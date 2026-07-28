https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/sirnakta-otomobil-sarampole-devrildi-2-olu-2-yarali-1107613117.html

Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Sputnik Türkiye

Şırnak’ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T20:30+0300

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Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılırken, Hejar Özer ve Yasin Balkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/antalyada-feci-kaza-ucuruma-yuvarlanan-otomobilde-5-kisi-hayatini-kaybetti-1107552198.html

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trafik, trafik kazası, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, şırnak, şırnak valiliği, şırnak jandama bölge komutanlığı