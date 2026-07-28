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'Odyssey' çevirmeninden Nolan'ın filmine sert eleştiri: 'Yazmış olmaktan utanırdım'
'Odyssey' çevirmeninden Nolan'ın filmine sert eleştiri: 'Yazmış olmaktan utanırdım'
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Christopher Nolan'ın gişe başarısı yakalayan The Odyssey filminin tanıtımlarında övgüyle söz ettiği çevirmen Emily Wilson, yapımı 'gösterişli ama yüzeysel'... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T14:05+0300
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Klasik filoloji uzmanı ve Homeros'un Odysseia destanına 2017 yılında yaptığı İngilizce çeviriyle tanınan Emily Wilson, yönetmen Christopher Nolan'ın büyük ilgi gören The Odyssey filmine sert eleştiriler yöneltti.Filmin tanıtım sürecinde Nolan'ın övgüyle bahsettiği Wilson, London Review of Books'ta yayımlanan değerlendirmesinde, yapımın "gösteriş ile yüzeyselliği bir araya getirdiğini" savundu.Wilson, "Filmin zamanı, hafızayı, tarihi, savaşı ya da bir savaşçının eve dönüşü ile ailesi, dostları ve düşmanları arasındaki ilişki hakkında ikna edici hiçbir şey söylemediğini" belirterek, yapımın psikolojik, duygusal, politik ve etik derinlikten yoksun olduğunu ifade etti.'Senaryosunu yazmış olmaktan utanırdım'Christopher Nolan'ın, Wilson'ın çevirisinin ilk cümlesi olan "Bana karmaşık bir adamı anlat" ifadesini övdüğünü hatırlatan akademisyen, buna rağmen filmin senaryosuna ilişkin sert ifadeler kullandı.Wilson, "Bu senaryonun herhangi bir bölümünü yazmış olmaktan utanırdım" değerlendirmesinde bulundu.Sunday Times'a da konuşan Wilson, filmin kendisinde duygusal bir etki yaratmadığını belirterek, "Homeros'un eserinden farklı olarak çok iyi yazılmış bir film değil. Karakterler destandaki kadar derin değil ve kahramanın eşine dönüp dönmemesini gerçekten önemsemedim" ifadelerini kullandı.Eleştirdi ama etkisini kabul ettiBuna karşın Wilson, The Odyssey filminin Antik Yunan edebiyatına ilgiyi artırdığını da vurguladı. Filmin sinemalara izleyici çektiğini ve Odysseia çevirilerine olan ilgiyi artırdığını belirten Wilson, bunun edebiyat, dil ve tarih bölümlerine yönelik ilgiyi canlandırabileceğini söyledi."Nolan, elinden geleni yaparak insanları yeniden kitap okumaya yönlendiriyor ve bunun için kendisine minnettarım" diyen Wilson, filmin kültürel etkisini takdir ettiğini ifade etti.
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christopher nolan, homeros, odysseia, sunday times
christopher nolan, homeros, odysseia, sunday times

'Odyssey' çevirmeninden Nolan'ın filmine sert eleştiri: 'Yazmış olmaktan utanırdım'

14:05 28.07.2026
© REUTERS Francis MascarenhasChristopher Nolan
Christopher Nolan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© REUTERS Francis Mascarenhas
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Christopher Nolan'ın gişe başarısı yakalayan The Odyssey filminin tanıtımlarında övgüyle söz ettiği çevirmen Emily Wilson, yapımı 'gösterişli ama yüzeysel' olarak nitelendirdi. Nolan'ın çevirisinden övgüyle bahsettiği Wilson, filmin Homeros'un destanının derinliğini yansıtmadığını ve senaryosunu yazmış olmaktan utanacağını söyledi.
Klasik filoloji uzmanı ve Homeros'un Odysseia destanına 2017 yılında yaptığı İngilizce çeviriyle tanınan Emily Wilson, yönetmen Christopher Nolan'ın büyük ilgi gören The Odyssey filmine sert eleştiriler yöneltti.
Filmin tanıtım sürecinde Nolan'ın övgüyle bahsettiği Wilson, London Review of Books'ta yayımlanan değerlendirmesinde, yapımın "gösteriş ile yüzeyselliği bir araya getirdiğini" savundu.
Wilson, "Filmin zamanı, hafızayı, tarihi, savaşı ya da bir savaşçının eve dönüşü ile ailesi, dostları ve düşmanları arasındaki ilişki hakkında ikna edici hiçbir şey söylemediğini" belirterek, yapımın psikolojik, duygusal, politik ve etik derinlikten yoksun olduğunu ifade etti.

'Senaryosunu yazmış olmaktan utanırdım'

Christopher Nolan'ın, Wilson'ın çevirisinin ilk cümlesi olan "Bana karmaşık bir adamı anlat" ifadesini övdüğünü hatırlatan akademisyen, buna rağmen filmin senaryosuna ilişkin sert ifadeler kullandı.
Wilson, "Bu senaryonun herhangi bir bölümünü yazmış olmaktan utanırdım" değerlendirmesinde bulundu.
Sunday Times'a da konuşan Wilson, filmin kendisinde duygusal bir etki yaratmadığını belirterek, "Homeros'un eserinden farklı olarak çok iyi yazılmış bir film değil. Karakterler destandaki kadar derin değil ve kahramanın eşine dönüp dönmemesini gerçekten önemsemedim" ifadelerini kullandı.

Eleştirdi ama etkisini kabul etti

Buna karşın Wilson, The Odyssey filminin Antik Yunan edebiyatına ilgiyi artırdığını da vurguladı. Filmin sinemalara izleyici çektiğini ve Odysseia çevirilerine olan ilgiyi artırdığını belirten Wilson, bunun edebiyat, dil ve tarih bölümlerine yönelik ilgiyi canlandırabileceğini söyledi.
"Nolan, elinden geleni yaparak insanları yeniden kitap okumaya yönlendiriyor ve bunun için kendisine minnettarım" diyen Wilson, filmin kültürel etkisini takdir ettiğini ifade etti.
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