https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/doa-sisteminde-yeni-donem-toplu-iadeler-icin-merkezler-acildi-1107439770.html
DOA sisteminde yeni dönem: Toplu iadeler için merkezler açıldı
DOA sisteminde yeni dönem: Toplu iadeler için merkezler açıldı
Sputnik Türkiye
Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında, yüksek miktarda ambalaj iadesi yapmak isteyenler için 'Sayma ve Doğrulama Merkezleri' hizmete alındı. Bu... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T18:45+0300
2026-07-21T18:45+0300
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plastik su şişesi
su şişesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında, yüksek miktarda ambalaj iadesi yapmak isteyenler için yeni bir uygulama başlatıldı. Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından hayata geçirilen 'Sayma ve Doğrulama Merkezleri'yle toplu iadelerin daha hızlı ve etkin şekilde yönetilmesi amaçlanıyor.Yeni uygulama kapsamında, çok sayıda DOA logolu içecek ambalajı biriktirenler, bu ambalajları Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ne teslim edebilecek. Bu merkezlerde gerçekleştirilecek bireysel toplu iadelerde, her bir DOA logolu ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli ödenecek.Makinelerdeki mevcut uygulama devam edecekYeni merkezlerin devreye alınmasıyla birlikte depozito iade makinelerindeki mevcut sistemde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Halk, DOA makineleri üzerinden günlük 200 ambalaja kadar iade gerçekleştirebilecek ve her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli almaya devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/bakanlik-harekete-gecti-su-fiyatlarina-doa-zammi-iddialari-mercek-altinda--1107064109.html
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, türkiye çevre ajansı , şişe, pet şişe, plastik su şişesi, su şişesi
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, türkiye çevre ajansı , şişe, pet şişe, plastik su şişesi, su şişesi
DOA sisteminde yeni dönem: Toplu iadeler için merkezler açıldı
Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında, yüksek miktarda ambalaj iadesi yapmak isteyenler için 'Sayma ve Doğrulama Merkezleri' hizmete alındı. Bu merkezlerde teslim edilen DOA logolu içecek ambalajları için ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli ödenecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında, yüksek miktarda ambalaj iadesi yapmak isteyenler için yeni bir uygulama başlatıldı.
Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından hayata geçirilen 'Sayma ve Doğrulama Merkezleri'yle toplu iadelerin daha hızlı ve etkin şekilde yönetilmesi amaçlanıyor.
Yeni uygulama kapsamında, çok sayıda DOA logolu içecek ambalajı biriktirenler, bu ambalajları Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ne teslim edebilecek. Bu merkezlerde gerçekleştirilecek bireysel toplu iadelerde, her bir DOA logolu ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli ödenecek.
Makinelerdeki mevcut uygulama devam edecek
Yeni merkezlerin devreye alınmasıyla birlikte depozito iade makinelerindeki mevcut sistemde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Halk, DOA makineleri üzerinden günlük 200 ambalaja kadar iade gerçekleştirebilecek ve her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli almaya devam edecek.