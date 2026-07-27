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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/netanyahu-gizlice-israilden-ayrildi-1107584518.html
'Netanyahu 'gizlice' İsrail'den ayrıldı'
'Netanyahu 'gizlice' İsrail'den ayrıldı'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti için kapsamlı ve alışılmadık önlemler alındığı öne sürüldü. Uçağın kalkış noktası ve saati gizlenirken... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T21:43+0300
2026-07-27T22:18+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
benyamin netanyahu
i̇ran
abd
i̇srail
başbakanlık ofisi
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, İran'dan gelebilecek olası güvenlik tehditleri nedeniyle ABD ziyaretine olağan dışı güvenlik önlemleri altında ve gizlilik içinde başladığı bildirildi.İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu standart uygulamaların dışına çıkarak bir dizi güvenlik tedbiri aldığı, uçağının kalkış saati ile kalkış noktalarının kamuoyundan gizlendiği, bunun da İran kaynaklı olası tehditlere karşı uygulanan güvenlik planının bir parçası olduğu iddia edildi.'Video mesajı gecikmeli yayımlandı'Ayrıca, Başbakanlık Ofisi'nin normal prosedürün aksine uçağın kalkış saatini önceden açıklamadığı, Netanyahu'nun uçuş öncesinde kaydettiği video mesajın ise gecikmeli olarak yayımlandığı aktarıldı.Haberde, Netanyahu'nun ABD yolculuğuna hiçbir basın mensubunun eşlik etmediği bilgisine de yer verilirken, Başbakanlık Ofisi'nin konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı kaydedildi.Netanyahu'nun, yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. İsrail Başbakanı, görüşmede İran başta olmak üzere gündemdeki tüm başlıkların ele alınacağını daha önce açıklamıştı.Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Kasım 2024'te Benyamin Netanyahu ile dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, Gazze'de işlendiği öne sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/abd-baskani-trump-iran-gorusmeleri-basarisiz-olursa-guclu-askeri-harekata-hazirim-1107582744.html
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ortadoğu, benyamin netanyahu, i̇ran, abd, i̇srail, başbakanlık ofisi
ortadoğu, benyamin netanyahu, i̇ran, abd, i̇srail, başbakanlık ofisi

'Netanyahu 'gizlice' İsrail'den ayrıldı'

21:43 27.07.2026 (güncellendi: 22:18 27.07.2026)
© REUTERSNetanyahu, ABD ile anlaşacağı belirtilen İran'ın nükleer silahının olamayacağını ileri sürdü
Netanyahu, ABD ile anlaşacağı belirtilen İran'ın nükleer silahının olamayacağını ileri sürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© REUTERS
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti için kapsamlı ve alışılmadık önlemler alındığı öne sürüldü. Uçağın kalkış noktası ve saati gizlenirken, seyahate basın mensuplarının da eşlik etmediği bildirildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, İran'dan gelebilecek olası güvenlik tehditleri nedeniyle ABD ziyaretine olağan dışı güvenlik önlemleri altında ve gizlilik içinde başladığı bildirildi.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu standart uygulamaların dışına çıkarak bir dizi güvenlik tedbiri aldığı, uçağının kalkış saati ile kalkış noktalarının kamuoyundan gizlendiği, bunun da İran kaynaklı olası tehditlere karşı uygulanan güvenlik planının bir parçası olduğu iddia edildi.

'Video mesajı gecikmeli yayımlandı'

Ayrıca, Başbakanlık Ofisi'nin normal prosedürün aksine uçağın kalkış saatini önceden açıklamadığı, Netanyahu'nun uçuş öncesinde kaydettiği video mesajın ise gecikmeli olarak yayımlandığı aktarıldı.
Haberde, Netanyahu'nun ABD yolculuğuna hiçbir basın mensubunun eşlik etmediği bilgisine de yer verilirken, Başbakanlık Ofisi'nin konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı kaydedildi.
Netanyahu'nun, yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. İsrail Başbakanı, görüşmede İran başta olmak üzere gündemdeki tüm başlıkların ele alınacağını daha önce açıklamıştı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Kasım 2024'te Benyamin Netanyahu ile dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, Gazze'de işlendiği öne sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
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ABD Başkanı Trump: İran görüşmeleri başarısız olursa güçlü askeri harekata hazırım
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