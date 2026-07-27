https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasi-mahsun-kirmizigul-ve-feyza-altunun-ifadeleri-ortaya-cikti-1107584655.html
AHBAP soruşturması: Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun'un ifadeleri ortaya çıktı
AHBAP soruşturması: Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun'un ifadeleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T21:43+0300
2026-07-27T21:43+0300
2026-07-27T21:43+0300
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mahsun kırmızıgül
feyza altun
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
ahbap derneği
haluk levent
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'ne gelen Mahsun Kırmızıgül, ifadesinde şunları söyledi:Feyza Altun ise ifadesinde, o dönem derneğin çalışmalarını iyi niyetle desteklediğini belirterek, "Bu rezalette o ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-dernegine-kayyum-atandi-1107583559.html
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mahsun kırmızıgül, feyza altun, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, haluk levent
mahsun kırmızıgül, feyza altun, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, haluk levent
AHBAP soruşturması: Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun'un ifadeleri ortaya çıktı
AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun savcılığa ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'ne gelen Mahsun Kırmızıgül, ifadesinde şunları söyledi:
Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik. Ardından 2023'te büyük bir deprem felaketi yaşandı. O dönem Ahbap Derneği önemli bir çıkış yaptı. Ben de iç dünyamda gerek yapılacak yardımlar dolayısıyla gerekse de Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla mutlu olmuştum. Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum. Elimizden geleni yapmak için gerek AFAD'la gerek kamu kurumlarıyla gerekse de bu dernekle iletişim kurmuştuk. Ülkemizin, vatandaşlarımızın ve herhangi bir insanın bu yaşananları hak ettiğini düşünmüyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır.
Feyza Altun ise ifadesinde, o dönem derneğin çalışmalarını iyi niyetle desteklediğini belirterek, "Bu rezalette o ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum" dedi.