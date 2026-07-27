https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/motorin-fiyatlarina-indirim-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1107566303.html

Motorin fiyatlarına indirim: Yarından itibaren geçerli olacak

Motorin fiyatlarına indirim: Yarından itibaren geçerli olacak

Sputnik Türkiye

ABD ile İran arasındaki saldırıların sona ermesinin ardından gerileyen petrol fiyatları, pompaya indirim olarak yansıyor. Yarından itibaren motorinin litre... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T09:34+0300

2026-07-27T09:34+0300

2026-07-27T09:34+0300

ekonomi̇

motorin

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

akaryakıt indirimi

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ABD ile İran arasındaki saldırıların sona ermesinin ardından uluslararası petrol fiyatlarında gerileme yaşandı.Petroldeki düşüşün etkisiyle akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu.Motorine 2,95 TL indirim bekleniyorSektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,95 TL indirim yapılması bekleniyor.İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte sürücüler, motorini daha düşük fiyattan satın alabilecek.İşte beklenen yeni motorin fiyatlarıİndirimin ardından motorinin litre fiyatının;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/alkolmetreyi-uflemeyi-reddeden-surucuye-192-bin-tl-ceza-1107565978.html

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