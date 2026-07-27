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Motorin fiyatlarına indirim: Yarından itibaren geçerli olacak
Motorin fiyatlarına indirim: Yarından itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasındaki saldırıların sona ermesinin ardından gerileyen petrol fiyatları, pompaya indirim olarak yansıyor. Yarından itibaren motorinin litre... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T09:34+0300
2026-07-27T09:34+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt indirimi
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ABD ile İran arasındaki saldırıların sona ermesinin ardından uluslararası petrol fiyatlarında gerileme yaşandı.Petroldeki düşüşün etkisiyle akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu.Motorine 2,95 TL indirim bekleniyorSektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,95 TL indirim yapılması bekleniyor.İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte sürücüler, motorini daha düşük fiyattan satın alabilecek.İşte beklenen yeni motorin fiyatlarıİndirimin ardından motorinin litre fiyatının;
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motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi

Motorin fiyatlarına indirim: Yarından itibaren geçerli olacak

09:34 27.07.2026
© AA / Ahmet Serdar EserBenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© AA / Ahmet Serdar Eser
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ABD ile İran arasındaki saldırıların sona ermesinin ardından gerileyen petrol fiyatları, pompaya indirim olarak yansıyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,95 TL indirim yapılması bekleniyor.
ABD ile İran arasındaki saldırıların sona ermesinin ardından uluslararası petrol fiyatlarında gerileme yaşandı.
Petroldeki düşüşün etkisiyle akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu.

Motorine 2,95 TL indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,95 TL indirim yapılması bekleniyor.
İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte sürücüler, motorini daha düşük fiyattan satın alabilecek.

İşte beklenen yeni motorin fiyatları

İndirimin ardından motorinin litre fiyatının;
İstanbul'da 75,57 TL,
Ankara'da 76,68 TL,
İzmir'de 76,95 TL,
Doğu illerinde ise 78,41 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor.
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