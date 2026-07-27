https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/motorin-fiyatlarina-indirim-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1107566303.html
Motorin fiyatlarına indirim: Yarından itibaren geçerli olacak
Motorin fiyatlarına indirim: Yarından itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasındaki saldırıların sona ermesinin ardından gerileyen petrol fiyatları, pompaya indirim olarak yansıyor. Yarından itibaren motorinin litre... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T09:34+0300
2026-07-27T09:34+0300
2026-07-27T09:34+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt indirimi
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ABD ile İran arasındaki saldırıların sona ermesinin ardından uluslararası petrol fiyatlarında gerileme yaşandı.Petroldeki düşüşün etkisiyle akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu.Motorine 2,95 TL indirim bekleniyorSektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,95 TL indirim yapılması bekleniyor.İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte sürücüler, motorini daha düşük fiyattan satın alabilecek.İşte beklenen yeni motorin fiyatlarıİndirimin ardından motorinin litre fiyatının;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/alkolmetreyi-uflemeyi-reddeden-surucuye-192-bin-tl-ceza-1107565978.html
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motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi
Motorin fiyatlarına indirim: Yarından itibaren geçerli olacak
ABD ile İran arasındaki saldırıların sona ermesinin ardından gerileyen petrol fiyatları, pompaya indirim olarak yansıyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,95 TL indirim yapılması bekleniyor.
ABD ile İran arasındaki saldırıların sona ermesinin ardından uluslararası petrol fiyatlarında gerileme yaşandı.
Petroldeki düşüşün etkisiyle akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu.
Motorine 2,95 TL indirim bekleniyor
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,95 TL indirim yapılması bekleniyor.
İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte sürücüler, motorini daha düşük fiyattan satın alabilecek.
İşte beklenen yeni motorin fiyatları
İndirimin ardından motorinin litre fiyatının;
Doğu illerinde
ise 78,41 TL
seviyesine gerilemesi bekleniyor.