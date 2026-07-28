https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/moskova-bolgesine-yaklasik-400-ihayla-saldiri-girisimi-81-iha-baskent-semalarinda-vuruldu-1107589028.html
Moskova Bölgesi'ne yaklaşık 400 İHA'yla saldırı girişimi: 81 İHA başkent semalarında vuruldu
Moskova Bölgesi'ne yaklaşık 400 İHA'yla saldırı girişimi: 81 İHA başkent semalarında vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarına devam eden Ukrayna ordusu, akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden son girişiminde başkent Moskova'yı... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T08:20+0300
2026-07-28T08:20+0300
2026-07-28T08:20+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
moskova
rusya
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
sergey sobyanin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104626007_0:25:746:445_1920x0_80_0_0_fb109211d4a3db0df89390d5bd132bec.png
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün akşam 20.30'dan bu sabah 06.30'a kadar Moskova Bölgesi'ne 390'dan fazla İHA gönderildiğini belirtti.İHA'ların çoğunun Moskova Bölgesi'nin dış kesimlerinde etkisiz hale getirildiğini bildiren Sobyanin, başkentin merkezine ulaşan 81 İHA'nın ise Moskova semalarında imha edildiğini açıkladı.Sabah saatlerine kadar süren saldırı girişimi, Moskova Bölgesi'ne yönelik olarak yaz başından bu yana kaydedilen en geniş kapsamlı girişimlerden biri oldu.Son 2 yıldaki en büyük saldırı girişimi 18 Haziran'da gerçekleşmiş ve Sobyanin 190 İHA'nın imha edildiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/lubnan-ile-israil-gorusmeleri-romada-yapilacak-1107586952.html
moskova
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104626007_60:0:688:471_1920x0_80_0_0_2fc60605e3a3c8e1c2c523cc7ed6cc79.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, moskova, rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sergey sobyanin
haberler, moskova, rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sergey sobyanin
Moskova Bölgesi'ne yaklaşık 400 İHA'yla saldırı girişimi: 81 İHA başkent semalarında vuruldu
Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarına devam eden Ukrayna ordusu, akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden son girişiminde başkent Moskova'yı yaklaşık 400 İHA'yla hedef aldı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün akşam 20.30'dan bu sabah 06.30'a kadar Moskova Bölgesi'ne 390'dan fazla İHA gönderildiğini belirtti.
İHA'ların çoğunun Moskova Bölgesi'nin dış kesimlerinde etkisiz hale getirildiğini bildiren Sobyanin, başkentin merkezine ulaşan 81 İHA'nın ise Moskova semalarında imha edildiğini açıkladı.
Sabah saatlerine kadar süren saldırı girişimi, Moskova Bölgesi'ne yönelik olarak yaz başından bu yana kaydedilen en geniş kapsamlı girişimlerden biri oldu.
Son 2 yıldaki en büyük saldırı girişimi 18 Haziran'da gerçekleşmiş ve Sobyanin 190 İHA'nın imha edildiğini bildirmişti.