Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/bahsis-kalkti-menuye-gizli-zam-geldi-isletmeye-18-milyon-tl-ceza-kapida-1103334333.html
Bahşiş kalktı, menüye gizli zam geldi: İşletmeye 1.8 milyon TL ceza kapıda
Bahşiş kalktı, menüye gizli zam geldi: İşletmeye 1.8 milyon TL ceza kapıda
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, bahşiş ve servis ücreti uygulamasının kaldırılmasının ardından menü fiyatlarına gizli zam yaptığı belirlenen işletme hakkında işlem... 07.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-07T12:46+0300
2026-02-07T12:46+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
menü
haksız fiyat değerlendirme kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100585266_0:103:693:493_1920x0_80_0_0_67f47654311dd7200ed553931a86d424.png
Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis ücreti uygulamasının kaldırılmasının ardından menü fiyatlarına zam yapıldığı iddiasıyla ilgili derhal inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, 5 Şubat 2026 tarihinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine konunun titizlikle araştırıldığını duyurdu.Bakanlığın yazılı açıklamasında, “Servis ücretini, menüye zam yaparak tahsil etmek isteyenlere müsaade edilmeyecektir” ifadesine yer verildi. İncelemede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmadığı da tespit edildi.İşletmenin beyanı: Fiyat farkı çalışanlara ödendiSöz konusu işletmenin, servis ücreti uygulamasının sona ermesi sonrası daha önce “15 bin TL artı yüzde 12 servis” olmak üzere toplam 16 bin 800 TL’ye hizmet verdiğini, çalışanları mağdur etmemek adına fiyatları 16 bin 500 TL olarak güncellediğini ve aradaki farkı personele ödediğini beyan ettiği aktarıldı. Bakanlık, bu yöntemin haksız fiyat artışı niteliği taşıdığını vurguladı.Haksız fiyat değerlendirmesi yapılacakBakanlık, işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletileceğini bildirdi. Kurulun, 6585 sayılı Kanun kapsamında haksız fiyat artışı tespiti yapması halinde işletmeye 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.Etiket ve fiyat kurallarına da aykırılık tespit edildiAyrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması ve fiyat değişim tarihinin yer almaması nedeniyle 6502 sayılı Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği’ne aykırılıklar tespit edildiği, bu kapsamda da idari işlem uygulandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/maliye-kapinizi-calabilir-rayic-bedeli-kontrol-edin-degerli-konut-vergisinde-son-gun-yaklasiyor-1103334055.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100585266_0:38:693:558_1920x0_80_0_0_a486e5651d30d63d9c5d5e743d0e9178.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ticaret bakanlığı, menü, haksız fiyat değerlendirme kurulu
ticaret bakanlığı, menü, haksız fiyat değerlendirme kurulu

Bahşiş kalktı, menüye gizli zam geldi: İşletmeye 1.8 milyon TL ceza kapıda

12:46 07.02.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturservis bedeli
servis bedeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Ticaret Bakanlığı, bahşiş ve servis ücreti uygulamasının kaldırılmasının ardından menü fiyatlarına gizli zam yaptığı belirlenen işletme hakkında işlem başlattı. Bakanlık, “Servis ücretini menüye zam yaparak tahsil etmek isteyenlere müsaade edilmeyecektir” dedi. İşletmeye 1 milyon 860 bin lira idari para cezası gündemde.
Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis ücreti uygulamasının kaldırılmasının ardından menü fiyatlarına zam yapıldığı iddiasıyla ilgili derhal inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, 5 Şubat 2026 tarihinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine konunun titizlikle araştırıldığını duyurdu.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, “Servis ücretini, menüye zam yaparak tahsil etmek isteyenlere müsaade edilmeyecektir” ifadesine yer verildi. İncelemede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmadığı da tespit edildi.

İşletmenin beyanı: Fiyat farkı çalışanlara ödendi

Söz konusu işletmenin, servis ücreti uygulamasının sona ermesi sonrası daha önce “15 bin TL artı yüzde 12 servis” olmak üzere toplam 16 bin 800 TL’ye hizmet verdiğini, çalışanları mağdur etmemek adına fiyatları 16 bin 500 TL olarak güncellediğini ve aradaki farkı personele ödediğini beyan ettiği aktarıldı. Bakanlık, bu yöntemin haksız fiyat artışı niteliği taşıdığını vurguladı.

Haksız fiyat değerlendirmesi yapılacak

Bakanlık, işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletileceğini bildirdi. Kurulun, 6585 sayılı Kanun kapsamında haksız fiyat artışı tespiti yapması halinde işletmeye 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Etiket ve fiyat kurallarına da aykırılık tespit edildi

Ayrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması ve fiyat değişim tarihinin yer almaması nedeniyle 6502 sayılı Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği’ne aykırılıklar tespit edildiği, bu kapsamda da idari işlem uygulandığı bildirildi.
Yarısı Bizden Kampanyası destek tutarları ne kadar? 5 soruda merak edilenler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2026
TÜRKİYE
Maliye kapınızı çalabilir: Rayiç bedeli kontrol edin, değerli konut vergisinde son gün yaklaşıyor
12:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала