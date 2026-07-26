https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/antalyada-feci-kaza-ucuruma-yuvarlanan-otomobilde-5-kisi-hayatini-kaybetti-1107552198.html

Antalya'da feci kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da feci kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T12:17+0300

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türkiye

antalya

trafik kazası

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Arabada 7 kişi vardıAntalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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türkiye, antalya, trafik kazası