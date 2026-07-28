https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/netanyahu-trumpla-gorusmek-icin-gazzeye-uluslararasi-istikrar-gucunun-girisini-onayladi-1107590625.html
'Netanyahu, Trump'la görüşmek için Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün girişini onayladı'
'Netanyahu, Trump'la görüşmek için Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün girişini onayladı'
Sputnik Türkiye
İsrail basınında yer alan habere göre Başbakan Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilmek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) Gazze... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T09:31+0300
2026-07-28T09:31+0300
2026-07-28T09:31+0300
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i̇srail
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) Gazze Şeridi'ne konuşlandırılmasını onayladığı öne sürüldü.İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri, Netanyahu ile Trump arasında bir görüşme yapılabilmesi için İsrail'in Washington'un beklentileri doğrultusunda somut bir diplomatik adım atması gerektiği mesajını iletti.Haberde, İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'in Beyaz Saray'da Trump'a yakın isimlerle yaptığı temasların ardından, Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulması öngörülen idari yapılar içinde yer alan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişine onay verilmesi kararının alındığı aktarıldı.İddiaya göre Netanyahu, Trump ile görüşme öncesinde ISF'nin Gazze'ye konuşlandırılmasını onaylamak amacıyla güvenlik kabinesi toplantısını da öne çekti.Kanal 12'ye konuşan ve ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Netanyahu'nun söz konusu kararı Trump'a "jest yapmak" amacıyla aldığını ileri sürdü.Haberde ayrıca, İsrail'in daha önce ISF'nin Gazze'ye girişine şart olarak öne sürdüğü "Hamas'ın silahsızlandırılması" talebinden de bu adımla vazgeçtiği aktarıldı.Netanyahu, güvenlik gerekçesiyle uçuş saatini önceden açıklamadan, ülkenin güneyindeki Birüssebi kentinde bulunan Nevatim Askeri Hava Üssü'nden Washington'a hareket etmişti. Netanyahu ile Trump'ın gün içinde bir araya gelmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/netanyahu-gizlice-israilden-ayrildi-1107584518.html
i̇srail
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ortadoğu, donald trump, benyamin netanyahu, i̇srail, gazze, gazze şeridi
ortadoğu, donald trump, benyamin netanyahu, i̇srail, gazze, gazze şeridi
'Netanyahu, Trump'la görüşmek için Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün girişini onayladı'
İsrail basınında yer alan habere göre Başbakan Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilmek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) Gazze Şeridi'ne konuşlandırılmasına onay verdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) Gazze Şeridi'ne konuşlandırılmasını onayladığı öne sürüldü.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri, Netanyahu ile Trump arasında bir görüşme yapılabilmesi için İsrail'in Washington'un beklentileri doğrultusunda somut bir diplomatik adım atması gerektiği mesajını iletti.
Haberde, İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'in Beyaz Saray'da Trump'a yakın isimlerle yaptığı temasların ardından, Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulması öngörülen idari yapılar içinde yer alan Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişine onay verilmesi kararının alındığı aktarıldı.
İddiaya göre Netanyahu, Trump ile görüşme öncesinde ISF'nin Gazze'ye konuşlandırılmasını onaylamak amacıyla güvenlik kabinesi toplantısını da öne çekti.
Kanal 12'ye konuşan ve ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Netanyahu'nun söz konusu kararı Trump'a "jest yapmak" amacıyla aldığını ileri sürdü.
Haberde ayrıca, İsrail'in daha önce ISF'nin Gazze'ye girişine şart olarak öne sürdüğü "Hamas'ın silahsızlandırılması" talebinden de bu adımla vazgeçtiği aktarıldı.
Netanyahu, güvenlik gerekçesiyle uçuş saatini önceden açıklamadan, ülkenin güneyindeki Birüssebi kentinde bulunan Nevatim Askeri Hava Üssü'nden Washington'a hareket etmişti. Netanyahu ile Trump'ın gün içinde bir araya gelmesi bekleniyor.