https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/doa-sisteminde-yeni-donem-toplu-iadeler-icin-merkezler-acildi-1107439770.html

DOA sisteminde yeni dönem: Toplu iadeler için merkezler açıldı

DOA sisteminde yeni dönem: Toplu iadeler için merkezler açıldı

Sputnik Türkiye

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında, yüksek miktarda ambalaj iadesi yapmak isteyenler için 'Sayma ve Doğrulama Merkezleri' hizmete alındı. Bu... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T18:45+0300

2026-07-21T18:45+0300

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türkiye çevre ajansı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında, yüksek miktarda ambalaj iadesi yapmak isteyenler için yeni bir uygulama başlatıldı. Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından hayata geçirilen 'Sayma ve Doğrulama Merkezleri'yle toplu iadelerin daha hızlı ve etkin şekilde yönetilmesi amaçlanıyor.Yeni uygulama kapsamında, çok sayıda DOA logolu içecek ambalajı biriktirenler, bu ambalajları Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ne teslim edebilecek. Bu merkezlerde gerçekleştirilecek bireysel toplu iadelerde, her bir DOA logolu ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli ödenecek.Makinelerdeki mevcut uygulama devam edecekYeni merkezlerin devreye alınmasıyla birlikte depozito iade makinelerindeki mevcut sistemde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Halk, DOA makineleri üzerinden günlük 200 ambalaja kadar iade gerçekleştirebilecek ve her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli almaya devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/bakanlik-harekete-gecti-su-fiyatlarina-doa-zammi-iddialari-mercek-altinda--1107064109.html

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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, türkiye çevre ajansı , şişe, pet şişe, plastik su şişesi, su şişesi