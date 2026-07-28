https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/medvedev-ordunun-personel-ihtiyaci-tamamen-karsilandi-1107615460.html

Medvedev: Ordunun personel ihtiyacı tamamen karşılandı

Medvedev: Ordunun personel ihtiyacı tamamen karşılandı

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yılın ilk yarısında yaklaşık 200 bin kişinin Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladığını, ordunun... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T23:38+0300

2026-07-28T23:38+0300

2026-07-28T23:38+0300

dünya

dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

rusya savunma bakanlığı

seferberlik

özel askeri harekat

ordu

personel

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Silahlı Kuvvetlerin personelle takviyesine ilişkin kurumlar arası komisyon toplantısında açıklamalarda bulundu. Ordunun personel ihtiyacının yılın ilk altı ayı itibarıyla karşılandığını belirten Medvedev, "Bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 200 bin kişi askerlik hizmeti için sözleşme imzaladı. İlk yarı sonuçlarına göre ordunun personel ihtiyacı tamamen karşılanmış durumda" dedi.Özellikle insansız hava aracı (İHA) sistemlerine yönelik birliklerin donatılmasında iyi bir ivme yakalandığına dikkati çeken Medvedev, bu birliklerde yaklaşık 40 bin personelin göreve başladığını dile getirdi. Aynı dönemde 16 binden fazla Rus vatandaşının da gönüllü olarak "özel askeri operasyon" bölgesine gittiğini aktardı.Herhangi bir seferberliğe ihtiyaç olmadığının altını çizen Medvedev, "Özellikle vurguluyorum, seferberliğe hiçbir şekilde gerek yok. Bu, insan kaynağı sıkıntısı çeken ve savaşacak adam bulamayan düşmanın yalanıdır" ifadelerini kullandı.Toplantıda, sosyal medyada yayılan "Seferberliği bekleme, parayla hizmete git" şeklindeki propaganda içeriklerine de değinen Medvedev, bu tür paylaşımların düşman tarafından finanse edilen ve toplumu kışkırtmayı amaçlayan dezenformasyonlar olduğunu belirtti.

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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, rusya savunma bakanlığı, seferberlik, özel askeri harekat, ordu, personel