Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/rapor-ingilterede-dort-ayda-yaklasik-her-5-gunde-bir-camiye-saldiri-1107589815.html
Rapor: İngiltere'de dört ayda yaklaşık her 5 günde bir camiye saldırı
Rapor: İngiltere'de dört ayda yaklaşık her 5 günde bir camiye saldırı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından "British Muslim Trust'ın (BMT)" yayımladığı rapor, 2025 Temmuz-Ekim... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T10:21+0300
2026-07-28T10:21+0300
dünya
birleşik krallık
cami
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/16/1106697807_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c91c5b9b257efc5abd801048db64804e.jpg
BMT'nin "Bölünme Yazı: Müslüman Karşıtı Nefrette Ülke Genelinde Artış" başlıklı raporunda, Temmuz-Ekim 2025 döneminde ülke genelindeki camileri ve Müslüman toplum merkezlerini hedef alan 27 Müslüman karşıtı nefret olayının doğrulandığı belirtildi.Raporda, bu olaylarda 25 farklı caminin doğrudan etkilendiğinin altı çizildi. Söz konusu saldırıların 23 şehir ve kasabada meydana geldiği kaydedilen raporda, Wirral, Epsom ve Watford bölgelerinde ise camilerin tekrar ya da kümelenmiş şekilde hedef alındığı vurgulandı.Rapora göre, 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camiler saldırıya uğradı.Saldırılarda bayrak, haç ya da Hristiyan sembolleri kullanıldıCamileri hedef alan saldırıların yüzde 41'inde sindirme amacıyla haçlar, Birleşik Krallık bayrakları, St. George bayrakları ya da Hristiyan sembol ve sloganları kullanıldı.Olayların yüzde 26'sı camlara zarar verilmesi, saldırı ve kundaklama dahil şiddet içeren nitelikte oldu.Temmuzdan ekime kadar saldırıların münferit vandalizm eylemlerinden koordineli sembolik sindirme ve şiddet içeren saldırılara dönüştüğüne işaret edilen raporda, kundaklama ve tekrar hedef alma vakalarının artışta olduğu bildirildi.Müslümanların aidiyeti sorgulandıRaporda, birçok Müslüman için bu olayların rastgele vandalizm ya da meşru vatanseverlik göstergesi değil, inançları nedeniyle İngiltere toplumundaki yerlerinin sorgulandığına dair taciz, istismar ve sindirme eylemleri olarak deneyimlendiği kaydedildi.BMT, camilere yönelik saldırılar karşısında yerel polis, belediyeler ve yetkililer tarafından mağdurlara ve topluluklara daha hızlı ve güçlü destek sağlanması, camilere yönelik nefret suçları için hızlı müdahale protokolleri oluşturulması ve yetkililer arasında bilgi paylaşımının artırılması çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ingiltere-kendimizi-savunmaya-haziriz-1107510464.html
birleşik krallık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/16/1106697807_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c3aff60a744d326f8e875d67abe2ca97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
birleşik krallık, cami
birleşik krallık, cami

Rapor: İngiltere'de dört ayda yaklaşık her 5 günde bir camiye saldırı

10:21 28.07.2026
© Raşid Necati Aslımİngiltere'de sıcak alarmı
İngiltere'de sıcak alarmı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© Raşid Necati Aslım
Abone ol
İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından "British Muslim Trust'ın (BMT)" yayımladığı rapor, 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camilerin saldırıya uğradığını ortaya koydu.
BMT'nin "Bölünme Yazı: Müslüman Karşıtı Nefrette Ülke Genelinde Artış" başlıklı raporunda, Temmuz-Ekim 2025 döneminde ülke genelindeki camileri ve Müslüman toplum merkezlerini hedef alan 27 Müslüman karşıtı nefret olayının doğrulandığı belirtildi.
Raporda, bu olaylarda 25 farklı caminin doğrudan etkilendiğinin altı çizildi.
Söz konusu saldırıların 23 şehir ve kasabada meydana geldiği kaydedilen raporda, Wirral, Epsom ve Watford bölgelerinde ise camilerin tekrar ya da kümelenmiş şekilde hedef alındığı vurgulandı.
Rapora göre, 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camiler saldırıya uğradı.

Saldırılarda bayrak, haç ya da Hristiyan sembolleri kullanıldı

Camileri hedef alan saldırıların yüzde 41'inde sindirme amacıyla haçlar, Birleşik Krallık bayrakları, St. George bayrakları ya da Hristiyan sembol ve sloganları kullanıldı.
Olayların yüzde 26'sı camlara zarar verilmesi, saldırı ve kundaklama dahil şiddet içeren nitelikte oldu.
Temmuzdan ekime kadar saldırıların münferit vandalizm eylemlerinden koordineli sembolik sindirme ve şiddet içeren saldırılara dönüştüğüne işaret edilen raporda, kundaklama ve tekrar hedef alma vakalarının artışta olduğu bildirildi.

Müslümanların aidiyeti sorgulandı

Raporda, birçok Müslüman için bu olayların rastgele vandalizm ya da meşru vatanseverlik göstergesi değil, inançları nedeniyle İngiltere toplumundaki yerlerinin sorgulandığına dair taciz, istismar ve sindirme eylemleri olarak deneyimlendiği kaydedildi.
BMT, camilere yönelik saldırılar karşısında yerel polis, belediyeler ve yetkililer tarafından mağdurlara ve topluluklara daha hızlı ve güçlü destek sağlanması, camilere yönelik nefret suçları için hızlı müdahale protokolleri oluşturulması ve yetkililer arasında bilgi paylaşımının artırılması çağrısında bulundu.
İngiltere Başbakanlık Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İngiltere: Kendimizi savunmaya hazırız
24 Temmuz, 08:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала