https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/lubnan-ile-israil-gorusmeleri-romada-yapilacak-1107586952.html

'Lübnan ile İsrail görüşmeleri Roma'da yapılacak'

'Lübnan ile İsrail görüşmeleri Roma'da yapılacak'

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin ABD medyasına verdiği bilgiye göre, Lübnan ile İsrail arasındaki diplomatik görüşmeler 4-6 Ağustos tarihleri arasında... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T04:36+0300

2026-07-28T04:36+0300

2026-07-28T04:36+0300

dünya

i̇srail

lübnan

roma

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin CNN'e yaptığı açıklamaya göre, Lübnan ile İsrail arasındaki görüşmelerin 4-6 Ağustos tarihlerinde Roma'da düzenlenmesi planlanıyor.Tarafların, İtalya'nın başkentinde bir araya gelerek gündemdeki başlıkları ele alması bekleniyor. Görüşmelerin içeriğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/netanyahu-gizlice-israilden-ayrildi-1107584518.html

i̇srail

lübnan

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