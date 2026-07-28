https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/mamdaniden-dev-vergi-hamlesi-zenginler-tepkili-1107599463.html

Mamdani'den dev vergi hamlesi: 'Zenginler' tepkili

Mamdani'den dev vergi hamlesi: 'Zenginler' tepkili

Sputnik Türkiye

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yönetimi, yeni yürürlüğe giren 'pied-à-terre' vergisinden etkilenebilecek mülk sahiplerinin isim ve adreslerini içeren kamuya açık bir veri tabanı yayımladı.

2026-07-28T13:30+0300

2026-07-28T13:30+0300

2026-07-28T13:30+0300

dünya

new york

haberler

mamdani

vergi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1c/1107598534_0:3:1024:579_1920x0_80_0_0_011c8b01e295f6db78945925e2544ba2.jpg

New York Maliye Departmanı, beş ilçede değeri 1 milyon doların üzerinde olduğu değerlendirilen ve birincil ikamet olarak kullanılmayan konutları kapsayan aranabilir bir veritabanını erişime açtı. Listede mülk sahiplerinin isimleri ve adresleri de yer aldı.New York Kent Konseyi Azınlık Lideri David Carr, veri tabanında kendi evinin de bulunduğunu belirterek uygulamayı 'sorumsuz ve akıl dışı' olarak nitelendirdi. Carr, "Bu listede yer alan binlerce mülkün ikinci konut niteliği taşımadığı veya itiraz sonucunda kapsam dışı kalacağı düşünüldüğünde, bu son derece tehlikeli bir adım" dedi.'Standart bir uygulama'Kent yönetimi ise yayımlanan listenin eyalet yasalarının gerektirdiği standart bir uygulama olduğunu söyledi. Maliye Departmanı sözcüsü, kamu denetimi amacıyla mülk listesinin yayımlanmasının yasal zorunluluk olduğunu, ancak listedeki tüm mülk sahiplerine vergi bildirimi gönderilmeyeceğini ifade etti.Yılda 500 milyon dolar gelir hedefleniyorMamdani yönetimi, yeni 'pied-à-terre' vergisinin kent bütçesine yıllık yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlayacağını öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/japonyada-71-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1107593004.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

new york, haberler, mamdani, vergi