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Mamdani'den dev vergi hamlesi: 'Zenginler' tepkili
Mamdani'den dev vergi hamlesi: 'Zenginler' tepkili
Sputnik Türkiye
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yönetimi, yeni yürürlüğe giren 'pied-à-terre' vergisinden etkilenebilecek mülk sahiplerinin isim ve adreslerini içeren kamuya açık bir veri tabanı yayımladı.
2026-07-28T13:30+0300
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New York Maliye Departmanı, beş ilçede değeri 1 milyon doların üzerinde olduğu değerlendirilen ve birincil ikamet olarak kullanılmayan konutları kapsayan aranabilir bir veritabanını erişime açtı. Listede mülk sahiplerinin isimleri ve adresleri de yer aldı.New York Kent Konseyi Azınlık Lideri David Carr, veri tabanında kendi evinin de bulunduğunu belirterek uygulamayı 'sorumsuz ve akıl dışı' olarak nitelendirdi. Carr, "Bu listede yer alan binlerce mülkün ikinci konut niteliği taşımadığı veya itiraz sonucunda kapsam dışı kalacağı düşünüldüğünde, bu son derece tehlikeli bir adım" dedi.'Standart bir uygulama'Kent yönetimi ise yayımlanan listenin eyalet yasalarının gerektirdiği standart bir uygulama olduğunu söyledi. Maliye Departmanı sözcüsü, kamu denetimi amacıyla mülk listesinin yayımlanmasının yasal zorunluluk olduğunu, ancak listedeki tüm mülk sahiplerine vergi bildirimi gönderilmeyeceğini ifade etti.Yılda 500 milyon dolar gelir hedefleniyorMamdani yönetimi, yeni 'pied-à-terre' vergisinin kent bütçesine yıllık yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlayacağını öngörüyor.
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new york, haberler, mamdani, vergi
new york, haberler, mamdani, vergi

Mamdani'den dev vergi hamlesi: 'Zenginler' tepkili

13:30 28.07.2026
Zohran Mamdani
Zohran Mamdani - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yönetimi, yeni yürürlüğe giren 'pied-à-terre' (birincil ikamet olmayan ikinci konut) vergisinden etkilenebilecek mülk sahiplerinin isim ve adreslerini içeren kamuya açık bir veri tabanı yayımladı. Karar, kişisel bilgilerin ifşa edildiği gerekçesiyle eleştiri aldı.
New York Maliye Departmanı, beş ilçede değeri 1 milyon doların üzerinde olduğu değerlendirilen ve birincil ikamet olarak kullanılmayan konutları kapsayan aranabilir bir veritabanını erişime açtı. Listede mülk sahiplerinin isimleri ve adresleri de yer aldı.
New York Kent Konseyi Azınlık Lideri David Carr, veri tabanında kendi evinin de bulunduğunu belirterek uygulamayı 'sorumsuz ve akıl dışı' olarak nitelendirdi. Carr, "Bu listede yer alan binlerce mülkün ikinci konut niteliği taşımadığı veya itiraz sonucunda kapsam dışı kalacağı düşünüldüğünde, bu son derece tehlikeli bir adım" dedi.

'Standart bir uygulama'

Kent yönetimi ise yayımlanan listenin eyalet yasalarının gerektirdiği standart bir uygulama olduğunu söyledi. Maliye Departmanı sözcüsü, kamu denetimi amacıyla mülk listesinin yayımlanmasının yasal zorunluluk olduğunu, ancak listedeki tüm mülk sahiplerine vergi bildirimi gönderilmeyeceğini ifade etti.

Yılda 500 milyon dolar gelir hedefleniyor

Mamdani yönetimi, yeni 'pied-à-terre' vergisinin kent bütçesine yıllık yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlayacağını öngörüyor.
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