Alec Baldwin’den Elon Musk’a tepki: 'Lupita dünyanın en güzel kadını'
Oyuncu Alec Baldwin, Christopher Nolan'ın Temmuz 2026'da çıkması planlanan 'The Odyssey' filminde Helen karakterini canlandıracak olan oyuncu Lupita Nyong’o’ya... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T10:55+0300
10:38 18.05.2026 (güncellendi: 10:55 18.05.2026)
Oyuncu Alec Baldwin, Christopher Nolan'ın Temmuz 2026'da çıkması planlanan 'The Odyssey' filminde Helen karakterini canlandıracak olan oyuncu Lupita Nyong’o’ya yönelik eleştiriler nedeniyle Elon Musk’a tepki gösterdi. Baldwin, sosyal medya paylaşımında Nyong’o için 'Dünyanın en güzel kadını' ifadelerini kullandı.
Oyuncu Alec Baldwin, Elon Musk’ın oyuncu Lupita Nyong'o hakkında yaptığı yorumlara sosyal medyada yanıt verdi. Baldwin, sosyal medya hesabından Nyong’o’nun fotoğrafını paylaşarak, “Sevgili Elon… Ama o dünyanın en güzel kadını… Alec” ifadelerini kullandı.
Tartışma, yorumcu Matt Walsh’ın, yönetmen Christopher Nolan’ın yeni filmi The Odyssey için yapılan oyuncu seçimlerini eleştirmesiyle başladı.
Walsh yaptığı paylaşımda, Nyong’o’nun Truva Savaşı’nı başlatan güzelliğiyle bilinen Helen karakteri için seçilmesini hedef alarak, “Dünyadaki hiç kimse Lupita Nyong’o’nun ‘dünyanın en güzel kadını’ olduğunu düşünmüyor” ifadelerini kullandı.
Walsh ayrıca Nolan’ın beyaz bir oyuncuyu bu rol için seçmesi halinde “ırkçılıkla suçlanmaktan çekindiğini” savunarak yönetmeni “ödüller uğruna hareket etmekle” eleştirdi.
Musk ise Walsh’ın paylaşımına “Doğru” yanıtını vererek destek verdi. Musk, daha sonra yaptığı başka paylaşımlarda Nolan’ın “dürüstlüğünü kaybettiğini” öne sürdü.
12 Yıllık Esaret filmindeki oyunculuğuyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını alan Lupita Nyong'o, Black Panther, Sessiz Bir Yer: Birinci Gün, Biz, Kadın Kral gibi bir çok yapımda yer aldı.
Antik Yunan mitolojisinde Truva Savaşı'na yol açan Helen'in hikayesi, Homeros'un İlyada ve Odysseia destanlarına dayanıyor. Bu destanlarda, Zeus ile Leda'nın kızı olan Helen, dünyanın en güzel kadını olarak kabul edilir.
Nolan'ın oyuncu seçimleri eleştiriliyor
Tartışmalar, trans oyuncu Elliot Page’in filmde rol alacağı yönündeki iddialarla daha da büyüdü.
Musk, Page’in Truva kahramanı Aşil'i canlandıracağına dair söylentiler üzerine bunun “duyduğu en aptalca ve çarpık fikirlerden biri” olduğunu yazdı. Daha sonra Page’in aslında Elpenor karakterini oynayacağının açıklanmasının ardından Musk, “Onun erkekliğini alaya almıyorum. Var olduğunu reddediyorum” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı yeniden yayımladı.