https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/anaokulunun-havuzunda-hayatini-kaybetmisti-kucuk-berranin-olumunde-aile-de-asli-kusurlu-bulundu-1099818440.html

Anaokulunun havuzunda hayatını kaybetmişti: Küçük Berra'nın ölümünde aile de 'asli kusurlu' bulundu

Anaokulunun havuzunda hayatını kaybetmişti: Küçük Berra'nın ölümünde aile de 'asli kusurlu' bulundu

Sputnik Türkiye

Anaokulunun havuzunda boğularak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu çıktı. Raporda, okul... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-01T10:51+0300

2025-10-01T10:51+0300

2025-10-01T10:51+0300

yaşam

bursa

berra dizi

anaokulu

hayatını kaybetti

bilirkişi

bilirkişi raporu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099224518_0:0:829:466_1920x0_80_0_0_e83865f19778dc9ceb603361c4bfc0ef.jpg

Bursa İnegöl'de anaokuluna giden 4 yaşındaki Berra Dizi, 12 Ağustos'ta okulun havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Küçük kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, havuzun çocuklar için derin olduğu, çocukların kolluklarının takılmadığı, cankurtaran olmadığı ve yüzme öğretmeninin çocuklardan uzak olduğu belirtilerek okul ve öğretmenler 'asli kusurlu' bulundu. Bilirkişi, küçük kızın ailesini de çocuklarının hastalığını okula bildirmediği gerekçesiyle 'aslı kusurlu' saydı. Hürriyet'in haberine göre, 4 yaşındaki Berra Dizi, gittiği anaokulunda yaz etkinliği kapsamında havuza girdi. Bu sırada sınıf öğretmeni, yüzme öğretmeni ve bir stajyer de gözetim ve eğitim için oradaydı. Çocuklar havuzda oynarken 13.30 sıralarında stajyer, Berra’nın suyun üzerinde hareketsiz kaldığını gördü. Havuzdan çıkarılan küçük kız hastaneye kaldırıldı. Bilirkişi raporunda ihmaller tek tek sıralandıHastanedeki ilk tespitlere göre Berra havuzda 30 saniye boyunca epilepsi nöbeti geçirmişti. Yoğun bakıma alındı. Bir hafta süren mücadelenin ardından da hayatın kaybetti. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, öğretmenlerin ve ailenin ifadesi alındı. Dosya bilirkişiye gönderilerek rapor da istendi. Bu rapor, geçen hafta dosyaya girdi. Üç yetkili tarafından hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporunda Berra’yı ölüme götüren sebepler maddeler halinde sıralandı.Rapora göre, okul idaresi çocukların sağlık durumunun okulda yapılacak etkinliklere uygun olup olmadığını belirlemek için sadece ailelerin beyanlarıyla yetindi. Berra’nın kullandığı ilaçlar ve daha önce sınıfta nöbet geçirmiş olması dikkate alınmadı. Ayrıca çocuklar için yapılan havuzun derinliği en fazla 50 cm olması gerekiyorken okuldaki havuz 74 cm derinliğindeydi. Havuz için sertifikalı cankurtaran görevlendirilmediği gibi çocuklara yüzme kolluğu da takılmamıştı. Yüzme öğretmeni de hem mayo giymemiş hem de çocuklara olması gerekenden daha uzaktaydı. Bu nedenle hem okul işletmecisi hem de öğretmenler ‘asli kusurlu’ sayıldı.Çocuklarının sağlık durumunu açık bir şekilde paylaşmadılar vurgusu yapıldıBilirkişi raporuna göre aile de kusurlu bulundu. Raporda aile için şu değerlendirme yer aldı: “Anaokulundaki etkinlikler açısından 4 yaşındaki çocuklarının sağlık durumunun uygun olup olmadığını dikkate almayan ve çocukları doğduğundan beri düzenli olmayan aralıklarla kendinde olmayacak şekilde nöbet geçirmiş olmasına rağmen bu durumu açık bir şekilde anaokulu yönetimi ile paylaşmayarak çocuklarının sağlık ve güvenliğinin korunması için göstermeleri gereken özeni göstermeyen ebeveynlerin (anne-baba) olayın meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları...”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ozel-kresin-yuzme-havuzunda-bogulmustu-minik-berranin-olumuyle-ilgili-sorusturmada-yeni-detaylar-1099224707.html

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, berra dizi, anaokulu, hayatını kaybetti, bilirkişi, bilirkişi raporu