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Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
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Şırnak’ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılırken, Hejar Özer ve Yasin Balkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/antalyada-feci-kaza-ucuruma-yuvarlanan-otomobilde-5-kisi-hayatini-kaybetti-1107552198.html
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trafik, trafik kazası, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, şırnak, şırnak valiliği, şırnak jandama bölge komutanlığı
trafik, trafik kazası, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, şırnak, şırnak valiliği, şırnak jandama bölge komutanlığı

Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

20:30 28.07.2026
© AA / Berivan AktuğŞırnak'ta otomobil şarampole devrildi
Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AA / Berivan Aktuğ
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Şırnak’ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.
Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılırken, Hejar Özer ve Yasin Balkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Antalya'da feci kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
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Antalya'da feci kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti
26 Temmuz, 12:17
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