https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/japonyada-deprem-felaketi-buyuyor-son-verilere-gore-20den-fazla-kisi-kayip-1107605523.html
Japonya'da deprem felaketi büyüyor: Son verilere göre 20'den fazla kişi kayıp
Japonya'da deprem felaketi büyüyor: Son verilere göre 20'den fazla kişi kayıp
Sputnik Türkiye
Japonya'nın Kyushu bölgesinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından Aeon Mall Kumamoto alışveriş merkezinin bir bölümü çöktü. İlk belirlemelere... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T15:47+0300
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2026-07-28T15:47+0300
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Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu bölgesinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, ciddi hasara yol açtı. Kamu yayıncısı NHK'nin aktardığına göre, Kumamoto vilayetindeki Aeon Mall Kumamoto alışveriş merkezinin bir bölümünün çökmesi sonucu 20 ila 30 kişinin kayıp olduğu değerlendiriliyor.Yetkililer, binada mahsur kalan kişilerin bulunması için polis, itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü bildirdi.Polisle iletişim kesildiği bildirildiNHK'nin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, olay sırasında görev yapan 20 ila 30 polis memuruyla iletişimin kesildiği belirtildi.Ekipler, çöken yapının içinde mahsur kalan kişi sayısını netleştirmek için enkazda kapsamlı inceleme başlattı.Patlama ve beyaz duman ihbarları geldiYerel saatle öğleden sonra, itfaiye ekiplerine Aeon Mall Kumamoto çevresinden patlama sesi ve yükselen beyaz duman görüldüğüne ilişkin çok sayıda ihbar ulaştı.NHK helikopterinden yayınlanan görüntülerde alışveriş merkezinin dış cephesinin bir bölümünün tamamen çöktüğü, metal taşıyıcı sistemlerin açığa çıktığı, çatıda büyük bir çökme ve delik oluştuğu görüldü.İlk bulgular, özellikle ikinci katın çöktüğünü, çok sayıda kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini ve bazı kişilerin yaralandığını ortaya koydu.Yaklaşık 200 kişi tahliye edildiOlayın ardından alışveriş merkezinde bulunan yaklaşık 200 kişi, güvenlik ekipleri tarafından otopark alanına ve güvenli noktalara tahliye edildi.Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, yaralı ve hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadığını bildirdi.Bölgede art arda iki güçlü deprem yaşandıSalı günü Kumamoto vilayetinde önce 7,1 büyüklüğünde, yaklaşık bir saat sonra ise 6,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. İlk depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle sarsıntı geniş bir alanda hissedildi.Yetkililer, artçı sarsıntıların devam ettiğini belirterek vatandaşları hasar gören binalardan uzak durmaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/japonya-besik-gibi-sallaniyor-ilk-iki-saatte-27-artci-deprem-kaydedildi-1107597685.html
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kumamoto, haberler, nhk, deprem, deprem, deprem son dakika
kumamoto, haberler, nhk, deprem, deprem, deprem son dakika
Japonya'da deprem felaketi büyüyor: Son verilere göre 20'den fazla kişi kayıp
Japonya'nın Kyushu bölgesinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından Aeon Mall Kumamoto alışveriş merkezinin bir bölümü çöktü. İlk belirlemelere göre 20 ila 30 kişinin akıbeti bilinmezken, binada mahsur kalanları kurtarmak için geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu bölgesinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, ciddi hasara yol açtı. Kamu yayıncısı NHK'nin aktardığına göre, Kumamoto vilayetindeki Aeon Mall Kumamoto alışveriş merkezinin bir bölümünün çökmesi sonucu 20 ila 30 kişinin kayıp olduğu değerlendiriliyor.
Yetkililer, binada mahsur kalan kişilerin bulunması için polis, itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü bildirdi.
Polisle iletişim kesildiği bildirildi
NHK'nin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, olay sırasında görev yapan 20 ila 30 polis memuruyla iletişimin kesildiği belirtildi.
Ekipler, çöken yapının içinde mahsur kalan kişi sayısını netleştirmek için enkazda kapsamlı inceleme başlattı.
Patlama ve beyaz duman ihbarları geldi
Yerel saatle öğleden sonra, itfaiye ekiplerine Aeon Mall Kumamoto çevresinden patlama sesi ve yükselen beyaz duman görüldüğüne ilişkin çok sayıda ihbar ulaştı.
NHK helikopterinden yayınlanan görüntülerde alışveriş merkezinin dış cephesinin bir bölümünün tamamen çöktüğü, metal taşıyıcı sistemlerin açığa çıktığı, çatıda büyük bir çökme ve delik oluştuğu görüldü.
İlk bulgular, özellikle ikinci katın çöktüğünü, çok sayıda kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini ve bazı kişilerin yaralandığını ortaya koydu.
Yaklaşık 200 kişi tahliye edildi
Olayın ardından alışveriş merkezinde bulunan yaklaşık 200 kişi, güvenlik ekipleri tarafından otopark alanına ve güvenli noktalara tahliye edildi.
Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, yaralı ve hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadığını bildirdi.
Bölgede art arda iki güçlü deprem yaşandı
Salı günü Kumamoto vilayetinde önce 7,1 büyüklüğünde, yaklaşık bir saat sonra ise 6,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. İlk depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle sarsıntı geniş bir alanda hissedildi.
Yetkililer, artçı sarsıntıların devam ettiğini belirterek vatandaşları hasar gören binalardan uzak durmaları konusunda uyardı.