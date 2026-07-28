https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/motorine-indirim-geldi-fiyatlar-gece-yarisi-degisti-1107591213.html

Motorine indirim geldi: Fiyatlar gece yarısı değişti

Motorine indirim geldi: Fiyatlar gece yarısı değişti

Sputnik Türkiye

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasının ardından düşüşe geçen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi. Gece yarısından... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T09:42+0300

2026-07-28T09:42+0300

2026-07-28T09:42+0300

ekonomi̇

motorin

indirim

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91d8fa837f493ca0aa08bad0b4fa5322.jpg

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında beklenen indirim gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.Sektördeki fiyat güncellemesiyle birlikte motorinin litre fiyatı 1 lira 34 kuruş düşerken, indirim pompaya da yansıdı.Petrol fiyatlarındaki gerileme etkili olduİndirimin temel nedeni, ABD ile İran arasındaki gerilimin sona ermesinin ardından uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş oldu.Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansırken, motorin kullanıcıları yeni güne daha düşük fiyatlarla başladı.İl il güncel motorin fiyatlarıİndirimin ardından motorinin litre fiyatı şu seviyelere geriledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/motorin-fiyatlarina-indirim-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1107566303.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

motorin, indirim, akaryakıt, akaryakıt fiyatları