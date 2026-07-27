AHBAP soruşturması: Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun'un ifadeleri ortaya çıktı

Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik. Ardından 2023'te büyük bir deprem felaketi yaşandı. O dönem Ahbap Derneği önemli bir çıkış yaptı. Ben de iç dünyamda gerek yapılacak yardımlar dolayısıyla gerekse de Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla mutlu olmuştum. Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum. Elimizden geleni yapmak için gerek AFAD'la gerek kamu kurumlarıyla gerekse de bu dernekle iletişim kurmuştuk. Ülkemizin, vatandaşlarımızın ve herhangi bir insanın bu yaşananları hak ettiğini düşünmüyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır.