Antalya'da feci kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti
© Mustafa KarabıyıkAntalya'da feci kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti
© Mustafa Karabıyık
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Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.
Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
© Mustafa KarabıyıkAntalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.
© Mustafa Karabıyık
Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Arabada 7 kişi vardı
Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
© Mustafa KarabıyıkAntalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.
© Mustafa Karabıyık
Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.