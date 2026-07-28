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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/moskova-bolgesine-yaklasik-400-ihayla-saldiri-girisimi-81-iha-baskent-semalarinda-vuruldu-1107589028.html
Moskova Bölgesi'ne yaklaşık 400 İHA'yla saldırı girişimi: 81 İHA başkent semalarında vuruldu
Moskova Bölgesi'ne yaklaşık 400 İHA'yla saldırı girişimi: 81 İHA başkent semalarında vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarına devam eden Ukrayna ordusu, akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden son girişiminde başkent Moskova'yı... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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sergey sobyanin
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün akşam 20.30'dan bu sabah 06.30'a kadar Moskova Bölgesi'ne 390'dan fazla İHA gönderildiğini belirtti.İHA'ların çoğunun Moskova Bölgesi'nin dış kesimlerinde etkisiz hale getirildiğini bildiren Sobyanin, başkentin merkezine ulaşan 81 İHA'nın ise Moskova semalarında imha edildiğini açıkladı.Sabah saatlerine kadar süren saldırı girişimi, Moskova Bölgesi'ne yönelik olarak yaz başından bu yana kaydedilen en geniş kapsamlı girişimlerden biri oldu.Son 2 yıldaki en büyük saldırı girişimi 18 Haziran'da gerçekleşmiş ve Sobyanin 190 İHA'nın imha edildiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/lubnan-ile-israil-gorusmeleri-romada-yapilacak-1107586952.html
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haberler, moskova, rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sergey sobyanin
haberler, moskova, rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sergey sobyanin

Moskova Bölgesi'ne yaklaşık 400 İHA'yla saldırı girişimi: 81 İHA başkent semalarında vuruldu

08:20 28.07.2026
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaUkrayna askeri Lyutıy İHA'sını fırlatmaya hazırlanırken
Ukrayna askeri Lyutıy İHA'sını fırlatmaya hazırlanırken - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarına devam eden Ukrayna ordusu, akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden son girişiminde başkent Moskova'yı yaklaşık 400 İHA'yla hedef aldı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün akşam 20.30'dan bu sabah 06.30'a kadar Moskova Bölgesi'ne 390'dan fazla İHA gönderildiğini belirtti.

İHA'ların çoğunun Moskova Bölgesi'nin dış kesimlerinde etkisiz hale getirildiğini bildiren Sobyanin, başkentin merkezine ulaşan 81 İHA'nın ise Moskova semalarında imha edildiğini açıkladı.

Sabah saatlerine kadar süren saldırı girişimi, Moskova Bölgesi'ne yönelik olarak yaz başından bu yana kaydedilen en geniş kapsamlı girişimlerden biri oldu.

Son 2 yıldaki en büyük saldırı girişimi 18 Haziran'da gerçekleşmiş ve Sobyanin 190 İHA'nın imha edildiğini bildirmişti.
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