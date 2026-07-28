https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/pasifikte-mucize-kurtulus-30-gun-boyunca-okyanusta-suruklendi-diregi-kirildi-suyu-bitti-ama-sag-1107605908.html
Pasifik'te mucize kurtuluş: 30 gün boyunca okyanusta sürüklendi, direği kırıldı, suyu bitti ama sağ bulundu
Pasifik'te mucize kurtuluş: 30 gün boyunca okyanusta sürüklendi, direği kırıldı, suyu bitti ama sağ bulundu
Sputnik Türkiye
Kaliforniyalı denizci Sato, Pasifik Okyanusu'nu tek başına geçmeye çalışırken teknesinin direğinin kırılması ve navigasyon sisteminin devre dışı kalması... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T15:56+0300
2026-07-28T15:56+0300
2026-07-28T15:56+0300
yaşam
pasifik okyanusu
kaliforniya
hawaii
haberler
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106907416_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7c54c2b6a0ad2756328dfeb304cbce5.jpg
Kaliforniyalı denizci Kai Sato, 7 Haziran'da Catalina Adaları'ndan tek başına Pasifik Okyanusu'nu geçmek amacıyla yola çıktı. Ancak yolculuğunun ikinci haftasında yelkenlisinin direği kırıldı ve kullandığı navigasyon telefonu arızalandı.Rotasını tamamen kaybeden Sato, okyanus akıntılarının etkisiyle kontrolünü yitirerek açık denizde sürüklenmeye başladı.Yakıt bitti, teknesi akıntıya kapıldıSato, Hawaii News Now'a yaptığı açıklamada, bir hafta boyunca güneye doğru sürüklendiğini ve bu süreçte büyük bir umutsuzluk yaşadığını anlattı.Kaliforniya kıyılarından yaklaşık 500 mil uzaklaştığında teknesinin motor yakıtının da tükendiğini belirten denizci, yaşadığı çaresizliği "Tamamen savunmasızdım. Rotamdan çıkmış, akıntının insafına kalmıştım." sözleriyle ifade etti.Balık, kalamar ve yoğuşan suyla hayatta kaldıHayatta kalabilmek için kürek çekerek teknesini uluslararası gemi trafiğinin yoğun olduğu rotalara yaklaştırmaya çalışan Sato, tekneye gelen balık ve kalamarları, yanında bulunan yulaf ezmesiyle tüketerek yaşamını sürdürdü.Yaklaşık 20 gün sonra içme suyunun tükenmesi üzerine ise plastik malzemeler kullanarak oluşan yoğuşma suyunu toplamaya başladı. Sato, susuz kalmamak için bu suyu yalayarak hayatta kaldığını söyledi.30 gün sonra konteyner gemisi fark ettiYaklaşık bir ay boyunca denizde sürüklendikten sonra, Kaliforniya ile Hawaii arasındaki uluslararası nakliye rotasına ulaşan Sato, 21 Temmuz'da M/V George III adlı konteyner gemisinin mürettebatı tarafından fark edilerek kurtarıldı.Kurtarma operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, Hawaii'nin yaklaşık 900 mil açığında direği kırılmış 32 fitlik yelkenlisiyle mahsur kalan yalnız denizcinin kurtarılması için tüm mürettebatın seferber olduğu belirtildi."Meyve ve su getirdiler, mutluluktan ağladım"Kurtarıldığı anı anlatan Sato, yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi:"O kadar mutluydum ki ağlıyordum. Bana meyve ve su getirdiler. Mürettebat bana inanılmaz iyi davrandı."Sato'nun kurtarma ekibine hayatını kurtardıkları için teşekkür ettiği bildirildi.Yaşadıkları onu denizden vazgeçirmediYaşadığı zorlu sürecin ardından bir akrabasının yanına dönen Sato, buna rağmen denizcilik tutkusundan vazgeçmediğini açıkladı.Bir sonraki hedefinin Filipinler'e yelken açmak olduğunu belirten Sato, bu kez daha büyük ve daha güvenli bir tekne kullanmayı planladığını söyledi.Pasifik'teki en uzun hayatta kalma rekoru 438 günKai Sato'nun hikâyesi dikkat çekse de denizde en uzun süre hayatta kalma rekoru José Salvador Alvarenga'ya ait.Pasifik Okyanusu'nda fırtınaya yakalandıktan sonra teknesi sürüklenen Alvarenga, 438 gün boyunca açık denizde yaşam mücadelesi vermiş, yol arkadaşı Ezequiel Córdoba ise yaklaşık 10 hafta sonra hayatını kaybetmişti. Alvarenga, sonunda Marshall Adaları'na ulaşarak kurtarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/japonyada-deprem-felaketi-buyuyor-son-verilere-gore-20den-fazla-kisi-kayip-1107605523.html
pasifik okyanusu
kaliforniya
hawaii
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106907416_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f4931a3c5ebc953c2f35a3d2363a3b0f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pasifik okyanusu, kaliforniya, hawaii, haberler, abd
pasifik okyanusu, kaliforniya, hawaii, haberler, abd
Pasifik'te mucize kurtuluş: 30 gün boyunca okyanusta sürüklendi, direği kırıldı, suyu bitti ama sağ bulundu
Kaliforniyalı denizci Sato, Pasifik Okyanusu'nu tek başına geçmeye çalışırken teknesinin direğinin kırılması ve navigasyon sisteminin devre dışı kalması nedeniyle 30 gün boyunca denizde mahsur kaldı. İçme suyu tükendikten sonra yoğuşan suyla hayatta kalmayı başaran Sato, Hawaii açıklarında bir konteyner gemisi tarafından fark edilerek kurtarıldı.
Kaliforniyalı denizci Kai Sato, 7 Haziran'da Catalina Adaları'ndan tek başına Pasifik Okyanusu'nu geçmek amacıyla yola çıktı. Ancak yolculuğunun ikinci haftasında yelkenlisinin direği kırıldı ve kullandığı navigasyon telefonu arızalandı.
Rotasını tamamen kaybeden Sato, okyanus akıntılarının etkisiyle kontrolünü yitirerek açık denizde sürüklenmeye başladı.
Yakıt bitti, teknesi akıntıya kapıldı
Sato, Hawaii News Now'a yaptığı açıklamada, bir hafta boyunca güneye doğru sürüklendiğini ve bu süreçte büyük bir umutsuzluk yaşadığını anlattı.
Kaliforniya kıyılarından yaklaşık 500 mil uzaklaştığında teknesinin motor yakıtının da tükendiğini belirten denizci, yaşadığı çaresizliği "Tamamen savunmasızdım. Rotamdan çıkmış, akıntının insafına kalmıştım." sözleriyle ifade etti.
Balık, kalamar ve yoğuşan suyla hayatta kaldı
Hayatta kalabilmek için kürek çekerek teknesini uluslararası gemi trafiğinin yoğun olduğu rotalara yaklaştırmaya çalışan Sato, tekneye gelen balık ve kalamarları, yanında bulunan yulaf ezmesiyle tüketerek yaşamını sürdürdü.
Yaklaşık 20 gün sonra içme suyunun tükenmesi üzerine ise plastik malzemeler kullanarak oluşan yoğuşma suyunu toplamaya başladı. Sato, susuz kalmamak için bu suyu yalayarak hayatta kaldığını söyledi.
30 gün sonra konteyner gemisi fark etti
Yaklaşık bir ay boyunca denizde sürüklendikten sonra
, Kaliforniya
ile Hawaii
arasındaki uluslararası nakliye rotasına ulaşan Sato, 21 Temmuz'da M/V George III
adlı konteyner gemisinin mürettebatı tarafından fark edilerek kurtarıldı.
Kurtarma operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, Hawaii'nin yaklaşık 900 mil açığında direği kırılmış 32 fitlik yelkenlisiyle mahsur kalan yalnız denizcinin kurtarılması için tüm mürettebatın seferber olduğu belirtildi.
"Meyve ve su getirdiler, mutluluktan ağladım"
Kurtarıldığı anı anlatan Sato, yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi:
"O kadar mutluydum ki ağlıyordum. Bana meyve ve su getirdiler. Mürettebat bana inanılmaz iyi davrandı."
Sato'nun kurtarma ekibine hayatını kurtardıkları için teşekkür ettiği bildirildi.
Yaşadıkları onu denizden vazgeçirmedi
Yaşadığı zorlu sürecin ardından bir akrabasının yanına dönen Sato, buna rağmen denizcilik tutkusundan vazgeçmediğini açıkladı.
Bir sonraki hedefinin Filipinler'e yelken açmak
olduğunu belirten Sato, bu kez daha büyük ve daha güvenli bir tekne kullanmayı planladığını söyledi.
Pasifik'teki en uzun hayatta kalma rekoru 438 gün
Kai Sato'nun hikâyesi dikkat çekse de denizde en uzun süre hayatta kalma rekoru José Salvador Alvarenga'ya ait.
Pasifik Okyanusu'nda fırtınaya yakalandıktan sonra teknesi sürüklenen Alvarenga, 438 gün boyunca
açık denizde yaşam mücadelesi vermiş, yol arkadaşı Ezequiel Córdoba
ise yaklaşık 10 hafta sonra
hayatını kaybetmişti. Alvarenga, sonunda Marshall Adaları'na
ulaşarak kurtarılmıştı.