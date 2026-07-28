Sıcaklıklar 40 dereceyi geçiyor: 4 bölgede kuvvetli rüzgar etkili olacak
© AA / Halil SağırkayaSıcak hava dalgası
© AA / Halil Sağırkaya
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yükseliyor. Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde rüzgarın hızı saatte 60 km'yi geçiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa’nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgara dikkat
Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesimi ile doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusunun mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa - 32°C - Parçalı bulutlu, doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çanakkale - 36°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul - 32°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 33°C - Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar - 31°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 38°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 37°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 37°C - Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Adana - 38°C - Az bulutlu ve açık
Antalya - 41°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 34°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 33°C - Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Ankara - 31°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir - 31°C - Az bulutlu ve açık
Konya - 30°C - Az bulutlu ve açık
Nevşehir - 29°C - Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 29°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu
Düzce - 32°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı
Kastamonu - 29°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı
Zonguldak - 29°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleri ile gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 32°C - Parçalı bulutlu
Rize - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
Samsun - 29°C - Parçalı bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere batısı yerel sağanak yağışlı
Trabzon - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Kars - 30°C - Parçalı bulutlu
Malatya - 35°C - Az bulutlu ve açık
Van - 30°C - Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 41°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 37°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 39°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 41°C - Az bulutlu ve açık