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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/medvedev-ordunun-personel-ihtiyaci-tamamen-karsilandi-1107615460.html
Medvedev: Ordunun personel ihtiyacı tamamen karşılandı
Medvedev: Ordunun personel ihtiyacı tamamen karşılandı
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yılın ilk yarısında yaklaşık 200 bin kişinin Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladığını, ordunun... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T23:38+0300
2026-07-28T23:38+0300
dünya
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
rusya savunma bakanlığı
seferberlik
özel askeri harekat
ordu
personel
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Silahlı Kuvvetlerin personelle takviyesine ilişkin kurumlar arası komisyon toplantısında açıklamalarda bulundu. Ordunun personel ihtiyacının yılın ilk altı ayı itibarıyla karşılandığını belirten Medvedev, "Bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 200 bin kişi askerlik hizmeti için sözleşme imzaladı. İlk yarı sonuçlarına göre ordunun personel ihtiyacı tamamen karşılanmış durumda" dedi.Özellikle insansız hava aracı (İHA) sistemlerine yönelik birliklerin donatılmasında iyi bir ivme yakalandığına dikkati çeken Medvedev, bu birliklerde yaklaşık 40 bin personelin göreve başladığını dile getirdi. Aynı dönemde 16 binden fazla Rus vatandaşının da gönüllü olarak "özel askeri operasyon" bölgesine gittiğini aktardı.Herhangi bir seferberliğe ihtiyaç olmadığının altını çizen Medvedev, "Özellikle vurguluyorum, seferberliğe hiçbir şekilde gerek yok. Bu, insan kaynağı sıkıntısı çeken ve savaşacak adam bulamayan düşmanın yalanıdır" ifadelerini kullandı.Toplantıda, sosyal medyada yayılan "Seferberliği bekleme, parayla hizmete git" şeklindeki propaganda içeriklerine de değinen Medvedev, bu tür paylaşımların düşman tarafından finanse edilen ve toplumu kışkırtmayı amaçlayan dezenformasyonlar olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/zaharova-ukraynanin-hazardaki-iran-gemisine-saldirisi-teror-cografyasini-genisletme-girisimi-1107613250.html
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, rusya savunma bakanlığı, seferberlik, özel askeri harekat, ordu, personel
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, rusya savunma bakanlığı, seferberlik, özel askeri harekat, ordu, personel

Medvedev: Ordunun personel ihtiyacı tamamen karşılandı

23:38 28.07.2026
© Sputnik / Екатерина ШтукинаDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yılın ilk yarısında yaklaşık 200 bin kişinin Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladığını, ordunun personel ihtiyacının tamamen karşılandığını ve herhangi bir seferberliğe ihtiyaç olmadığını açıkladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Silahlı Kuvvetlerin personelle takviyesine ilişkin kurumlar arası komisyon toplantısında açıklamalarda bulundu. Ordunun personel ihtiyacının yılın ilk altı ayı itibarıyla karşılandığını belirten Medvedev, "Bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 200 bin kişi askerlik hizmeti için sözleşme imzaladı. İlk yarı sonuçlarına göre ordunun personel ihtiyacı tamamen karşılanmış durumda" dedi.
Özellikle insansız hava aracı (İHA) sistemlerine yönelik birliklerin donatılmasında iyi bir ivme yakalandığına dikkati çeken Medvedev, bu birliklerde yaklaşık 40 bin personelin göreve başladığını dile getirdi. Aynı dönemde 16 binden fazla Rus vatandaşının da gönüllü olarak "özel askeri operasyon" bölgesine gittiğini aktardı.
Herhangi bir seferberliğe ihtiyaç olmadığının altını çizen Medvedev, "Özellikle vurguluyorum, seferberliğe hiçbir şekilde gerek yok. Bu, insan kaynağı sıkıntısı çeken ve savaşacak adam bulamayan düşmanın yalanıdır" ifadelerini kullandı.
Toplantıda, sosyal medyada yayılan "Seferberliği bekleme, parayla hizmete git" şeklindeki propaganda içeriklerine de değinen Medvedev, bu tür paylaşımların düşman tarafından finanse edilen ve toplumu kışkırtmayı amaçlayan dezenformasyonlar olduğunu belirtti.
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