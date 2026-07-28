https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/mahkemeden-trafik-kazasinda-olen-gofret-icin-emsal-karar-1107594318.html

Mahkemeden trafik kazasında ölen 'Gofret' için emsal karar

Mahkemeden trafik kazasında ölen 'Gofret' için emsal karar

Sputnik Türkiye

Trafik kazasında ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybeden "Gofret" isimli köpek için açılan tazminat davasında mahkeme emsal niteliğinde bir karara imza... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T11:28+0300

2026-07-28T11:28+0300

2026-07-28T11:28+0300

türki̇ye

tazminat

manevi tazminat

mahkeme

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Havsa ilçesinde yaklaşık üç yıl önce meydana gelen kazada, M.A'nın kullandığı aracın çarpması sonucu Çiğdem Arda'nın "Gofret" isimli köpeği ağır yaralandı.Kazanın ardından uzun süre tedavi gören ve ameliyat edilen köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Yaşadığı acının ardından hukuki mücadele başlatan Arda'nın açtığı tazminat davası ise mahkemenin kararıyla sonuçlandı.Mahkeme sigorta şirketini de sorumlu tuttuEdirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporları ve dosyadaki delilleri değerlendirerek, köpeğin tedavisi için yapılan harcamaların bir kısmının olayla doğrudan bağlantılı ve gerekli olduğuna hükmetti.Mahkeme, 16 bin 975 lira maddi tazminatın sürücü ile sigorta şirketinden tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar verdi.Ayrıca sürücünün, köpeğin ölümü nedeniyle duyulan üzüntü karşılığında 2 bin 500 lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.'Köpeğimi kaybettim ama mücadelem sonuç verdi'Çiğdem Arda, kazanın ardından köpeğini vakit kaybetmeden veterinere götürdüğünü, sürücünün ise olay yerinden uzaklaştığını söyledi.Yaşadığı süreci anlatan Arda, şunları söyledi:"Gofret yaşama tutunmaya çalışıyordu. Yaklaşık 15 gün sonra durumu kötüleşti. İç kanama geçirdiğini öğrendik. Yeniden veterinere götürdüğümüzde maalesef çok geç kalınmıştı. Onu kaybettik. Ailemden birini kaybetmiş gibi oldum."Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu sürücünün tespit edildiğini belirten Arda, sürücünün kaza sırasında araç plakasını düşürdüğünü ve köpeği fark etmediğini söylediğini aktardı.Yaklaşık üç yıl süren davanın ardından haklı bulunduğunu ifade eden Arda, şu değerlendirmede bulundu:"Yaklaşık 3 yıl süren davayı kazandım. Kazandığım tazminatın tamamını sokak hayvanları için mama alarak değerlendirdim. Gofret’i geri getiremeyeceğim ama onun adına başka canlara dokunabildim. Bu nedenle büyük gurur duyuyorum. Bu kararın tüm hayvanseverlere örnek olmasını istiyorum. Köpeğimi kaybettim ama mücadelem sonuç verdi."Sürücülere çağrı yaptıKöpeğinin ölümünün ardından uzun süre toparlanamadığını ve şimdi Gofret'in kızı Pena'ya baktığını söyleyen Arda, sürücülere de çağrıda bulundu.Arda, şu ifadeleri kullandı:"Mahalle aralarında daha dikkatli ve yavaş araç kullansınlar. Eğer bir hayvana çarparlarsa onu en yakın veteriner kliniğine götürsünler. Masraflar sigorta kapsamında karşılanabiliyor. Çarptıkları hayvanları yol kenarında bırakıp gitmesinler. Onlar da bir can taşıyor. Eninde sonunda bulunuyorlar."

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tazminat, manevi tazminat, mahkeme