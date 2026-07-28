https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/rusya-disisleri-romanyanin-hava-sahasi-ihlali-suclamalarini-reddetti-1107614603.html
Rusya Dışişleri, Romanya’nın ‘hava sahası ihlali’ suçlamalarını reddetti
Rusya Dışişleri, Romanya’nın ‘hava sahası ihlali’ suçlamalarını reddetti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Romanya hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddiaları reddederek, Bükreş’in bir Rus diplomatı... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T22:40+0300
2026-07-28T22:40+0300
2026-07-28T22:40+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
romanya
bükreş
rusya
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
hava sahası ihlali
nota
moskova
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Rusya, Romanya'nın hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamalarını kesin bir dille reddetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ihlal iddialarının hiçbir dayanağı olmadığı belirtildi.Açıklamasında 27 Temmuz'da yaşanan diplomatik krizin detaylarına değinen Zaharova, Romanya makamlarının Rusya'nın Bükreş Büyükelçisi Vladimir Lipayev'e nota vererek asılsız suçlamalarda bulunduğunu ve bir Rus diplomatın sınır dışı edileceğini tebliğ ettiğini aktardı.Bu iddiaları "temelsiz" olarak nitelendirdiklerinin altını çizen Zaharova, Moskova'nın söz konusu karara sessiz kalmayacağını vurguladı. Zaharova, "Bu yeni ve asılsız iddiaları reddediyoruz. Bükreş yönetiminin büyükelçimize yönelik demarşına ve diplomatımızı sınır dışı etmesi gibi hasmane adımlarına gereken yanıt verilecektir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/zaharova-ukraynanin-hazardaki-iran-gemisine-saldirisi-teror-cografyasini-genisletme-girisimi-1107613250.html
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rusya dışişleri bakanlığı, romanya, bükreş, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava sahası ihlali, nota, moskova
rusya dışişleri bakanlığı, romanya, bükreş, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), hava sahası ihlali, nota, moskova
Rusya Dışişleri, Romanya’nın ‘hava sahası ihlali’ suçlamalarını reddetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Romanya hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddiaları reddederek, Bükreş’in bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık verileceğini duyurdu.
Rusya, Romanya'nın hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamalarını kesin bir dille reddetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ihlal iddialarının hiçbir dayanağı olmadığı belirtildi.
Açıklamasında 27 Temmuz'da yaşanan diplomatik krizin detaylarına değinen Zaharova, Romanya makamlarının Rusya'nın Bükreş Büyükelçisi Vladimir Lipayev'e nota vererek asılsız suçlamalarda bulunduğunu ve bir Rus diplomatın sınır dışı edileceğini tebliğ ettiğini aktardı.
Bu iddiaları "temelsiz" olarak nitelendirdiklerinin altını çizen Zaharova, Moskova'nın söz konusu karara sessiz kalmayacağını vurguladı. Zaharova, "Bu yeni ve asılsız iddiaları reddediyoruz. Bükreş yönetiminin büyükelçimize yönelik demarşına ve diplomatımızı sınır dışı etmesi gibi hasmane adımlarına gereken yanıt verilecektir" ifadelerini kullandı.