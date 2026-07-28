https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/sehit-ve-gazi-ailelerine-yeni-haklar-geliyor-1107607155.html
Şehit ve gazi ailelerine yeni haklar geliyor
Şehit ve gazi ailelerine yeni haklar geliyor
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin hazırladığı 12 maddelik kanun teklifi cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Teklifte şehit çocuklarına onursal statü verilmesi, 25 yaşına kadar... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T16:55+0300
2026-07-28T16:55+0300
2026-07-28T16:55+0300
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AK Parti'nin şehit ve gazi ailelerine yönelik hazırladığı 12 maddelik kanun teklifinde sona gelindi. Cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan teklif, şehit yakınları ve gazilerin sosyal haklarını genişletecek düzenlemeler içeriyor.Şehit çocuklarına onursal statüTeklif kapsamında şehit çocuklarına onursal statü tanınması öngörülüyor. Ayrıca 25 yaşına kadar olan şehit çocuklarının şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında bilet indiriminden yararlanabilmesine yönelik düzenleme yapılacak.Kanun teklifiyle, kamuoyunda "tütün aylığı" olarak bilinen ve şehit aileleri ile gazilere sağlanan sosyal desteğin de artırılması hedefleniyor.12 maddelik teklifToplam 12 maddeden oluşacak teklifin 10 maddesi esas düzenlemeleri içerirken, 2 maddesi yürürlük ve yürütme hükümlerinden oluşacak.Yarın toplantı yapılacakÖte yandan teklifin son şekli öncesinde yarın AK Parti Grup Başkanlığı'nda değerlendirme toplantısı yapılacak. Toplantıya Milli Eğitim, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının yetkililerinin katılarak teklif üzerindeki son değerlendirmeleri AK Parti grup yönetimiyle ele alması bekleniyor.Şehitlerin tüm çocuklarına kamu istihdamı hakkıŞehit yakınlarına yönelik düzenlemeyle istihdam hakkının kapsamı da genişletiliyor. Mevcut uygulamada şehitlerin yalnızca bir çocuğu kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirken, yeni düzenlemeyle bu sınırlama kaldırılacak. Böylece şehitlerin tüm çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesinin önü açılacak. Bu düzenlemeyle şehit ailelerine tanınan istihdam hakkının kapsamı genişletilmiş olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/ogrenci-affi-meclise-geliyor-hangi-yillari-kapsiyor-kimler-faydalanabilecek-1107552740.html
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şehit, gazi, ak parti, tbmm
şehit, gazi, ak parti, tbmm
Şehit ve gazi ailelerine yeni haklar geliyor
Özel
AK Parti'nin hazırladığı 12 maddelik kanun teklifi cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Teklifte şehit çocuklarına onursal statü verilmesi, 25 yaşına kadar toplu ulaşımda indirim hakkı tanınması ve şehit ile gazi ailelerine yönelik sosyal desteğin artırılması öngörülüyor.
AK Parti'nin şehit ve gazi ailelerine yönelik hazırladığı 12 maddelik kanun teklifinde sona gelindi. Cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan teklif, şehit yakınları ve gazilerin sosyal haklarını genişletecek düzenlemeler içeriyor.
Şehit çocuklarına onursal statü
Teklif kapsamında şehit çocuklarına onursal statü tanınması öngörülüyor. Ayrıca 25 yaşına kadar olan şehit çocuklarının şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında bilet indiriminden yararlanabilmesine yönelik düzenleme yapılacak.
Kanun teklifiyle, kamuoyunda "tütün aylığı" olarak bilinen ve şehit aileleri ile gazilere sağlanan sosyal desteğin de artırılması hedefleniyor.
Toplam 12 maddeden oluşacak teklifin 10 maddesi esas düzenlemeleri içerirken, 2 maddesi yürürlük ve yürütme hükümlerinden oluşacak.
Öte yandan teklifin son şekli öncesinde yarın AK Parti Grup Başkanlığı'nda değerlendirme toplantısı yapılacak. Toplantıya Milli Eğitim, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının yetkililerinin katılarak teklif üzerindeki son değerlendirmeleri AK Parti grup yönetimiyle ele alması bekleniyor.
Şehitlerin tüm çocuklarına kamu istihdamı hakkı
Şehit yakınlarına yönelik düzenlemeyle istihdam hakkının kapsamı da genişletiliyor. Mevcut uygulamada şehitlerin yalnızca bir çocuğu kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirken, yeni düzenlemeyle bu sınırlama kaldırılacak. Böylece şehitlerin tüm çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesinin önü açılacak. Bu düzenlemeyle şehit ailelerine tanınan istihdam hakkının kapsamı genişletilmiş olacak.