https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/netanyahu-gizlice-israilden-ayrildi-1107584518.html

'Netanyahu 'gizlice' İsrail'den ayrıldı'

'Netanyahu 'gizlice' İsrail'den ayrıldı'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti için kapsamlı ve alışılmadık önlemler alındığı öne sürüldü. Uçağın kalkış noktası ve saati gizlenirken... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T21:43+0300

2026-07-27T21:43+0300

2026-07-27T22:18+0300

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, İran'dan gelebilecek olası güvenlik tehditleri nedeniyle ABD ziyaretine olağan dışı güvenlik önlemleri altında ve gizlilik içinde başladığı bildirildi.İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu standart uygulamaların dışına çıkarak bir dizi güvenlik tedbiri aldığı, uçağının kalkış saati ile kalkış noktalarının kamuoyundan gizlendiği, bunun da İran kaynaklı olası tehditlere karşı uygulanan güvenlik planının bir parçası olduğu iddia edildi.'Video mesajı gecikmeli yayımlandı'Ayrıca, Başbakanlık Ofisi'nin normal prosedürün aksine uçağın kalkış saatini önceden açıklamadığı, Netanyahu'nun uçuş öncesinde kaydettiği video mesajın ise gecikmeli olarak yayımlandığı aktarıldı.Haberde, Netanyahu'nun ABD yolculuğuna hiçbir basın mensubunun eşlik etmediği bilgisine de yer verilirken, Başbakanlık Ofisi'nin konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı kaydedildi.Netanyahu'nun, yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. İsrail Başbakanı, görüşmede İran başta olmak üzere gündemdeki tüm başlıkların ele alınacağını daha önce açıklamıştı.Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Kasım 2024'te Benyamin Netanyahu ile dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, Gazze'de işlendiği öne sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/abd-baskani-trump-iran-gorusmeleri-basarisiz-olursa-guclu-askeri-harekata-hazirim-1107582744.html

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ortadoğu, benyamin netanyahu, i̇ran, abd, i̇srail, başbakanlık ofisi