildi.Yangına, 1 arazöz, 4 itfaiye aracı, 2 kepçe, 2 tankerli traktörle müdahale edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/bilim-insanlari-duyurdu-mayis-2025-tarihin-en-sicak-ikinci-mayis-ayi-oldu-1096956628.html

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