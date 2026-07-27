https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/belcikada-sicak-hava-dalgasi-alarmi-avrupanin-en-yuksek-asiri-olum-orani-kaydedildi-1107581351.html

Belçika'da sıcak hava dalgası alarmı: Avrupa'nın en yüksek 'aşırı ölüm' oranı kaydedildi

Belçika'da sıcak hava dalgası alarmı: Avrupa'nın en yüksek 'aşırı ölüm' oranı kaydedildi

Sputnik Türkiye

Avrupa Ölüm İzleme Ağı'nın verilerine göre Belçika, haziran ayının sonundaki sıcak hava dalgasında yüzde 48 ile Avrupa'nın en yüksek aşırı ölüm oranını... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T16:31+0300

2026-07-27T16:31+0300

2026-07-27T16:31+0300

yaşam

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belçika

fransa

hollanda

aşırı sıcaklar

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Belçika'da haziran ayının sonundaki sıcak hava dalgası sırasında Avrupa'nın en yüksek aşırı ölüm oranının kaydedildiği bildirildi.Avrupa Ölüm İzleme Ağı'nın (EuroMOMO) güncel verilerine göre, Belçika'da sıcak hava dalgası döneminde aşırı ölüm oranı yüzde 48 olarak hesaplandı. Bu oran, aynı dönemde Fransa'da yüzde 23, Hollanda'da ise yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.Belçika Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), haziran ayındaki sıcak hava dalgası ile temmuzun ilk günlerinde ülke genelinde yaklaşık 2 bin ilave ölüm meydana geldiğini, bunun yüzde 48'lik aşırı ölüm oranına karşılık geldiğini açıkladı.Veriler, aşırı sıcakların özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayanları daha fazla etkilediğini ortaya koydu.

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avrupa, belçika, fransa, hollanda, aşırı sıcaklar