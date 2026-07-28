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Motorine indirim geldi: Fiyatlar gece yarısı değişti
Motorine indirim geldi: Fiyatlar gece yarısı değişti
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasının ardından düşüşe geçen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi. Gece yarısından... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T09:42+0300
2026-07-28T09:42+0300
ekonomi̇
motorin
indirim
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında beklenen indirim gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.Sektördeki fiyat güncellemesiyle birlikte motorinin litre fiyatı 1 lira 34 kuruş düşerken, indirim pompaya da yansıdı.Petrol fiyatlarındaki gerileme etkili olduİndirimin temel nedeni, ABD ile İran arasındaki gerilimin sona ermesinin ardından uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş oldu.Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansırken, motorin kullanıcıları yeni güne daha düşük fiyatlarla başladı.İl il güncel motorin fiyatlarıİndirimin ardından motorinin litre fiyatı şu seviyelere geriledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/motorin-fiyatlarina-indirim-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1107566303.html
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motorin, indirim, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
motorin, indirim, akaryakıt, akaryakıt fiyatları

Motorine indirim geldi: Fiyatlar gece yarısı değişti

09:42 28.07.2026
© AA / Ahmet Serdar EserBenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AA / Ahmet Serdar Eser
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ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasının ardından düşüşe geçen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim uygulandı.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında beklenen indirim gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
Sektördeki fiyat güncellemesiyle birlikte motorinin litre fiyatı 1 lira 34 kuruş düşerken, indirim pompaya da yansıdı.

Petrol fiyatlarındaki gerileme etkili oldu

İndirimin temel nedeni, ABD ile İran arasındaki gerilimin sona ermesinin ardından uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş oldu.
Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansırken, motorin kullanıcıları yeni güne daha düşük fiyatlarla başladı.

İl il güncel motorin fiyatları

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı şu seviyelere geriledi:
İstanbul: 77,16 TL
Ankara: 78,29 TL
İzmir: 78,56 TL
Doğu illeri: 80,02 TL
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
EKONOMİ
Motorin fiyatlarına indirim: Yarından itibaren geçerli olacak
Dün, 09:34
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