https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/moskova-bolgesine-yaklasik-400-ihayla-saldiri-girisimi-81-iha-baskent-semalarinda-vuruldu-1107589028.html

Moskova Bölgesi'ne yaklaşık 400 İHA'yla saldırı girişimi: 81 İHA başkent semalarında vuruldu

Moskova Bölgesi'ne yaklaşık 400 İHA'yla saldırı girişimi: 81 İHA başkent semalarında vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarına devam eden Ukrayna ordusu, akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden son girişiminde başkent Moskova'yı... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T08:20+0300

2026-07-28T08:20+0300

2026-07-28T08:20+0300

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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

sergey sobyanin

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün akşam 20.30'dan bu sabah 06.30'a kadar Moskova Bölgesi'ne 390'dan fazla İHA gönderildiğini belirtti.İHA'ların çoğunun Moskova Bölgesi'nin dış kesimlerinde etkisiz hale getirildiğini bildiren Sobyanin, başkentin merkezine ulaşan 81 İHA'nın ise Moskova semalarında imha edildiğini açıkladı.Sabah saatlerine kadar süren saldırı girişimi, Moskova Bölgesi'ne yönelik olarak yaz başından bu yana kaydedilen en geniş kapsamlı girişimlerden biri oldu.Son 2 yıldaki en büyük saldırı girişimi 18 Haziran'da gerçekleşmiş ve Sobyanin 190 İHA'nın imha edildiğini bildirmişti.

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haberler, moskova, rusya, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sergey sobyanin