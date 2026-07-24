https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ingiltere-kendimizi-savunmaya-haziriz-1107510464.html
İngiltere: Kendimizi savunmaya hazırız
İngiltere: Kendimizi savunmaya hazırız
Sputnik Türkiye
İran'ın ABD tarafından kullanılan üslerin "meşru hedefler" olarak değerlendirildiğini söylemesinin ardından İngiliz hükümeti, "kendini savunmak için 7/24 hazır... 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T08:56+0300
2026-07-24T08:56+0300
2026-07-24T09:01+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ngiltere
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İngiltere, bölgede ABD'nin Amerikan personeli ve uçaklarının bulunduğu üslerinden "savunma" operasyonları başlatmasına izin vermişti. İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin ABD savaşında "suç ortağı" olduğunu söylerken, Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) askeri kanadı ise ABD'yi askeri olarak destekleyen herhangi bir ülkenin "sonuçlarından sorumlu olacağını" belirtti.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz hükümetini ve eski Başbakan Keir Starmer'ı savaşına yeterli destek vermemekle defalarca eleştirmişti. İngiltere, mart ayında ABD ve İsrail'in İran askeri altyapısını hedef almak üzere ABD'ye Gloucestershire'daki RAF Fairford ve Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia da dahil olmak üzere İngiliz üslerini kullanma iznini vermişti. İngiltere Savunma Bakanlığı, üssün bu hafta İran'a yönelik operasyonlarda ABD tarafından kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bir yorum yapmadı.İran'ın açıklamalarına yanıt veren İngiltere hükümet sözcüsü, "Silahlı Kuvvetlerimiz, ister kendi topraklarımızda ister yurt dışından gelsin, İngiltere'yi her türlü saldırıdan korumaya hazırdır. İngiltere kendisini 24 saat savunmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/iran-basini-trumpin-tehdidinin-ardindan-korfezdeki-kritik-enerji-tesislerinin-listesini-yayimladi-1107491935.html
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i̇ngiltere
İngiltere: Kendimizi savunmaya hazırız
08:56 24.07.2026 (güncellendi: 09:01 24.07.2026)
İran'ın ABD tarafından kullanılan üslerin "meşru hedefler" olarak değerlendirildiğini söylemesinin ardından İngiliz hükümeti, "kendini savunmak için 7/24 hazır olduğunu" açıkladı.
İngiltere, bölgede ABD'nin Amerikan personeli ve uçaklarının bulunduğu üslerinden "savunma" operasyonları başlatmasına izin vermişti.
İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin ABD savaşında "suç ortağı" olduğunu söylerken, Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) askeri kanadı ise ABD'yi askeri olarak destekleyen herhangi bir ülkenin "sonuçlarından sorumlu olacağını" belirtti.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz hükümetini ve eski Başbakan Keir Starmer'ı savaşına yeterli destek vermemekle defalarca eleştirmişti.
İngiltere, mart ayında ABD ve İsrail'in İran askeri altyapısını hedef almak üzere ABD'ye Gloucestershire'daki RAF Fairford ve Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia da dahil olmak üzere İngiliz üslerini kullanma iznini vermişti.
İngiltere Savunma Bakanlığı, üssün bu hafta İran'a yönelik operasyonlarda ABD tarafından kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bir yorum yapmadı.
İran'ın açıklamalarına yanıt veren İngiltere hükümet sözcüsü, "Silahlı Kuvvetlerimiz, ister kendi topraklarımızda ister yurt dışından gelsin, İngiltere'yi her türlü saldırıdan korumaya hazırdır. İngiltere kendisini 24 saat savunmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.