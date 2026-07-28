https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/lubnan-ile-israil-gorusmeleri-romada-yapilacak-1107586952.html
'Lübnan ile İsrail görüşmeleri Roma'da yapılacak'
'Lübnan ile İsrail görüşmeleri Roma'da yapılacak'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin ABD medyasına verdiği bilgiye göre, Lübnan ile İsrail arasındaki diplomatik görüşmeler 4-6 Ağustos tarihleri arasında... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T04:36+0300
2026-07-28T04:36+0300
2026-07-28T04:36+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin CNN'e yaptığı açıklamaya göre, Lübnan ile İsrail arasındaki görüşmelerin 4-6 Ağustos tarihlerinde Roma'da düzenlenmesi planlanıyor.Tarafların, İtalya'nın başkentinde bir araya gelerek gündemdeki başlıkları ele alması bekleniyor. Görüşmelerin içeriğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/netanyahu-gizlice-israilden-ayrildi-1107584518.html
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i̇srail, lübnan, roma
'Lübnan ile İsrail görüşmeleri Roma'da yapılacak'
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin ABD medyasına verdiği bilgiye göre, Lübnan ile İsrail arasındaki diplomatik görüşmeler 4-6 Ağustos tarihleri arasında İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin CNN'e yaptığı açıklamaya göre, Lübnan ile İsrail arasındaki görüşmelerin 4-6 Ağustos tarihlerinde Roma'da düzenlenmesi planlanıyor.
Tarafların, İtalya'nın başkentinde bir araya gelerek gündemdeki başlıkları ele alması bekleniyor. Görüşmelerin içeriğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.