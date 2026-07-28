https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/sirnakta-otomobil-sarampole-devrildi-2-olu-2-yarali-1107613117.html
Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Sputnik Türkiye
Şırnak’ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T20:30+0300
2026-07-28T20:30+0300
2026-07-28T20:30+0300
türki̇ye
trafik
trafik kazası
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
şırnak
şırnak valiliği
şırnak jandama bölge komutanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1c/1107612955_0:328:2040:1476_1920x0_80_0_0_d72964ee868500a87b8be96a24c2a7eb.jpg
Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılırken, Hejar Özer ve Yasin Balkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/antalyada-feci-kaza-ucuruma-yuvarlanan-otomobilde-5-kisi-hayatini-kaybetti-1107552198.html
türki̇ye
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1c/1107612955_0:3:2040:1533_1920x0_80_0_0_7a9bea9d753d36fea587a3c721132012.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trafik, trafik kazası, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, şırnak, şırnak valiliği, şırnak jandama bölge komutanlığı
trafik, trafik kazası, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, şırnak, şırnak valiliği, şırnak jandama bölge komutanlığı
Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Şırnak’ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.
Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılırken, Hejar Özer ve Yasin Balkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.