https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/iran-disisleri-bakanligi-kiev-hazar-denizinde-irana-ait-ticaret-gemisini-vurdu-1107546240.html
İran Dışişleri Bakanlığı: Kiev, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisini vurdu
İran Dışişleri Bakanlığı: Kiev, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisini vurdu
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin Hazar Denizi'nde seyreden İran'a ait bir ticaret gemisine saldırı düzenlediğini duyurdu. Gemi mürettebatından 1... 25.07.2026, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uluslararası sularda ticari faaliyet gösteren İran bandıralı bir kargo gemisi, Ukrayna ordusu tarafından hedef alındı.Açıklamada, sivillerin hedef alındığı vurgulanarak, saldırı sonucunda gemi mürettebatından bir kişinin hayatını kaybettiği, birkaç denizcinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. Bakanlık, sivil ticari taşımacılık yapan bir geminin hedef alınmasını şiddetle kınadı.Bu eylemin sadece İran'a yönelik değil, serbest ticaret ve uluslararası denizcilik kurallarına yönelik de "ağır bir ihlal" olduğu belirtilen açıklamada, sivil deniz hedeflerinin vurulmasının hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Kiev yönetiminin Hazar Denizi'ne kadar uzanan bu hamlesinin cevapsız kalmayacağını belirten Dışişleri Bakanlığı, "Tahran'ın bu saldırıya uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılığı verme hakkını saklı tuttuğunu" vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/peskov-ukraynanin-cpc-saldirilari-kazakistan-ve-abdye-de-saldiri-niteliginde-1107545211.html
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i̇ran dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, hazar, gemi, saldırı, tahran, ukrayna ordusu, i̇ran
i̇ran dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, hazar, gemi, saldırı, tahran, ukrayna ordusu, i̇ran
İran Dışişleri Bakanlığı: Kiev, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisini vurdu
22:34 25.07.2026 (güncellendi: 22:52 25.07.2026)
İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin Hazar Denizi'nde seyreden İran'a ait bir ticaret gemisine saldırı düzenlediğini duyurdu. Gemi mürettebatından 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından Tahran yönetimi, "karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" ilan ederek misilleme sinyali verdi.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uluslararası sularda ticari faaliyet gösteren İran bandıralı bir kargo gemisi, Ukrayna ordusu tarafından hedef alındı.
Açıklamada, sivillerin hedef alındığı vurgulanarak, saldırı sonucunda gemi mürettebatından bir kişinin hayatını kaybettiği, birkaç denizcinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. Bakanlık, sivil ticari taşımacılık yapan bir geminin hedef alınmasını şiddetle kınadı.
Bu eylemin sadece İran'a yönelik değil, serbest ticaret ve uluslararası denizcilik kurallarına yönelik de "ağır bir ihlal" olduğu belirtilen açıklamada, sivil deniz hedeflerinin vurulmasının hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
İran; uluslararası hukukun ilke ve temel normları, özellikle de meşru müdafaa ilkesi doğrultusunda kendi çıkarlarını ve ulusal güvenliğini koruma konusunda tereddüt etmeyecektir. Bu tür maceracı adımların doğuracağı sonuçların sorumluluğu Kiev ve onu destekleyenlere ait olacaktır.
Kiev yönetiminin Hazar Denizi'ne kadar uzanan bu hamlesinin cevapsız kalmayacağını belirten Dışişleri Bakanlığı, "Tahran'ın bu saldırıya uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılığı verme hakkını saklı tuttuğunu" vurguladı.