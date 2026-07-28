https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/sehit-ve-gazi-ailelerine-yeni-haklar-geliyor-1107607155.html

Şehit ve gazi ailelerine yeni haklar geliyor

Şehit ve gazi ailelerine yeni haklar geliyor

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin hazırladığı 12 maddelik kanun teklifi cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Teklifte şehit çocuklarına onursal statü verilmesi, 25 yaşına kadar... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T16:55+0300

2026-07-28T16:55+0300

2026-07-28T16:55+0300

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AK Parti'nin şehit ve gazi ailelerine yönelik hazırladığı 12 maddelik kanun teklifinde sona gelindi. Cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan teklif, şehit yakınları ve gazilerin sosyal haklarını genişletecek düzenlemeler içeriyor.Şehit çocuklarına onursal statüTeklif kapsamında şehit çocuklarına onursal statü tanınması öngörülüyor. Ayrıca 25 yaşına kadar olan şehit çocuklarının şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında bilet indiriminden yararlanabilmesine yönelik düzenleme yapılacak.Kanun teklifiyle, kamuoyunda "tütün aylığı" olarak bilinen ve şehit aileleri ile gazilere sağlanan sosyal desteğin de artırılması hedefleniyor.12 maddelik teklifToplam 12 maddeden oluşacak teklifin 10 maddesi esas düzenlemeleri içerirken, 2 maddesi yürürlük ve yürütme hükümlerinden oluşacak.Yarın toplantı yapılacakÖte yandan teklifin son şekli öncesinde yarın AK Parti Grup Başkanlığı'nda değerlendirme toplantısı yapılacak. Toplantıya Milli Eğitim, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının yetkililerinin katılarak teklif üzerindeki son değerlendirmeleri AK Parti grup yönetimiyle ele alması bekleniyor.Şehitlerin tüm çocuklarına kamu istihdamı hakkıŞehit yakınlarına yönelik düzenlemeyle istihdam hakkının kapsamı da genişletiliyor. Mevcut uygulamada şehitlerin yalnızca bir çocuğu kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirken, yeni düzenlemeyle bu sınırlama kaldırılacak. Böylece şehitlerin tüm çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesinin önü açılacak. Bu düzenlemeyle şehit ailelerine tanınan istihdam hakkının kapsamı genişletilmiş olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/ogrenci-affi-meclise-geliyor-hangi-yillari-kapsiyor-kimler-faydalanabilecek-1107552740.html

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şehit, gazi, ak parti, tbmm