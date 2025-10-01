https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/anaokulunun-havuzunda-hayatini-kaybetmisti-kucuk-berranin-olumunde-aile-de-asli-kusurlu-bulundu-1099818440.html
Anaokulunun havuzunda hayatını kaybetmişti: Küçük Berra'nın ölümünde aile de 'asli kusurlu' bulundu
Anaokulunun havuzunda hayatını kaybetmişti: Küçük Berra'nın ölümünde aile de 'asli kusurlu' bulundu
Anaokulunun havuzunda boğularak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu çıktı.
Bursa İnegöl'de anaokuluna giden 4 yaşındaki Berra Dizi, 12 Ağustos'ta okulun havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Küçük kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, havuzun çocuklar için derin olduğu, çocukların kolluklarının takılmadığı, cankurtaran olmadığı ve yüzme öğretmeninin çocuklardan uzak olduğu belirtilerek okul ve öğretmenler 'asli kusurlu' bulundu. Bilirkişi, küçük kızın ailesini de çocuklarının hastalığını okula bildirmediği gerekçesiyle 'aslı kusurlu' saydı. Hürriyet'in haberine göre, 4 yaşındaki Berra Dizi, gittiği anaokulunda yaz etkinliği kapsamında havuza girdi. Bu sırada sınıf öğretmeni, yüzme öğretmeni ve bir stajyer de gözetim ve eğitim için oradaydı. Çocuklar havuzda oynarken 13.30 sıralarında stajyer, Berra’nın suyun üzerinde hareketsiz kaldığını gördü. Havuzdan çıkarılan küçük kız hastaneye kaldırıldı. Bilirkişi raporunda ihmaller tek tek sıralandıHastanedeki ilk tespitlere göre Berra havuzda 30 saniye boyunca epilepsi nöbeti geçirmişti. Yoğun bakıma alındı. Bir hafta süren mücadelenin ardından da hayatın kaybetti. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, öğretmenlerin ve ailenin ifadesi alındı. Dosya bilirkişiye gönderilerek rapor da istendi. Bu rapor, geçen hafta dosyaya girdi. Üç yetkili tarafından hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporunda Berra’yı ölüme götüren sebepler maddeler halinde sıralandı.Rapora göre, okul idaresi çocukların sağlık durumunun okulda yapılacak etkinliklere uygun olup olmadığını belirlemek için sadece ailelerin beyanlarıyla yetindi. Berra’nın kullandığı ilaçlar ve daha önce sınıfta nöbet geçirmiş olması dikkate alınmadı. Ayrıca çocuklar için yapılan havuzun derinliği en fazla 50 cm olması gerekiyorken okuldaki havuz 74 cm derinliğindeydi. Havuz için sertifikalı cankurtaran görevlendirilmediği gibi çocuklara yüzme kolluğu da takılmamıştı. Yüzme öğretmeni de hem mayo giymemiş hem de çocuklara olması gerekenden daha uzaktaydı. Bu nedenle hem okul işletmecisi hem de öğretmenler ‘asli kusurlu’ sayıldı.Çocuklarının sağlık durumunu açık bir şekilde paylaşmadılar vurgusu yapıldıBilirkişi raporuna göre aile de kusurlu bulundu. Raporda aile için şu değerlendirme yer aldı: “Anaokulundaki etkinlikler açısından 4 yaşındaki çocuklarının sağlık durumunun uygun olup olmadığını dikkate almayan ve çocukları doğduğundan beri düzenli olmayan aralıklarla kendinde olmayacak şekilde nöbet geçirmiş olmasına rağmen bu durumu açık bir şekilde anaokulu yönetimi ile paylaşmayarak çocuklarının sağlık ve güvenliğinin korunması için göstermeleri gereken özeni göstermeyen ebeveynlerin (anne-baba) olayın meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları...”
Anaokulunun havuzunda hayatını kaybetmişti: Küçük Berra'nın ölümünde aile de 'asli kusurlu' bulundu
Anaokulunun havuzunda boğularak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu çıktı. Raporda, okul yönetimi ve öğretmen sorumlu tutulurken, çocuklarının hastalığını okula bildirmeyen aile de 'asli kusurlu' sayıldı.
Bursa İnegöl'de anaokuluna giden 4 yaşındaki Berra Dizi, 12 Ağustos'ta okulun havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Küçük kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, havuzun çocuklar için derin olduğu, çocukların kolluklarının takılmadığı, cankurtaran olmadığı ve yüzme öğretmeninin çocuklardan uzak olduğu belirtilerek okul ve öğretmenler 'asli kusurlu' bulundu. Bilirkişi, küçük kızın ailesini de çocuklarının hastalığını okula bildirmediği gerekçesiyle 'aslı kusurlu' saydı.
Hürriyet'in haberine göre, 4 yaşındaki Berra Dizi, gittiği anaokulunda yaz etkinliği kapsamında havuza girdi. Bu sırada sınıf öğretmeni, yüzme öğretmeni ve bir stajyer de gözetim ve eğitim için oradaydı. Çocuklar havuzda oynarken 13.30 sıralarında stajyer, Berra’nın suyun üzerinde hareketsiz kaldığını gördü. Havuzdan çıkarılan küçük kız hastaneye kaldırıldı.
Bilirkişi raporunda ihmaller tek tek sıralandı
Hastanedeki ilk tespitlere göre Berra havuzda 30 saniye boyunca epilepsi nöbeti geçirmişti. Yoğun bakıma alındı. Bir hafta süren mücadelenin ardından da hayatın kaybetti. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, öğretmenlerin ve ailenin ifadesi alındı. Dosya bilirkişiye gönderilerek rapor da istendi. Bu rapor, geçen hafta dosyaya girdi. Üç yetkili tarafından hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporunda Berra’yı ölüme götüren sebepler maddeler halinde sıralandı.
Rapora göre, okul idaresi çocukların sağlık durumunun okulda yapılacak etkinliklere uygun olup olmadığını belirlemek için sadece ailelerin beyanlarıyla yetindi. Berra’nın kullandığı ilaçlar ve daha önce sınıfta nöbet geçirmiş olması dikkate alınmadı. Ayrıca çocuklar için yapılan havuzun derinliği en fazla 50 cm olması gerekiyorken okuldaki havuz 74 cm derinliğindeydi. Havuz için sertifikalı cankurtaran görevlendirilmediği gibi çocuklara yüzme kolluğu da takılmamıştı. Yüzme öğretmeni de hem mayo giymemiş hem de çocuklara olması gerekenden daha uzaktaydı. Bu nedenle hem okul işletmecisi hem de öğretmenler ‘asli kusurlu’ sayıldı.
Çocuklarının sağlık durumunu açık bir şekilde paylaşmadılar vurgusu yapıldı
Bilirkişi raporuna göre aile de kusurlu bulundu. Raporda aile için şu değerlendirme yer aldı: “Anaokulundaki etkinlikler açısından 4 yaşındaki çocuklarının sağlık durumunun uygun olup olmadığını dikkate almayan ve çocukları doğduğundan beri düzenli olmayan aralıklarla kendinde olmayacak şekilde nöbet geçirmiş olmasına rağmen bu durumu açık bir şekilde anaokulu yönetimi ile paylaşmayarak çocuklarının sağlık ve güvenliğinin korunması için göstermeleri gereken özeni göstermeyen ebeveynlerin (anne-baba) olayın meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları...”