Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasi-mahsun-kirmizigul-ve-feyza-altunun-ifadeleri-ortaya-cikti-1107584655.html
AHBAP soruşturması: Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun'un ifadeleri ortaya çıktı
AHBAP soruşturması: Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun'un ifadeleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T21:43+0300
2026-07-27T21:43+0300
türki̇ye
mahsun kırmızıgül
feyza altun
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
ahbap derneği
haluk levent
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102652/79/1026527912_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b238384c5729ef50a569457d14dd4e40.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'ne gelen Mahsun Kırmızıgül, ifadesinde şunları söyledi:Feyza Altun ise ifadesinde, o dönem derneğin çalışmalarını iyi niyetle desteklediğini belirterek, "Bu rezalette o ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-dernegine-kayyum-atandi-1107583559.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102652/79/1026527912_80:0:967:665_1920x0_80_0_0_8677187a5797598c01dbce3032025e87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mahsun kırmızıgül, feyza altun, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, haluk levent
mahsun kırmızıgül, feyza altun, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, haluk levent

AHBAP soruşturması: Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun'un ifadeleri ortaya çıktı

21:43 27.07.2026
© Fotoğraf : TwitterMahsun Kırmızıgül
Mahsun Kırmızıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mahsun Kırmızıgül ve Feyza Altun savcılığa ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'ne gelen Mahsun Kırmızıgül, ifadesinde şunları söyledi:
Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik. Ardından 2023'te büyük bir deprem felaketi yaşandı. O dönem Ahbap Derneği önemli bir çıkış yaptı. Ben de iç dünyamda gerek yapılacak yardımlar dolayısıyla gerekse de Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla mutlu olmuştum. Gelinen noktada yaşananlar ve iddiaları duydukça inanılmaz derecede üzülüyorum. Elimizden geleni yapmak için gerek AFAD'la gerek kamu kurumlarıyla gerekse de bu dernekle iletişim kurmuştuk. Ülkemizin, vatandaşlarımızın ve herhangi bir insanın bu yaşananları hak ettiğini düşünmüyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır.
Feyza Altun ise ifadesinde, o dönem derneğin çalışmalarını iyi niyetle desteklediğini belirterek, "Bu rezalette o ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum" dedi.
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
TÜRKİYE
AHBAP Derneği'ne kayyum atandı
20:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала