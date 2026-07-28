https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/mobil-doa-uygulamasi-devreye-girdi-isletmelere-yeni-kazanc-firsati-1107608413.html
Mobil DOA uygulaması devreye girdi: İşletmelere yeni kazanç fırsatı
Mobil DOA uygulaması devreye girdi: İşletmelere yeni kazanç fırsatı
Sputnik Türkiye
Mobil DOA uygulamasıyla market, bakkal ve büfeler sisteme dahil edilecek. İşletmeler, her DOA logolu ambalaj için 50 kuruş teşvik alacak. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T17:28+0300
2026-07-28T17:28+0300
2026-07-28T17:28+0300
türki̇ye
türkiye
türkiye çevre ajansı
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
depozito
depozito yönetim sistemi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde yeni bir uygulama hayata geçirildi.Market, bakkal ve büfelerin sisteme dahil edilmesini amaçlayan Mobil DOA uygulaması devreye alındı. İşletmeler, dbys.gov.tr üzerinden kayıt yaptırarak Manuel DOA İade Noktası olabilecek.Sisteme katılan işletmeler, DOA logosu bulunan her içecek ambalajının iadesi karşılığında 50 kuruş teşvik bedeli kazanacak.Uygulamayla birlikte ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasının teşvik edilmesi, geri dönüşüm oranlarının artırılması ve çevreye duyarlı işletmelerin desteklenmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/doa-sisteminde-yeni-donem-toplu-iadeler-icin-merkezler-acildi-1107439770.html
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türkiye, türkiye çevre ajansı , çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, depozito, depozito yönetim sistemi
türkiye, türkiye çevre ajansı , çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, depozito, depozito yönetim sistemi
Mobil DOA uygulaması devreye girdi: İşletmelere yeni kazanç fırsatı
Mobil DOA uygulamasıyla market, bakkal ve büfeler sisteme dahil edilecek. İşletmeler, her DOA logolu ambalaj için 50 kuruş teşvik alacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sisteminde yeni bir uygulama hayata geçirildi.
Market, bakkal ve büfelerin sisteme dahil edilmesini amaçlayan Mobil DOA uygulaması devreye alındı. İşletmeler, dbys.gov.tr
üzerinden kayıt yaptırarak Manuel DOA İade Noktası olabilecek.
Sisteme katılan işletmeler, DOA logosu bulunan her içecek ambalajının iadesi karşılığında 50 kuruş teşvik bedeli kazanacak.
Uygulamayla birlikte ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasının teşvik edilmesi, geri dönüşüm oranlarının artırılması ve çevreye duyarlı işletmelerin desteklenmesi hedefleniyor.